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27 ноября 2019, 07:00

Картина дня: награждение сборной по гребле, новый резидент "Великого камня" и защита банковских карточек

ВЧЕРА

Картина дня. 26 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ. Глава государства отметил, что стало доброй традицией встречаться во Дворце Независимости, чтобы высказывать слова благодарности тем, кто прославляет Беларусь. В их числе - команда по гребле на байдарках и каноэ. Александр Лукашенко назвал ее самой стабильной и успешной национальной сборной десятилетия, а этот вид спорта - истинно белорусским. Президент отметил, что спортсмены должны соревноваться прежде всего ради победы, а не ради денег. Александр Лукашенко назвал современный спорт войной без правил. Конкуренция в сфере футбола должна помочь возродить в Беларуси этот вид спорта, считает Президент. Глава государства также рассказал, как отпустил Дарью Домрачеву тренировать китайских спортсменов.

Дарья Домрачева. Фото из архива
Дарья Домрачева. Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственные письма Федеральному президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, председателю Австрийской народной партии Себастьяну Курцу и председателю Национального совета Австрии Вольфгангу Соботке за теплый прием и гостеприимство, оказанные белорусской делегации во время официального визита в Австрию.

Александр Лукашенко и Александр Ван дер Беллен. Фото из архива
Александр Лукашенко и Александр Ван дер Беллен. Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №431 "Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда".

Выполнение организациями цементной и стекольной промышленности условий оказания господдержки находится на контроле правительства, однако остается ряд проблемных вопросов, сообщил премьер-министр Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров. Беларусь переориентирует поставки цемента на рынок Евросоюза вместо Украины, сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.

Дмитрий Микуленок
Дмитрий Микуленок

МИД довел БДИПЧ ОБСЕ свое отношение к выводам наблюдателей о выборах в Беларуси.

Беларусь поделится с Кубой опытом развития субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе технопарков, заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на открытии белорусско-кубинского научно-практического семинара "Технопарки как площадки для развития предпринимательства и создания инновационной экономики".

Фото из архива
Фото из архива

Новый резидент "Великого камня", дочернее предприятие швейцарской компании Carrosserie HESS AG ООО "Хесс Грейт Стоун", создаст производство электрического пассажирского транспорта. Не менее 30 предприятий будут функционировать на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" к концу 2020 года, сообщил глава администрации парка Александр Ярошенко.

Александр Ярошенко. Фото из архива
Александр Ярошенко. Фото из архива

Отмена перевода, ошибочный кредит и лжепокупки - Нацбанк рассказал о схемах мошенничеств с карточками.

ИНФОГРАФИКА: Как не стать жертвой киберпреступника. Защита банковской карточки.

Правительство утвердило специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов железнодорожного транспорта.

Фото из архива
Фото из архива

Новая редакция закона "О естественных монополиях" вступит в силу 23 мая 2020 года (через шесть месяцев после официального опубликования), сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, комментируя изменения в законодательстве.

"Белоруснефть" тестирует доставку автомобильного топлива по водному пути.

Соглашение о международных автомобильных перевозках между Беларусью и Китаем может заработать уже в начале 2020 года, сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина.

Материально-техническую базу 15 университетов Беларуси планируется модернизировать благодаря займу со стороны Всемирного банка. Соглашение о сотрудничестве может быть подписано в феврале 2020 года, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович. Концепцию "Университет 3.0" поддерживают в Беларуси восемь университетов, в перспективе такую инициативу поддержат практически все вузы страны.

Сергей Касперович. Фото из архива
Сергей Касперович. Фото из архива

Массовые новогодние гуляния развернутся в Минске на 24 площадках, сообщил заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков. Шествие Дедов Морозов состоится 28 декабря. В Минске зимой будет подготовлено и залито 48 открытых катков.

Фото из архива
Фото из архива

Госавтоинспекция призывает водителей информировать соответствующие службы о состоянии дорог, чтобы своевременно принимались меры реагирования. Сроки для обязательной смены шин с наступлением зимнего сезона пока менять не планируется.

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 ноября

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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Кыргызстан, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Фото из архива
Фото из архива

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-презентация издания "Беларуская літаратура" серии книг "Энцыклапедыя для школьнікаў і студэнтаў" издательства "Белорусская Энциклопедия им.П.Бровки".

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная открытию пятых белорусских Рождественских чтений на тему: "Великая Победа: наследие и наследники".

В Республиканской конфедерации предпринимательства состоится пресс-конференция "Актуальные вопросы делового сообщества Беларуси". Начало в 13.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 ноября

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110 лет назад родился Вейнерович Иосиф Наумович (г.Минск), белорусский кинооператор и режиссер, народный артист Беларуси (1973). С 1926 года работал на Минской студии кинохроники, в 1946-1990 годах режиссер-оператор киностудии "Беларусьфильм". В годы Великой Отечественной войны снимал фронтовую и партизанскую хронику. Режиссер-оператор фильмов: "Баллада о матери", "Генерал Пуща", "Право на бессмертие" и др. Тема войны и современность, стремление передать патриотизм и менталитет белорусского народа - основные мотивы его творчества. Лауреат Государственной премии СССР (1943), Государственной премии Беларуси (1968). Умер в 1998 году.

95 лет назад родился Сарахатунов Борис Константинович, белорусский и российский режиссер, заслуженный деятель искусств России (1966). В 1969-1979 годах художественный руководитель производственного объединения "Летопись" киностудии "Беларусьфильм". Создал фильмы по собственным сценариям: "Бронзовый солдат", "Горячие травы", "Вахта памяти. Минск -1984" и др. Умер в 2018 году.

75 лет назад родился Сороко Григорий Семенович (д.Турец-Бояры Молодечненского р-на Минской обл.), белорусский дирижер, педагог, заслуженный работник культуры Беларуси (1988). С 1969 года в Молодечненском музыкальном училище им.М.Огинского. Одновременно в 1976-1995 годах основатель и художественный руководитель камерного оркестра русских народных инструментов, с 1979 года художественный руководитель и дирижер Молодечненского заслуженного любительского симфонического оркестра музыкального училища.

60 лет назад родился Мороз Михаил Михайлович (д.Бережцы Житковичского р-на Гомельской обл.), юноша-герой, в мирное время совершивший подвиг самопожертвования ради спасения жизней других людей. В сентябре 1977 года во время уборки картофеля возле д.Бурая Дубровенского района заметил на транспортере картофелеуборочного комбайна ржавый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, двигавшийся в барабан агрегата. Остановить машину было поздно. Он подхватил смертельный груз на руки и побежал в сторону от работающих вместе с ним людей. Спас их, но взрывом был смертельно ранен сам. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. В г.Житковичи установлен памятник М.Морозу, на месте подвига насыпан Курган Памяти и установлена мемориальная плита.

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