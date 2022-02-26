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09:15 Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках Минска Регионы
09:06 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
07:00 Картина дня: Лукашенко встретился с трансплантологами, Евразийский межправсовет и работа банковского сектора Общество
01:14 Украина может обсудить с Россией нейтральный статус "с внятным пакетом гарантий по безопасности" В мире
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25.02.22 23:19 РЕПОРТАЖ: Счастье любит Тихиничи, или Репортаж из деревни будущего на юго-востоке страны Регионы
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25.02.22 22:51 Шпилевская: Россия не развязывала войну в Украине, она идет там с 2014 года, гибнут дети Общество
25.02.22 22:49 Жук: во многом сегодняшние события в Украине спровоцировал сам Запад Общество
25.02.22 22:48 Медведева: наш вклад в развитие страны сегодня - отдать свой голос на референдуме Общество
25.02.22 22:47 Жук: на минуточку представьте, вот нет России - и где тогда окажется Беларусь? Общество
25.02.22 22:46 Эйсмонт: настала кульминация в переписывании геополитической карты планеты Общество
25.02.22 22:45 Гигин: последние президенты Украины привели к коллапсу государственности Общество
25.02.22 22:42 Книгу "Нязломны. Аляксей Талай" презентовали в Национальной библиотеке Общество
25.02.22 22:41 Гигин: украинский народ оказался в заложниках у продажной элитки Общество
25.02.22 22:38 До 15 минут в очереди на участок: наблюдатели от профсоюзов рассказали о своем голосовании Общество
25.02.22 22:27 Наблюдатель из Жодино: открытие детской поликлиники добавило активности на участке Общество
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25.02.22 22:19 Генпрокурор рассказал, как Беларусь будет требовать выдачи причастных к геноциду белорусского народа Общество
25.02.22 22:18 Генпрокуратура: более 13 тыс. свидетелей допрошены по делу о геноциде белорусского народа Общество
25.02.22 22:16 Ректор Академии управления объяснил, почему патриотов нужно растить начиная с детского сада Общество
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26 февраля 2022, 07:00

Картина дня: Лукашенко встретился с трансплантологами, Евразийский межправсовет и работа банковского сектора

ВЧЕРА

Картина дня. 25 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Он отметил успешное развитие научно-практического центра. Президент поблагодарил отечественных врачей за развитие в стране сферы трансплантологии. Президент считает востребованным опыт совместной работы медицинских университетов и клиник. Беларусь достойно прошла путь в период борьбы с пандемией COVID-19.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ценах и инфляции в Беларуси. Глава государства отметил высокую явку на референдуме по изменениям и дополнениям в Основной закон страны.

Страны ЕАЭС намерены вырабатывать единый курс для снижения негативного эффекта от внешнего давления, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. В ЕАЭС нужно переходить от снятия барьеров к совместному созданию технологий и продуктов. В ЕАЭС нужно выработать общую тактику построения зеленой экономики. Ключевые задачи ЕАЭС: развитие промышленной кооперации и импортозамещения, обеспечение продовольственной безопасности.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович заявил о намерении уделить большее внимание вопросам социальной политики в Евразийском экономическом союзе. Он назвал основные задачи Евразийского экономического союза в 2022 году.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заверил своего российского коллегу, что западные рубежи Союзного государства находятся под надежной охраной белорусских Вооруженных Сил.

Нет оснований принимать допмеры регулирования на валютном рынке, колебания курса белорусского рубля временные, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Нацбанк: банковский сектор Беларуси сохраняет стабильность.

Национальный банк имеет достаточный запас для стабильного обеспечения валютой как наличных, так и безналичных расчетов, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания в правительстве по ситуации в работе экономики и обеспечению населения всем необходимым. Резких всплесков курса белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам не должно быть. Финансовая система Беларуси готова к любым метаморфозам. Анализ номенклатуры импортируемых в Беларусь из Украины товаров показывает, что критически важных позиций там нет. Все замещаемы, в том числе и на внутреннем рынке.

Страна полностью обеспечена продовольствием и может экспортировать его в больших объемах, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. 2021 год был успешным для белорусских аграриев, несмотря на экстремальную погоду и внешние обстоятельства. Беларусь внедряет новые технологии в сельское хозяйство.

Принимая участие в референдуме, мы сохраняем свой суверенитет и независимость. Об этом заявил председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич.

В Беларуси для работы на референдуме аккредитованы 195 международных наблюдателей. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

Наибольшую активность граждане во время досрочного голосования проявляют в обеденное и вечернее время. Обстановка на участках спокойная, организованная, слаженная. Референдум мы проводим для себя, для своей страны.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 5663 пациента с COVID-19, выписаны 1476.

Юная пианистка из Шумилино завоевала бронзу на международном конкурсе в Германии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26-27 февраля

Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь состоится 27 февраля 2022 года.

Семейный спортивно-развлекательный фестиваль "Айс-фест 2022" пройдет в Солигорске 26 февраля.

Заслуженный коллектив Государственный камерный хор Республики Беларусь представит 26 февраля новую концертную программу "Земля и небо встретились глазами…" в Белорусской государственной филармонии. В новой программе камерного хора прозвучат западноевропейские шедевры XVII и XX веков, произведения белорусских и русских композиторов и даже зажигательные спиричуэлс.

Спектакль "Пачупкі" покажут 26 февраля на сцене Республиканского театра белорусской драматургии.

Выставочный проект "Тепло детских рук" пройдет по 27 февраля в картинной галерее Г.Х.Ващенко в Гомеле.

Выставка "Порыв к свету", посвященная 150-летию со дня рождения композитора Александра Скрябина, пройдет по 28 февраля в зале нотных и аудиовизуальных документов Национальной библиотеки Беларуси.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты

27 февраля

120 лет назад родился Джон Эрнст Стейнбек (1902), американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1962). Автор романов "Гроздья гнева", "К востоку от рая" и др. Умер в 1968 году.

90 лет назад родилась Элизабет Тейлор (1932), американская актриса кино. Снималась в фильмах "Клеопатра", "Кто боится Вирджинии Вульф", "Укрощение строптивой" и др. Лауреат премии "Оскар" (1960). Умерла в 2011 году.

65 лет назад родилась Догилева Татьяна Анатольевна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации (2000). Снималась в фильмах "Блондинка за углом", "Забытая мелодия для флейты", "Участок" и др.

28 февраля

80 лет назад родился Джонс Брайан (Льюис Брайан Хопкин Джонс)(1942), основатель легендарной рок-группы "Роллинг стоунз". Умер в 1969 году.

75 лет назад родилась Васильева Татьяна Григорьевна, российская актриса театра и кино, народная артистка РФ (1992). Снималась в фильмах "Самая обаятельная и привлекательная", "Моя морячка", "Увидеть Париж и умереть" и др.

40 лет назад родилась Водянова Наталья Михайловна, российская топ-модель и благотворитель. Работала на подиуме практически для всех всемирно известных домов моды. Появлялась на многочисленных обложках самых известных журналов моды, включая Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, ELLE. Являлась "лицом" косметической марки L'Oreal Paris, "лицом и телом" компании Calvin Klein.

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