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Картина дня: межправсовет ЕАЭС, открытие Республиканской Доски почета и что изменится с 1 мая

Общество 01.05.2019 | 09:00

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Картина дня. 30 апреля

Заседание Евразийского межправсовета прошло в Ереване. В Евразийском экономическом союзе нужно разобраться с причинами роста количества препятствий в торговле, заявил на заседании премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал расширить круг товаров, подлежащих маркировке в рамках ЕАЭС. Устранение имеющихся барьеров позволит увеличить объемы взаимной торговли и расширить экономические связи между странами ЕАЭС, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов является одним из важнейших интеграционных направлений ЕАЭС, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сергей Румас во время заседания
Сергей Румас во время заседания

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел в Ереване встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Россия по спорным вопросам, связанным с импортом молока из Беларуси, будет принимать решения по каждому предприятию в отдельности, заявил Дмитрий Медведев по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване.

От фристайлистов до миротворцев - госнаград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующий указ №163 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Обновленная Республиканская Доска почета открылась в Минске в канун Праздника труда.

В Беларуси есть условия для эволюционной децентрализации и передачи определенных полномочий на места. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента. Совет Республики проработает предложения по расширению задач местного самоуправления и возможному их включению в проекты изменений в Конституцию и закон о местном управлении и самоуправлении в Беларуси.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" планирует выйти на 60-65% номинальной среднегодовой загрузки (или 40% проектной мощности системы) 10-11 мая, сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

Индустриальный парк "Великий камень" в ближайшее время станет крупнейшим центром не только производства, но и логистики инновационных товаров, заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук. Индустриальный парк "Великий камень" - пример международного взаимодействия в промышленной сфере. Такое мнение высказал участник парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, глава делегации Турции Наби Авджи.

Болеслав Пирштук
Болеслав Пирштук

ZTE Сorporation расширит инвестиционную стратегию в Беларуси. Об этом шла речь на переговорах министра экономики Дмитрия Крутого с председателем правления ZTE Сorporation Ли Цзысюе.

Отношения Беларуси и Швеции в торгово-экономической сфере стремительно развиваются, заявила посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. Особой интерес к белорусскому IT-сектору, по словам дипломата, буквально недавно две шведские компании обосновались в ПВТ.

Кристина Юханнессон. Фото из архива
Кристина Юханнессон. Фото из архива

Обновленные банкноты Br5 и Br10 будут введены в обращение с 20 мая.

Бюджет прожиточного минимума с 1 мая увеличится до Br224,02. Также с 1 мая действуют новые размеры минимальных потребительских бюджетов, вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат. Будут произведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br374,97. Данный норматив применяется с 1 мая.

Правительство продлило сроки интеграции Белорусской АЭС в объединенную энергетическую систему. Соответствующее постановление Совета Министров от 25 апреля 2019 года №260 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Белорусское телеграфное агентство представит на XXIII Международной специализированной выставке "СМI ў Беларусi" уникальные кадры фотоархива 1941-1944 годов, познакомит с партизанскими журналами и предложит посетителям отведать партизанской каши. Стенд БЕЛТА также презентует традиции суверенной Беларуси, станет площадкой для встречи со спортсменами и установления нового рекорда.

БЕЛТА подготовила серию плакатов "Беларусь помнит".

Аллею к старту II Европейских игр и 50-летию Центрального района Минска заложили на территории Белорусского государственного университета физической культуры.

Прославленные белорусские спортсмены - четырехкратные олимпийские чемпионки Дарья Домрачева и Елена Белова, олимпийские чемпионы Юлия Нестеренко и Владислав Гончаров - примут участие в церемонии зажжения огня эстафеты "Пламя мира", которое состоится в Риме 3 мая.

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Около 30 тыс. запросов по поиску человека поступило в Белорусское общество Красного Креста с 1995 года, на половину из них ответы найдены, сообщил специалист БОКК по розыску Идаэль Герреро. Более 50 тыс. человек получили гуманитарную помощь и психосоциальную поддержку БОКК в 2018 году.

Районы Беларуси начали принимать меры по ограничению продажи алкогольных напитков в преддверии последних звонков и выпускных вечеров в школах.

Школьники из Беларуси завоевали 4 медали на Менделеевской олимпиаде по химии.

С открытием движения под МКАД с 1 мая общественный транспорт пойдет по привычным схемам.

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Фото Синьхуа
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Торжественные мероприятия, посвященные Празднику труда - 1 Мая, в Минске начнутся с возложения цветов у стелы "Минск - город-герой" в 11.00. Основной площадкой праздника станет парк Победы.

День открытых дверей Spring Fashion Day состоится в Национальной школе красоты в Минске (ул. Мельникайте, 4) с 10.00 до 19.00.

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80 лет назад родился Смачнев Виктор Андреевич (Тамбовская обл., Россия), белорусский актер, заслуженный артист Беларуси. Исполнитель драматических и характерных ролей. Среди ролей: Соловейчик ("Амнистия" Н.Матуковского), Гаев ("Вишневый сад" А.Чехова), Конягин ("Милый человек" К.Крапивы), Ксендзов ("Последний шанс" В.Быкова) и др. Умер в 1996 году.

80 лет назад родился Петрухно Алексей Родионович (д.Движки Ельского р-на Гомельской обл.), белорусский художник. Работал в разных жанрах станковой живописи и графики. Среди произведений: "Сельский мотив", "Юность", "Зимняя сказка", "Новый микрорайон Минска", многочисленные портреты. Умер в 1984 году.

80 лет назад родился Каневский Леонид Семенович, российский актер, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Город мастеров", "Бриллиантовая рука", "Каждый вечер в одиннадцать", в телесериале "Следствие ведут знатоки".

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