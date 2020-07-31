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Общество
31 июля 2020, 07:00

Картина дня: Нацбанк о макроэкономической ситуации, усиление мер на границе и ключи от новостройки

ВЧЕРА

Картина дня. 30 июля

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Сербии Александром Вучичем. Главной темой обсуждения стали белорусско-сербские отношения - на нынешнем этапе и в перспективе. В частности было отмечено, что есть все условия для того, чтобы на практике преобразовать высокий уровень политических контактов в реальные экономические показатели.

Александр Лукашенко и Александр Вучич. Фото из архива
Александр Лукашенко и Александр Вучич. Фото из архива

Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена директору Национального центра законодательства и правовых исследований Вадиму Ипатову и заместителю главы Администрации Президента Ольге Чуприс за высокий профессионализм, значительный личный вклад в совершенствование правовой системы Беларуси. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц констатировал, что во внутренней макроэкономической политике отсутствуют дисбалансы, нет переоцененности белорусского рубля. Банки и Банк развития в 2020 году реструктуризировали задолженность по кредитам и облигациям на более чем Br1,3 млрд.

Фото из архива
Фото из архива

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков встретился сегодня в ЦИК с кандидатами в президенты и доверенными лицами и предупредил их об угрозах безопасности людей во время агитационных мероприятий.

В МИД Беларуси были приглашены для беседы посол России и временный поверенный в делах Украины.

Россиян под Минском задержали по подозрению в подготовке массовых беспорядков, они могут быть связаны с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

В рамках выполнения поручений руководства страны белорусские пограничники усилили оперативное прикрытие границы и пограничный режим. На украинском направлении как в пунктах пропуска, так и на зеленой границе будет увеличено количество пограничных нарядов, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Фото из архива
Фото из архива

Госкомвоенпром опроверг фейк о поставках Беларусью боеприпасов в США. В МВД опровергли фейк об "учениях по разгону митингов" - тиражируемых в интернете кадрах занятия, которое демонстрировали Президенту.

Каждый модернизируемый объект в ОАО "Нафтан" приносит экономический эффект и дает результат. Такое мнение высказал председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков на церемонии символического пуска установки производства элементарной серы методом Клауса на новополоцком предприятии.

Торжественный пуск установки элементарной серы
Торжественный пуск установки элементарной серы

В Гродно чествовали медицинских работников, внесших большой вклад в борьбу с COVID-19.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов награждает медиков
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов награждает медиков

В Беларуси выздоровели и выписаны 61 765 пациентов с COVID-19.

Курсы семьеведения в вузах, консультации и телепередачи - эксперт о мерах поддержки молодых семей.

Более 60 нуждающихся в улучшении жилищных условий получили ключи от новостройки в Минске.

Во время церемонии
Во время церемонии

Пять медалей завоевали белорусские школьники на 54-й международной Менделеевской олимпиаде по химии.

В Беларуси стартовал второй этап информационной кампании "Научите детей видеть ложь".

ФОТОФАКТ: Арт-вечеринки на свежем воздухе проходят в Гродно

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 июля

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Спортивно-образовательный форум для работающей молодежи "Олимпия" пройдет по 1 августа на берегу реки Ислочь рядом с агрогородком Раков в Воложинском районе.

В Витебском областном краеведческом музее в 12.00 откроется экспозиция "Витебск - город десантников", приуроченная ко Дню ВДВ.

Национальный академический театр имени Янки Купалы в завершение 100-го сезона покажет знаменитую "Паўлінку" в Лидском замке. Посетить показ можно бесплатно.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 августа

110 лет назад родился Хацкевич Степан Федорович (д.Поречье Пуховичского р-на Минской обл.), актер, заслуженный артист Беларуси (1963). В 1933 году окончил драматическую студию при Наркомате просвещения БССР. Работал в БГТ-2, с 1937 года в Белорусском театре им.Я.Купалы. Острохарактерный актер, мастер эпизода. Среди ролей: Грибок ("Люди на болоте" И.Мележа), Никифор ("Кто смеется последним" К.Крапивы), Одноокий ("Соловей" З.Бядули), Клещ ("На дне" М.Горького) и др. Снимался в белорусских кино- и телефильмах. Умер в 1979 году.

100 лет назад родился Бондарчик Василий Кириллович (д.Кирово Слуцкого р-на Минской обл.), белорусский этнограф, член-корреспондент НАН Беларуси (1972), доктор исторических наук (1965), профессор (1978), заслуженный работник культуры Беларуси (1980). В 1952 году окончил БГУ. Автор более 270 научных работ по вопросам истории и современной белорусской этнографии, фольклора, материальной и духовной культуры. Умер в 2009 году.

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