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17 февраля 2022, 07:00

Картина дня: МИД о приоритетах Беларуси, преимущества ID-карт и новинки "Славянского базара"

ВЧЕРА

Картина дня. 16 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Планируется, что в Москве 18 февраля состоятся переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

Беларусь концептуально переосмыслила внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил на пресс-конференции. Беларусь не отказывается от принципа многовекторности, отмечает министр. Беларусь выбрана как страна, которую надо образцово-показательно наказать. Уровень сотрудничества Беларуси с коллективным Западом в целом заметно снизился, но это произошло не по вине белорусской стороны. Давно назрела необходимость в рамках ОБСЕ организовать полномасштабную встречу глав государств, заявил Владимир Макей. Министр иностранных дел подчеркнул, что никто не собирается нападать на Украину, что в том числе было заявлено во время недавнего телефонного разговора министров обороны Беларуси и Украины. Владимир Макей также заявил, что в Евросоюзе не проявляют интереса к остающимся в Беларуси мигрантам. Ограничения в отношении авиакомпании "Белавиа" абсолютно беспочвенные и глупые, заявил министр.

Владимир Макей во время пресс-конференции
Владимир Макей во время пресс-конференции

Министр иностранных дел Владимир Макей пояснил, почему до сих пор не открыто автомобильное сообщение с Россией. Беларусь будет активно использовать российские порты для перевалки грузов.

Развитие сельского хозяйства позволяет Беларуси обеспечивать продовольствием себя и активно работать на внешних рынках. Об этом в Пинском районе заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Пинский район в 2021 году сработал неплохо, но остаются незадействованные резервы, заявил Игорь Сергеенко. Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич рассказал, как в 2022 году будет развиваться инфраструктура в этом полесском регионе.

В Беларуси люди проявляют достаточно большой интерес к референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

На референдуме граждане реализуют право участвовать в управлении обществом и государством. Об этом заявил журналистам председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Принимая участие в референдуме, мы подтверждаем желание жить в мирной и стабильной стране.

Выявлена многоуровневая профессиональная схема управления и координации госпереворота в Беларуси, заявил в эфире СТВ начальник ГУБОПиК МВД Андрей Паршин. Эксперты рассказали о создании в Беларуси радикального террористического подполья. Эксперты также рассказали, кто участвовал в дворовых акциях в 2020 году и зачем их устраивали. Мы не допустим нападения на избирательные участки и на государственных должностных лиц, заявил начальник отдела ГУБОПиК МВД Вячеслав Орловский.

Более 6,8 млн граждан включены в списки для голосования на республиканском референдуме.

Фото из архива
Фото из архива

ВВП Беларуси в январе вырос на 2,7%.

Больше отечественных товаров на полках и снижение себестоимости: МАРТ о мерах по стабилизации цен.

Состоялась презентация первого грузового электромобиля производства "БКМ Холдинг" Vitovt Truck Electro Prime.

Директор РУП "Национальный центр электронных услуг" Роман Градусов в пресс-центре БЕЛТА рассказал о преимуществах ID-карт. Белорусы с ID-картами и биометрическими паспортами смогут проголосовать на референдуме. В Беларуси с 1 сентября выдано более 45 тыс. ID-карт.

Фото из архива
Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 7919 пациентов с COVID-19, выписаны 1978.

Дирекция "Славянского базара в Витебске" рассказала о новинках фестиваля.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 февраля

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В Минске пройдет бизнес-форум пищевой промышленности Food Prom Consalting.

Форум "Умные устойчивые города: социальная, экономическая и управленческая составляющие" пройдет по 17 февраля в Минске в гибридном формате.

Выставка "Михаил Савицкий. Наследие" откроется в Художественной галерее Михаила Савицкого. В экспозиции можно будет увидеть работы из фондов Музея истории города Минска и коллекции семьи художника, которые ранее не были представлены широкой публике. В рамках выставки запланированы культурно-образовательные мероприятия.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 февраля

100 лет назад родился Савицкий Михаил Андреевич, белорусский художник, педагог, народный художник Беларуси (1972), народный художник СССР (1983), академик Академии художеств СССР (1983), академик НАН Беларуси (1995), заслуженный деятель искусств Беларуси (1970), лауреат Государственных премий СССР и БССР, Герой Беларуси (2006). В Великую Отечественную войну участник обороны Севастополя, был узником концлагерей. Работал в области станковой и монументальной живописи. Автор картин "Партизанская мадонна", "Дети войны", "Цифры на сердце" и др. Серию картин художник посвятил жертвам чернобыльской катастрофы. Значительное место в творчестве художника занимали портреты и христианская тематика. Умер в 2010 году.

100 лет назад родился Братенников Николай Данилович, белорусский скрипач и педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1975), профессор (1981). В 1950 году окончил Московскую консерваторию. С 1950 года в Белорусской академии музыки (в 1959-1963 годах проректор). В 1958-1965 годах участник струнного квартета Белорусской государственной филармонии. Под его руководством создана Государственная коллекция уникальных смычковых инструментов. Умер в 2001 году.

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