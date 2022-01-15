Картина дня: награды спортсменам и работникам СМИ, рост семейного капитала и последствия ураганного ветра

ВЧЕРА

Картина дня. 14 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым представители сферы спорта награждены орденами и медалями за достижение высоких спортивных результатов на летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2021 года в Токио (Япония).

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ и распоряжение, в соответствии с которыми работники СМИ удостоены медалей и Благодарности Президента Республики Беларусь.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с гражданами по обсуждению проекта Конституции.

Костевич: проект новой Конституции базируется на мощном социальном блоке.

Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся домой.

Размер семейного капитала с 1 января 2022 года вырос на 9,5% и составил Br25 995.

В Беларуси повышена зарплата работников социальных учреждений.

Туристический потенциал Беларуси презентовали на "ЭКСПО-2020" в Дубае.

Предприятия "Беллесбумпрома" в 2021 году приблизились к $1 млрд экспорта.

Карчевская: достойные идеи в сфере культуры всегда найдут воплощение.

В МЧС от Белорусской православной церкви передана хоругвь.

Стартовала продажа сертификатов на "Славянский базар".

ФОТОФАКТ: Новогодний бал прошел в Большом театре

Более 630 мероприятий проведено во время акции "Чудеса на Рождество".

РЕПОРТАЖ: Великая Отечественная война - в семейных историях могилевчан

РЕПОРТАЖ: Посторонним вход запрещен, или Зачем в Минске закрывают подвалы и чердаки

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1274 пациента с COVID-19, выписаны 1312.

Белорусы завоевали три медали паралимпийского чемпионата мира по лыжным гонкам.

В Беларуси без электроэнергии остались 506 населенных пунктов.

Белгидромет: красный уровень опасности из-за ветра объявляется крайне редко.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15-16 января

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Белорусский Красный Крест проводит по 15 января благотворительную кампанию "Елка желаний".

Акция "Птушкі ля кармушкі" пройдет в Беларуси по 16 января.

Новогодний выставочный проект "Музей елочных игрушек" по 23 января будет работать в Национальном историческом музее Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

16 января

Всемирный день религий.

75 лет назад родился Захлевный Леонид Константинович, композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1985), народный артист Беларуси (1998). Среди произведений: кантаты "Венок", "Муха-цокотуха", симфонии, вокальные циклы на слова М.Богдановича и В.Каризно, К.Буйло, хоровые циклы, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1980), Государственной премии Беларуси (1994), специальной премии Президента Республики Беларусь (2011).

17 января

120 лет назад родился Трауберг Леонид Захарович, русский кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР (1987). Поставил фильмы "Шинель", "Новый Вавилон", кинотрилогию о Максиме и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941). Умер в 1990 году.

95 лет назад родился Гойшик Николай Васильевич, юный герой, участник партизанского движения на территории Брестской и Пинской областей в Великую Отечественную войну. В начале войны партизанский связной, с 1943 года подрывник партизанской бригады им.Дзержинского. Пустил под откос 7 вражеских эшелонов. Во время операции на железнодорожном перегоне Ивацевичи-Береза около д.Михновичи Ивацевичского района партизанам не удалось заминировать рельсы из-за усиленной охраны. Гойшик бросился с миной под эшелон с танками, орудиями и живой силой противника и ценой своей жизни взрывом пустил его под откос. Погиб в 1944 году.

60 лет назад родился Керри Джим (Джеймс Юджин Керри), американо-канадский киноактер, сценарист, продюсер. Один из самых высокооплачиваемых комиков США.

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