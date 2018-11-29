Картина дня: Минэнерго о корректировке тарифов, новации в образовании и ледниковый период в музее БГУ

ВЧЕРА

Картина дня. 28 ноября

Концерн "Белнефтехим" подтверждает, что импорт российской нефти для переработки на белорусских НПЗ в 2019 году составит 18 млн т, сообщил заместитель председателя концерна Владимир Сизов. Концерн "Белнефтехим" планирует придерживаться поэтапного повышения цен на топливо.

Фото из архива

Министерство энергетики готовит комплексные предложения по корректировке тарифов для увеличения электропотребления, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Обсуждается вопрос об отмене дифференцированной платы за электроэнергию в зависимости от объемов потребления. Кроме того, предполагается рассмотреть и внести дополнительные предложения по тарифам, направленные на увеличение электропотребления, в том числе для целей отопления.

Фото из архива

Беларусь прорабатывает возможность экспорта зеленой электроэнергии, сообщила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова во время семинара на тему "Возобновляемая энергетика - путь к устойчивому развитию". В Беларуси разработан проект указа, который предусматривает новые подходы к развитию возобновляемых источников энергии.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заверил, что для белорусов и россиян сохранится свободное пересечение границы двух стран. Об этом он заявил в Пскове по итогам встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Григорий Рапота также предложил Беларуси и Псковской области выходить на рынки, в том числе третьих стран, с совместным продуктом.

Григорий Рапота

Минский тракторный завод и компания Zeppelin Power Systems (Германия) подписали контракт на поставку крупной партии двигателей Caterpillar (CAT) нового экологического класса Stage V для белорусского завода, сообщили в МТЗ. Трактора с этими двигателями станут еще более конкурентоспособными на европейском рынке.

Фото МТЗ

ОАО "АСБ Беларусбанк" и немецкий банк KfW IPEX-Bank подписали во Франкфурте-на-Майне базовое кредитное соглашение, которое позволит привлекать кредиты для организации долгосрочного финансирования внешнеторговых контрактов белорусских импортеров с их иностранными контрагентами.

Фото ОАО "АСБ Беларусбанк"

Концепция цифровой трансформации образования разработана в Беларуси, сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова. По ее словам, речь идет о появлении новых специальностей и укреплении позиций дистанционного образования на уровне высшей школы.

Ирина Старовойтова

Более 86 тыс. инвалидов в Беларуси имеют официальную занятость, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак. Он отметил, что для инвалидов при приеме на работу не устанавливаются испытания, у них есть возможность пройти переобучение, получить новую профессию. По словам Александра Румака, большинство детей с инвалидностью в Беларуси воспитываются в семьях, а в интернатных учреждениях находятся только 650 ребят.

ВС Беларуси планируют принять на вооружение до конца года четыре зенитных ракетных комплекса "Тор-М2", сообщили в Министерстве обороны.

Первый этап переписи населения завершен в Беларуси.

Фото из архива

В Гродненской области выросла стоимость проезда и перевозки ручной клади в городском общественном транспорте. Стоимость проезда в городском и пригородном транспорте также будет увеличена в Витебской области.

Фото из архива

Белорусская железная дорога назначила 138 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. БЖД с 9 декабря назначает поезд бизнес-класса Орша-Лепель.

Уникальными экспонатами ледникового периода пополнится коллекция Музея землеведения Белгосуниверситета, сообщили в пресс-службе БГУ.

Белорусский спортсмен Артем Савельев поднялся на высшую ступень пьедестала на первенстве Европы по классическому пауэрлифтингу среди юниоров в Каунасе.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налогообложения для самозанятых граждан в пилотном режиме, который будет действовать на территории Москвы, Московской и Калужской областей.

Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал постановление о назначении выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

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Анонсы на 29 ноября

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В Минске по адресу пр.Победителей, 14 пройдет форум "Универсальная среда", специализированная выставка "ПАРАэкспо" и седьмая социальная выставка-ярмарка для людей старшего поколения"50 ПЛЮС".

Состоится пресс-тур: "Форум "Универсальная среда", приуроченный к Международному дню инвалидов. В программе пресс-тура: посещение дома-интерната для пенсионеров и инвалидов, территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Концерт классической музыки впервые пройдет в Минском планетарии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 ноября

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110 лет назад родился Пинчук Вениамин Борисович (1908-1987), российский скульптор, народный художник СССР. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1987 году.

105 лет назад родился Драгунский Виктор Юзефович, русский писатель, автор рассказов для детей. Среди них: "Девочка на шаре", "Заколдованная буква", "Друг детства", "Похититель собак" и др. Умер в 1972 году.

90 лет назад родилась Орлова Галина Александровна (г.Витебск), народная артистка Беларуси, актриса Национального академического театра им.Я.Купалы. Среди лучших ролей: Ягодка ("Амнистия" Н.Матуковского), Елена ("Женитьба Белугина" А.Островского), Нелли ("Униженные и оскорбленные" Ф.Достоевского) и др. Лауреат Государственной премии Беларуси.

50 лет назад родился Кацуро Владимир Дмитриевич (г.Речица Гомельской обл.), белорусский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер Беларуси. Многократный чемпион международных турниров.

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