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26 февраля 2020, 07:00

Картина дня: назначения в МВД и КГБ, компенсация за грязную нефть и "Раубичи" перед ЧЕ по биатлону

ВЧЕРА

Картина дня. 25 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Комитете государственной безопасности и Министерстве внутренних дел. Защитить граждан и не допустить влияния извне - глава государства поставил задачи МВД и КГБ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области".

Глава государства Александр Лукашенко освободил Елену Купчину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Австрии и по совместительству в Словении, а также Постоянного представителя Беларуси при международных организациях в Вене и по совместительству при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть из расчета $15 за баррель. Белорусские НПЗ работают на загрузке 50%, в январе-феврале переработано 1,8 млн т нефти. Беларусь в марте рассчитывает начать поставки нефти на НПЗ по нефтепроводу Одесса - Броды. "Белнефтехим" будет придерживаться стратегии плавного изменения цен на топливо.

Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси снизился на $2 млрд 55 млн. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД, где подводились итоги работы органов дипломатической службы за 2019 год. Сохраняя приверженность выполнению своих обязательств перед Россией как стратегическим союзником и основным торговым партнером, Беларусь продолжает укреплять отношения на евро-атлантическом векторе.

Владимир Макей
Владимир Макей

Беларусь и США заинтересованы сотрудничать в части развития законодательства о торговле. Речь об этом шла на встрече председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству Виктора Николайкина с сотрудниками Министерства торговли США, представляющих Программу развития коммерческого права.

Европарламент заинтересован в выстраивании лучших отношений с Беларусью. Это отметила заместитель главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Карин Карлсбро на встрече с журналистами. Делегация Европарламента ознакомится с подходом Беларуси к сохранению исторических памятников, тема в числе других будет рассмотрена во время нынешнего визита европарламентариев.

Руководителям отраслей нужно больше внимания уделять импортозамещению, заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на заседании коллегии Госстандарта. По его словам, сейчас готовится совещание у главы государства по вопросам импортозамещения, к которому необходимо серьезно подготовиться.

Игорь Ляшенко
Игорь Ляшенко

Так называемая уравниловка при начислении заработных плат недопустима. Об этом на заседании коллегии Министерства здравоохранения заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Реакция белорусских медиков на новые вызовы в мировой эпидемиологической ситуации должна быть выверенной.

В Беларуси в 2019 году выполнены 374 трансплантации почки, в том числе 11 детям, 52 пересадки сердца, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Минздрав проанализирует эффективность передвижных медицинских диагностических комплексов. Больницы, клиники и другие медучреждения Беларуси пройдут аккредитацию на соответствие базовым стандартам уровня оказания помощи. В Беларуси сохраняется спокойная ситуация по коронавирусу, не зафиксировано ни одного случая завоза.

Факты снижения зарплаты медикам единичны, проблема оперативно решена, сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник на итоговой коллегии ведомства.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций в январе текущего года, согласно официальной статистике, составила Br895,9, что на Br140,7 больше, чем год назад. По экономике в целом увеличение произошло на Br136,5.

Соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты в январе по Беларуси составило 39,9%, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

БелАЗ отправил в Индию вторую партию карьерных самосвалов.

Белорусская железная дорога готова практически полностью обслуживать пассажиров по электронным проездным документам. Об этом сообщил первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД Александр Дрожжа. Скачкообразного роста цен на услуги БЖД в 2020 году не ожидается. Белорусская железная дорога планирует расширять сообщение с Украиной.

На Белорусской АЭС включена в работу четвертая высоковольтная линия, связывающая атомную станцию с энергосистемой.

Фотовыставка БЕЛТА с уникальными кадрами военной хроники открылась в Гомеле.

ФОТОФАКТ: В "Раубичах" прошла первая официальная тренировка биатлонистов накануне старта чемпионата Европы.

СМИ, интернет-ресурсы в Беларуси обяжут указывать источник, откуда они взяли прогноз погоды.

В Китае эпидемия коронавируса достигла пика 23 января, а с начала февраля число новых заражений последовательно снижается, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

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В "Раубичах" стартует открытый чемпионат Европы по биатлону.

В Национальном пресс-центре Беларуси состоится пресс-конференция "Женское здоровье: о чем "кричит" статистика". Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Глобальное изменение климата и его проявления в Беларуси: реальность и прогнозы". Начало в 11.00.

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Знаменательные даты 27 февраля

115 лет назад родился Севрук Михаил Константинович (г.Варшава, Польша), белорусский живописец и график. Окончил Виленский университет. Один из организаторов Виленского общества художников. С 1939 года жил в Несвиже. Наиболее известные полотна: "Жатва", "Разговор", "Мать", "Лето" и др. Автор графических работ "Слуцкая брама в Несвиже", "Портрет партизана". Умер в 1979 году. В 1994 году в Несвиже открыт музей-квартира художника.

55 лет назад родился Азаренок Юрий Владимирович (д.Рудня Лепельского р-на Витебской обл.), белорусский режиссер документального кино, заслуженный деятель культуры Беларуси (2007). Снял фильмы "Бал сатаны", "Меня хотят убить", "Монолог после смерти" и др.

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