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12 октября 2021, 07:00

Картина дня: Неделя матери, рост белорусского экспорта и проект БЕЛТА "Лучшие из лучших"

ВЧЕРА

Картина дня. 11 октября

Беларусь в январе - августе 2021 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 32,2% до $30,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка.

Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-августе вырос более чем на 10%.

БЕЛАЗ завершил испытания нового погрузчика для строительной и горнодобывающей отрасли.

Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА и журнал "Экономика Беларуси" представляют вашему вниманию новый мультимедийный проект "Лучшие из лучших" и приглашают к участию в нем. Цель проекта - впервые в Республике Беларусь на одной медийной площадке рассказать о международных и республиканских бизнес-конкурсах, проведенных в нашей стране в 2021 году, об их организаторах и участниках (победителях, лидерах отраслей).

Региональный форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) пройдет 14 октября в Бресте. Об этом сообщил первый заместитель директора РУП "Национальный центр электронных услуг" Сергей Руднев на пресс-конференции в БЕЛТА. Беларусь и Россия планируют наладить обмен электронными услугами, сообщил Сергей Руднев.

КОММЕНТАРИЙ: Госстандарт о новых подходах к повышению качества и конкурентоспособности продукции

ГПК: польские военные стреляют в воздух и бьют дубинками беженцев.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1943 пациента с COVID-19, выписаны 1135.

Поздравления, акции, конференции: в Беларуси стартует Неделя матери.

Совершить прогулку и оценить достоинства заказников "Налибокский", "Озеры" и "Освейский" скоро можно будет в виртуальном формате - для каждого из заказников будет разработан собственный виртуальный тур, сообщили в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

Ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси.

ФОТОФАКТ: Лемуры в Минском зоопарке

Названы лауреаты Нобелевской премии - 2021 по экономике.

Чем запомнилась Нобелевская неделя - 2021: лауреаты премии и их достижения.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 октября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Едино государство, когда едины матери страны", приуроченная ко Дню матери. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол, приуроченный ко Дню матери, на тему "Крепка семья - крепка держава: единство в стране начинается с единения в семьях". Начало в 11.00.

Состоится круглый стол "Экономические и экологические аспекты ядерной энергетики", который станет частью деловой программы XXV Белорусского энергетического и экологического форума "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро". Мероприятие, в котором примут участие как белорусские, так и международные эксперты, пройдет в конгресс-холле Футбольного манежа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 октября

Международный день по уменьшению опасности бедствий.

125 лет назад родился Щекатихин (Щекотихин) Николай Николаевич (г.Москва), белорусский искусствовед, педагог. Один из основателей белорусского искусствоведения. Исследовал белорусскую архитектуру, монументальную живопись полоцких храмов, водяные знаки Метрики ВКЛ, монеты ВКЛ, иконопись, древнебелорусские гравюры, искусство книг Ф.Скорины, творчество многих белорусских художников. В 1930 году репрессирован. Умер в 1940 году. Реабилитирован в 1956 году.

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