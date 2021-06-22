Картина дня: Неделя молодежи, как избежать последствий жары и репортаж о традициях и обрядах Троицы

ВЧЕРА

Картина дня. 21 июня

Санкции создают условия для подъема национальных экономик. Такое мнение высказал в Бресте по итогам выездной коллегии Евразийской экономической комиссии председатель коллегии Михаил Мясникович. Он назвал санкции проявлением слабости того, кто их предъявляет.

Михаил Мясникович. Фото из архива

Беларусь не впервые сталкивается со всякого рода санкциями и каждый раз находит эффективное решение, заявила член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк.

Фото из архива

Правительство предоставило банкам гарантии в погашении основного долга по кредитам, выдаваемым в 2021 году ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" для закупки зерна. Соответствующее постановление Совета Министров от 17 июня 2021 года №343 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Страны Содружества Независимых Государств запустили в социальных сетях акцию памяти к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Фото МИД

В Беларуси стартовала Неделя молодежи.

В Беларуси созданы все условия, чтобы одаренная молодежь могла себя показать. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай. Государство слышит и видит, какие вопросы сегодня актуальны для молодежи. Одним из основных направлений государственной политики стала поддержка молодежи в получении образования.

Александр Кадлубай

Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Минобороны Леонид Касинский рассказал о преференциях для отслуживших в армии во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске

Во время велопробега

Парк высоких технологий выпустил электронный справочник "ИТ-абитуриент-2021".

ГПК рассказал, как платить местный сбор за пересечение границы.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 475 пациентов с COVID-19, выписаны 267

Фото из архива

Минздрав дал советы, как избежать последствий жары.

Жаркая погода сохранится в Беларуси до конца недели, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

РЕПОРТАЖ: Мемориал гарнизону уничтоженного в войну дота создают в Полоцком районе

Спортивный комплекс открылся после реконструкции в Белорусской академии авиации.

ФОТОФАКТ: В Лидском районе зацвел лен

РЕПОРТАЖ о традициях и обрядах Дня Святой Троицы в Могилевском районе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 июня

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Всебелорусская минута молчания пройдет в 12.00 в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Митинг-реквием пройдет в Брестской крепости. Начало в 3.30.

Программа мероприятия "Этот день нельзя забыть", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, пройдет в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Временная литературно-документальная экспозиция "Дарогі вайны" откроется в Государственном музее истории белорусской литературы.

Ежегодная акция "Звон скорби" пройдет на Буйничском поле.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 июня

День государственной службы Организации Объединенных Наций.

Международный Олимпийский день.

Международный день вдов.

75 лет назад родился Александр Леонидович Кайдановский, российский актер и режиссер, заслуженный деятель искусств РФ. Снимался в фильмах "Сталкер", "Пропавшая экспедиция", "Свой среди чужих, чужой среди своих" и др. Умер в 1995 году.

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