Картина дня: молодежная политика, цены на газ и льготы для студенческих семей при рождении детей

ВЧЕРА

Картина дня. 1 декабря

Стали известны новые подробности интервью Александра Лукашенко МИА "Россия сегодня". Президент в ходе разговора подтвердил, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу. Александр Лукашенко отметил, что ущерб Беларуси от санкций Запада мизерный на фоне обеспечения в стране экономического роста. Кроме того, во время интервью Александр Лукашенко назвал введение единой валюты с Россией более высоким уровнем интеграции, к которому стороны еще не подошли. Также Александр Лукашенко заявил, что Беларуси нужны С-400 и С-500 на случай ракетного нападения, добавив, что С-400 уже есть в учебном центре.

Во время интервью

Проект обновленной Конституции Беларуси будет опубликован до Нового года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Александр Лукашенко также подтвердил, что референдум по проекту обновленной Конституции, как и планировалось, должен состояться в феврале 2022 года, если не возникнет какой-то чрезвычайной ситуации.

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Глава белорусского государства лично поздравил коллегу с 30-летием со дня избрания на высший государственный пост.

Кочанова: Беларусь и Россия вышли на абсолютно новый этап в развитии отношений по всем направлениям.

Во время встречи

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи. Также Владимир Макей встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Беларусь и Азербайджан намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности.

Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год.

В работе с молодежью надо уходить от формализма, пытаться разговаривать с ней на близком, понятном ей языке. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время выездного заседания коллегии Администрации Президента по вопросам реализации молодежной политики.

Костевич: для молодых студенческих семей планируются новые льготы при рождении детей.

В Беларуси 70% молодежи использует соцсети и мессенджеры как основной источник информации.

Фото из архива

Нацплан по реализации Конвенции о правах инвалидов до 2025 года выполнен на 37,5%.

Минтруда: государство наращивает финансирование мер по созданию универсальной доступной среды

В Вооруженных Силах начался новый учебный год.

Гродненская организация БСЖ подготовила обращение ко всем женщинам мира в связи с ситуацией с беженцами.

Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 декабря.

С 1 декабря за езду на летних шинах предусмотрен штраф.

ФОТОФАКТ: В Бресте стартовала предновогодняя ярмарка

Белорусские переводы Священного Писания презентовали в НББ.

Международный конкурс соберет в Минске лучших молодых пианистов из семи стран.

РЕПОРТАЖ: Как известный радиоведущий бросил карьеру и стал выращивать вешенки

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1792 пациента с COVID-19, выписаны 2216.

В Беларуси с начала года более 10 тыс. пациентов после COVID-19 прошли стационарную медицинскую реабилитацию.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 декабря

Пресс-конференция "Развитие гастрономического туризма в Беларуси" пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 14.30. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-презентация книги "Преступление Польши и Литвы против беженцев: факты и свидетельства", в которой представлены факты и документальные свидетельства белорусских и зарубежных журналистов о преступлениях против беженцев, совершенных государственными властями Польши и Литвы и представителями различных служб этих государств на сопредельных с Республикой Беларусь участках государственной границы летом и осенью 2021 года. Начало в 14.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Как подготовить востребованного специалиста? Кадровая политика XXI века". Начало в 15.00.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 декабря

В Республике Беларусь - День инвалидов Республики Беларусь.

Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году в рамках Международной программы действий как Международный день инвалидов.

Международный день борьбы против пестицидов. Отмечается по инициативе международных экологических организаций в память о крупной аварии в Индии на химическом заводе американской корпорации "Юнион карбайд" в городе Бхопале (в ночь на 3 декабря 1984 года).

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