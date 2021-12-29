Картина дня: неформальный саммит СНГ, лауреаты премий НАН и пионерская елка

ВЧЕРА

Картина дня. 28 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге принял участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Президент поставил вопрос о прогнозе развития ситуации с COVID-19. Александр Лукашенко отметил, что для глав государств важно понимать, как будет развиваться ситуация с пандемией в будущем.

Прошедшие полтора года дали старт формированию в Беларуси настоящего гражданского общества. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала в эфире проекта "Успеть до полуночи" на телеканале "Беларусь 1". Президент Беларуси не мог не поехать на границу к беженцам, заявила пресс-секретарь. Наталья Эйсмонт поделилась своим мнением относительно интервью Романа Протасевича, а теперь и польского военнослужащего Эмиля Чечко. Пресс-секретарь обещает, что регулярная практика президентских интервью будет продолжена и далее. В настоящее время ведется подготовка к интервью Александра Лукашенко российскому журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву. Наталья Эйсмонт рассказала о том, как настойчиво журналист CNN Мэтью Чанс добивался интервью с главой белорусского государства. Пресс-секретарь Президента отмечает большую популярность запущенного недавно президентского мерча.

Государственных наград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 57 представителей различных сфер деятельности. Торжественная церемония награждения с участием главы Администрации Президента Игоря Сергеенко состоялась во Дворце Республики.

Беларусь будет и дальше защищать свои экономические интересы в условиях санкций Запада. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью МТРК "Мир". Беларуси и России для развития интеграции прежде всего необходимо выстроить единое экономическое пространство. Белорусский экспорт с начала года вырос более чем на 30%, достигнуто рекордное положительное сальдо платежного баланса. Правительство рассматривает возможность выплаты семейного капитала при рождении второго ребенка, заявил премьер-министр.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки в Минскую область посетил Белорусский автомобильный завод. На БЕЛАЗе Роман Головченко ознакомился с производством и модельным рядом выпускаемой техники.

Брестская область по своим показателям выходит на одно из первых мест в республике. Об этом заявил на совместном с сессией областного Совета депутатов заседании облисполкома министр экономики Александр Червяков.

У границы с Беларусью в настоящее время сосредоточено до 15 тыс. польских военнослужащих, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министр обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов. Мы видим острую необходимость соблюдения договоренностей в сфере контроля над вооружениями, заявил Олег Воинов. Военно-политическая обстановка у границ Беларуси приобретает все более напряженный характер. Западные соседи не желают обсуждать проблемы за столом переговоров.

Совмин утвердил план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2022 год.

Президиум Национальной академии наук Беларуси подвел итоги конкурса на соискание премий НАН 2021 года, сообщили в пресс-службе Академии наук. Президиум Национальной академии наук Беларуси также подвел итоги конкурса на соискание премий для молодых ученых НАН Беларуси 2021 года: лауреатами стали шесть человек.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 501 пациент с COVID-19, выписаны 423.

ИНТЕРВЬЮ: Беременность во время пандемии: эксперт о рисках и вакцинации

Торжественное открытие 6-й центральной районной клинической поликлиники Ленинского района после длительного капремонта состоялось в столице. Коллектив и горожан с этим событием поздравил в том числе председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

ФОТОФАКТ: Всебелорусскую пионерскую елку организовали в Минске

Умер актер фильмов "Бронзовая птица" и "Кортик" Виталий Быков.

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Анонсы на 29 декабря

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Профилактика наркопотребления и противодействие незаконному обороту наркотиков. Ответственность за распространение". Начало в 11.00.

Обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию пройдет в Белорусском государственном университете. Коллегиальная дискуссия запланирована с онлайн-подключением и участием руководства, деканов, директоров институтов, заведующих кафедрами. Всего заявлено участие около 250 сотрудников БГУ.

Минская городская организация "Белая Русь" проведет городской праздник "В Новый год - с "Белой Русью". В Центральном детском парке имени М.Горького будут работать концертные, игровые и интерактивные площадки. Праздник станет частью республиканской благотворительной акции "Наши дети".

Большой рождественский модный показ Christmas Fashion Show состоится в Национальной школе красоты. На подиуме представят зимние и праздничные коллекции известных, а также только набирающих популярность белорусских брендов. Гостей показа ожидают номера от музыкантов из Беларуси, России и КНР, которые исполнят рождественские и новогодние хиты.

Минский областной этап республиканского молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси" соберет в Индустриальном парке "Великий камень" авторов лучших инициатив столичного региона.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 декабря

170 лет назад родился Кэндлер Аса Григгс, американский предприниматель и филантроп, основатель компании "Кока-Кола" (1890). Умер в 1929 году.

115 лет назад родился Хатри Юлиус (1906-2000), немецкий авиаконструктор, создатель первого в мире самолета с ракетным двигателем. Умер в 2000 году.

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