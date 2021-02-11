Картина дня: Минск накануне ВНС, планы по инновациям на пятилетку и "Зеленые города"

ВЧЕРА

Картина дня. 10 февраля

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступит с докладом во время шестого Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в Минске 11-12 февраля под девизом "Единство. Развитие. Независимость".

Президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей страны, заявил директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, комментируя результаты социологического исследования "Социальное мышление", проведенного в преддверии VI Всебелорусского народного собрания. Около 60% белорусов считают, что действующая Конституция соответствует общественным запросам. Снижение благосостояния с деятельностью правительства связывают лишь 6,5% белорусов. Протестные акции в стране не поддерживают 72,4% белорусов.

Вольфович и Зась обсудили участие Беларуси в деятельности ОДКБ.

Во время встречи

МВД: накануне ВНС приняты все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности.

Фото из архива

Минск готовится к VI Всебелорусскому народному собранию.

БКК договорилась с Китаем о поставках калийных удобрений по $247 за тонну.

"Белнефтехим" ожидает от "Роснефти" компенсацию за грязную нефть на $34,5 млн.

Беларусь и Венесуэла согласовали план первоочередных мер по наращиванию сотрудничества.

Фото из архива

Дипломаты Беларуси и Турции обсудили планы двустороннего сотрудничества.

БЕЛАЗ поставит 29 карьерных самосвалов для одной из крупнейших угольных компаний России.

Фото из архива

Резиденты белорусских технопарков за 5 лет увеличили выпуск продукции в 6 раз.

Биотехнологии, электротранспорт, умные города - какие инновации планируют развивать в пятилетке.

Фото из архива

Более 70 новых производств и 11 тыс. рабочих мест - какой эффект дала госпрограмма инновационного развития.

Правительство расширило список организаций, которые могут доставлять лекарства.

Фото из архива

МБРР выделил 650 тыс. евро на модернизацию и капремонт СШ №2 в Городке.

Белорусские города активно используют методическое руководство, разработанное проектом ГЭФ-ПРООН-Минприроды "Зеленые города", в подготовке "Плана действий по устойчивому энергетическому развитию и климату". Исполнение таких планов городами - важная часть реализации Парижского соглашения, сообщил специалист по коммуникациям проекта Руслан Хилькевич.

Около 140 участков уже включены в перечень посадок акции "Зеленый двор вместе" в Минске. В Минске более 80% загрязняющих веществ поступают в атмосферу от выхлопных газов автотранспорта.

Минздрав рассказал, когда планируется начать вакцинацию от COVID-19 всех категорий населения.

КОММЕНТАРИЙ: О чем говорит отсутствие антител после COVID-19 и какая вакцина лучше - спросили у ученого

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1799 пациентов с COVID-19, выписаны 2014.

Фото из архива

Реабилитацию после ковидной пневмонии можно пройти в 75 белорусских здравницах.

Фото из архива

ГАИ призвала водителей не парковаться надолго на проезжей части.

В 2021 году природный феномен Ла-Нинья будет по-прежнему влиять на температуру воздуха, количество осадков и интенсивность экстремальных погодных явлений во многих регионах мира, в том числе в Центральной Азии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 февраля

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VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 февраля

80 лет назад родился Дриневский Михаил Павлович (д.Тонеж Лельчицкого р-на Гомельской обл.), белорусский хоровой дирижер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1978), народный артист Беларуси (1987). В 1968 году окончил Белорусскую консерваторию. С 1968 года хормейстер, с 1973 года главный хормейстер, с 1975 года художественный руководитель и главный дирижер Национального академического народного хора Республики Беларусь им.Г.Цитовича. Записал и обработал для хора многочисленные народные песни. Среди самых популярных песен: "За туманом", "Ой, реченька", "Шумел камыш" и др. Внес значительный вклад в развитие любительского хорового искусства Беларуси. Лауреат Государственной премии Беларуси (1982). Награжден орденом Ф.Скорины (2001). Умер в 2020 году.

140 лет назад родилась Павлова Анна Павловна, русская артистка балета, одна из крупнейших представительниц русской школы балетного искусства. В 1899-1931 годах танцевала в Мариинском театре (Петербург). Гастролировала в Швеции, Дании, Германии, Австрии. Создала собственный фонд милосердия. Умерла в 1931 году.

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