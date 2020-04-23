Картина дня: Минздрав о правилах самоизоляции, бесконтактная заправка на АЗС и деревянный "ксерокс"

ВЧЕРА

Картина дня. 22 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №136 "О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2019 год".

Беларусь уже в этом году откажется от импорта гречки и по поручению Президента полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Ситуация в кожевенной отрасли несколько улучшилась, но эффективность работы остается пока на низком уровне. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривалось развитие кожевенной отрасли.

Во время заседания

В Беларуси предлагается создать кожевенный холдинг, сообщила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

Татьяна Лугина

Совет Министров утвердил генеральный план Пинска. Соответствующее решение закреплено постановлением от 21 апреля 2020 года №247, сообщили в пресс-службе правительства.

Белорусский парламент принял заявление в связи с 75-летием Великой Победы.

Во время заседания

Беларусь планирует упростить порядок получения гражданства. Льготные условия могут быть предоставлены иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование. Это предусмотрено поправками в закон о гражданстве Республики Беларусь, сообщила член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Мария Василевич.

Беларусь призвала ЕС оперативно завершить процедуру вступления в силу визового соглашения.

Беларусь не ставит целью стать членом Евросоюза либо добиваться ассоциированного членства. На это обратил внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич во время онлайн-лекции для студентов и преподавателей факультета международных отношений БГУ.

ПРООН в этом году поможет Беларуси в реабилитации еще двух торфяников общей площадью более 9 тыс. га и восстановлении их климатической функции.

Повышение зарплат отвязали от роста производительности труда, чтобы дать возможность сохранения зарплаты при снижении производства. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли пояснило формирование цен на социально значимые товары после введения госрегулирования постановлением от 15 апреля 2020 года №30.

Фото из архива

Правление Национального банка приняло решение о применении дополнительных мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики, в том числе крупнейшим предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства, в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов.

Совет Республики одобрил поправки в закон о лекарствах. Проект направлен на совершенствование лекарственного обеспечения белорусов, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Позитивная тенденция в Витебске подтверждается, в остальных регионах рост заболеваемости идет в рамках прогноза, сообщил министр.

Владимир Караник.

Правительство временно запретило вывоз из Беларуси аппаратуры для кислородной терапии, искусственного дыхания или прочей терапевтической дыхательной аппаратуры.

Определен перечень инфекций, при работе с которыми работникам здравоохранения бюджетных организаций устанавливается ежемесячная надбавка.

В Беларуси на 22 апреля выздоровели и выписаны 769 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Белорусские медики при лечении пациентов с COVID-19 ориентируются на рекомендации ВОЗ, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра. Вопрос о массовом использовании экспресс-тестов на антитела будет решен по итогам их тестирования. Контактным по COVID-19 в первую очередь нужно обращать внимание на возможное повышение температуры.

Игорь Карпов.

Минздрав рассказал об основных правилах самоизоляции. Минздрав призывает на большие выходные остаться дома и не посещать кладбище.

БелМАПО разработала программы стажировок для врачей по оказанию помощи при COVID-19.

Акцию "Мы выбираем жизнь!" в поддержку медиков запустили в Минске.

Брестские десантники организовали флешмоб в поддержку медиков.

Серия открыток БЕЛТА "Судьбы, сложенные в треугольник" к 75-летию Великой Победы теперь доступна в видеоформате. Видеоролики размещены на сайте, в социальных сетях и на YouTube-канале агентства, а также будут транслироваться на телеэкранах в общественном транспорте, объектах торговли, образования и здравоохранения.

Мининформ, издательства и "Белкнига" подготовили проекты к 75-летию Великой Победы.

В этом году в Смолевичах введут в эксплуатацию жилой дом на 192 квартиры для минчан-очередников и начнут строительство еще шести.

В Беларуси для переселенных после аварии на Чернобыльской АЭС граждан построено около 70 тыс. квартир и домов. Об этом сообщил начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шпарло. В Беларуси на реализацию чернобыльских программ ежегодно направляется около 3% республиканского бюджета.

Пожары в украинской зоне отчуждения Чернобыльской АЭС негативных последствий для здоровья белорусов не несут.

Авиакомпания "Белавиа" организует эвакуационный рейс из индийского штата Гоа для белорусов и иностранных граждан.

Фото из архива

Бесконтактная заправка доступна на АЗС "Белоруснефти".

Отпечаток пальца 800-летней давности и деревянный "ксерокс" - репортаж из музейной экспозиции судебных экспертов.

Белорусский специалист Леонид Кучук официально представлен в качестве главного тренера футболистов минского "Динамо". На этом посту он сменил Сергея Гуренко, который возглавлял команду с июня 2019 года.

Генеральный директор минского "Динамо" Андрей Толмач и новый главный тренер команды Леонид Кучук. Фото ФК "Динамо-Минск"

День Земли, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН, отметили в 50-й раз.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 апреля

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Онлайн-конференция "Экологическая безопасность: актуальные вопросы обращения с отходами и упаковкой" пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 12.30. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции в Telegram или Viber по номеру 8044-583-84-04.

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "Всестороннее обеспечение мероприятий, приуроченных к празднованию Радуницы: транспортное сообщение, общественная безопасность, организация посещения кладбищ на территориях с особым пропускным режимом". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Техногенная катастрофа на ЧАЭС. Анализ последствий. Новейшие технологии мониторинга и использования земель сельскохозяйственного назначения, производство чистой продукции". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "Разработки белорусских ученых в помощь садоводам-любителям. Новые сорта картофеля, плодовых и овощных культур, защита растений в нестабильных погодных условиях". Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Зеленые лекари и опасные соседи. Мир растений Беларуси". Начало в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 апреля

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира.

Международный день солидарности молодежи.

Всемирный день защиты подопытных животных.

110 лет назад родился Вязов Анатолий Михайлович (г.Гомель), артист цирка, заслуженный артист Беларуси (1964). В Союзгосцирке работал с 1927 г. акробатом, клоуном в маске Чарли Чаплина. Изобретатель и основной исполнитель оригинального гимнастического номера - воздушного полета без сетки с амортизатором. Снимался в фильмах "Цирк", "Два-Бульди-Два", "Девочка на шаре". Умер в 1986 году.

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