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09:00 Картина дня: меры поддержки экономики, изменение сроков вступительной кампании и акция #ДзякуйДоктар Общество
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20 июня 2020, 09:00

Картина дня: меры поддержки экономики, изменение сроков вступительной кампании и акция #ДзякуйДоктар

ВЧЕРА

Картина дня.19 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения суверенитета и независимости страны. Об этом он заявил на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы. Глава государства заявляет о необходимости сконцентрировать ресурсы в экономике на помощи людям и тем предприятиям, которые попали в сложную ситуацию и действительно нуждаются в поддержке. Александр Лукашенко потребовал смягчить проводимую в стране финансовую политику и ориентировал Нацбанк на снижение ставки рефинансирования. Глава государства также поднял вопрос функционирования предприятий и их кредитной поддержки со стороны банков. Президент заявил, что наблюдает попытки раскачивания ситуации в стране. Он прокомментировал сообщения СМИ о переводе счетов госпредприятий из дочек российских банков. Для Беларуси неприемлемы навязываемые ей при внешнем кредитовании дополнительные условия, не касающиеся финансовой части, отметил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что не дело банков заниматься финансированием политических кампаний.

Во время совещания
Во время совещания

Пандемия, парад и ситуация в экономике - состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в белорусско-российских отношениях удастся решить имеющиеся проблемы. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Во время встречи
Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №230 о награждении орденом Матери.

Банки продолжат оказывать поддержку населению и предприятиям в пролонгации кредитов. Об этом заявил председатель правления Национального банка Павел Каллаур. Банковская система Беларуси не имеет проблем с ликвидностью. Нацбанк рассчитывает до конца года выполнить прогноз по ЗВР и, возможно, его превысить.

Преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности Беларуси. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и 3 ст.285 УК. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Конюк.

В основе укрепления и развития государства лежит личная ответственность каждого гражданина, заявил во время встречи с молодежью заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

Путь создания агрообъединений в Витебской области правильный, но еще предстоит большая работа. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко после ознакомления с работой Полоцкого молочного комбината и общения с трудовым коллективом.

Владимир Андрейченко во время общения с коллективом предприятия
Владимир Андрейченко во время общения с коллективом предприятия

К строительству арендного жилья нужно привлекать предприятия и частный капитал. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Авраменко.

Александр Авраменко
Александр Авраменко

Чартерные рейсы "Белавиа" будут летать в Турцию с 1 июля.

Посольство Беларуси пояснило, кто из белорусов может воспользоваться авиаперелетом Минск-Брюссель.

В Гомельской области ставки единого налога для ИП и физлиц уменьшены вдвое.

Власти Минска разъяснили, каким работникам положена адресная соцпомощь.

Более 1,6 тыс. семей Минска уже воспользовались правом разморозить семейный капитал.

В Беларуси смещены сроки вступительной кампании.

Фото из архива
Фото из архива

Подготовка учреждений образования к новому учебному году под особым контролем, заявил министр образования Игорь Карпенко, посещая Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка.

В Беларуси выздоровели и выписаны 35 275 пациентов с COVID-19.

Представителям учреждений здравоохранения Минской области в честь наступающего Дня медицинского работника вручили ключи от более чем 80 автомобилей. Церемония прошла на базе СЗАО "БЕЛДЖИ".

Новые автомобили
Новые автомобили

Белорусские пограничники присоединились к акции #ДзякуйДоктар и подготовили поздравительный видеоролик со словами благодарности медработникам накануне их профессионального праздника.

КОММЕНТАРИЙ: "Проще сделать, чем найти" - как минчанка создала приложение по расшифровке анализов

РЕПОРТАЖ: Один день из жизни инспектора по делам несовершеннолетних

Инспектор ИДН Октябрьского РОВД Могилева Александр Чупоглазов во время посещения одной из семей
Инспектор ИДН Октябрьского РОВД Могилева Александр Чупоглазов во время посещения одной из семей

Стала известна программа мероприятий республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 11-12 июля.

Последствия непогоды в Беларуси: десятки упавших деревьев и поврежденные авто.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20-21 июня

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Национальный пресс-центр организует 20 июня выездное пресс-мероприятие "15 лет со дня открытия историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Место проведения: ИКК "Линия Сталина". Отъезд от Национального пресс-центра (г.Минск, ул.Октябрьская, 5) в 13.15.

Белорусский республиканский союз молодежи по 22 июня проводит фотоконкурс "Сэлфі & фота з вышыванкай".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

21 июня

В Республике Беларусь - День медицинских работников.

Международный день скейтбординга.

Всемирный день гидрографии.

Международный день йоги.

Международный день празднования солнцестояния.

85 лет назад родилась Светлова Элиса Викторовна, белорусский архитектор. В 1960 году окончила БПИ. Работала в институте "Минскпроект", была архитектором Октябрьского района Минска. Среди основных работ: жилые дома по ул.Кошевого и Ульяновской, генеральный план развития Минска и проект планировки его пригородной зоны до 2000 года.

22 июня

В Республике Беларусь - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война советского народа.

115 лет назад родилсяМуллер Константин Александрович, белорусский и российский балетмейстер, артист балета, заслуженный деятель искусств Беларуси (1956). В 1926 году окончил Ленинградское хореографическое училище. С 1937 года солист, в 1946-1960 годах главный балетмейстер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Зигфрид ("Лебединое озеро" П.Чайковского), Вацлав ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева), Раб ("Корсар" А.Адана). Поставил на белорусской сцене балеты "Князь-озеро" В.Золотарева, "Соловей" М.Крошнера, "Подставная невеста" Г.Вагнера и другие. Лауреат Государственной премии Беларуси (1950). Умер в 1993 году.

70 лет назад родилась Крючкова Светлана Николаевна, российская актриса театра и кино, народная артистка России, артистка БДТ им.Г.Товстоногова (Санкт-Петербург). Снималась в фильмах "Премия", "Старший сын", "Родня", "Утомленные солнцем", телефильме "Большая перемена".

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