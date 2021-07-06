Картина дня: Нацбанк о финансовой стабильности, спецпроект "Индекс 360ᵒ" и возвращение жары

ВЧЕРА

Картина дня. 5 июля

ИНТЕРВЬЮ: Нацбанк о финансовой стабильности и устойчивости к внешним вызовам

Фото из архива

Нацбанк об изменениях в валютном законодательстве

Беларусь и Узбекистан обсудили перспективу создания новых совместных производств.

Фото из архива

Республика Саха отмечает наличие положительного имиджа у белорусской продукции на якутской земле.

Фото Минэкономики

Специальный проект "Индекс 360ᵒ" предоставляет любому желающему возможность следить за динамикой развития экономики Беларуси в режиме, близком к реальному времени. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Эпидемия глупости?

Просьба о выдаче Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности направлена в Генпрокуратуру России.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 614 пациентов с COVID-19, выписаны 488.

Фото из архива

Итоги семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" подведут 10 июля в рамках официальной программы республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), сообщил второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

Соревнования санитарных дружин прошли в Минском районе.

Фото Минского областного управления МЧС

Ольга Силкина и Анастасия Прокопенко выиграли золото ЧЕ по современному пятиборью

Участок леса с реликтовым плющом обнаружили в Беловежской пуще.

Жара до +33°С ожидается в Беларуси на этой неделе.

Фото из архива

Кинорежиссер, актер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 июля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Году народного единства, "Лето - 2021 с книжными новинками от Издательского дома "Звязда". Начало в 12.00.

В национальном парке "Беловежская пуща" отметят вечер на Ивана Купалу на территории археологического музея под открытым небом.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 июля

Общеевропейский день шоколада.

225 лет назад родился Чечот Ян Тадеушевич, белорусский и польский поэт, фольклорист. В 1815 году окончил Новогрудскую доминиканскую школу. В 1815-1816 годах учился в Виленском университете. Работал в бюро по упорядочению архивов князей Радзивиллов. Один из организаторов и руководителей тайных студенческих обществ филоматов и филаретов. В 1823 году заключен в Виленскую тюрьму, в 1824 году сослан на Урал, в 1825 году переведен в Уфу, в 1831 году - в Тверь. С 1833 года жил и работал на Лепельщине и Новогрудчине. Собирал и изучал белорусский фольклор. Автор баллад, основанных на белорусском фольклоре. Издал словарь белорусского языка, 6 фольклорных сборников "Деревенские песенки", в которых помещено около 1000 белорусских народных песен, пословицы и поговорки. Писал стихи и критические статьи на польском языке. Умер в 1847 году.

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