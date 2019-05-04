Картина дня: новая взлетно-посадочная полоса, зажжение огня Европейских игр и единая база обучающихся

ВЧЕРА

Картина дня. 3 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл вторую искусственную взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск. Глава государства пообщался с трудовыми коллективами, поблагодарив их за вклад в строительство новой полосы. Александр Лукашенко отметил, что на открытии новой взлетно-посадочной полосы развитие аэропорта не закончится.

Александр Лукашенко

Первую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск начнут ремонтировать в 2020 году. Об этом Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили во время посещения им Национального аэропорта Минск. Основную модернизацию терминала в Национальном аэропорту Минск планируют завершить до конца мая, сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Меликян.

Национальный аэропорт Минск. Фото из архива

За многолетний плодотворный труд, значимый личный вклад в патриотическое воспитание молодежи Благодарность Президента объявлена представителям Белорусского общественного объединения ветеранов. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №167 "Об изменении Указов Президента Республики Беларусь", которым корректируются положения о порядке прохождения военной службы и службы в резерве.

Фото из архива

Китайский бизнес настроен на развитие сотрудничества с Беларусью в различных сферах. Возможности реализации новых совместных проектов обсуждались на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией Конфедерации китайских предпринимателей реэмигрантов во главе с председателем, членом постоянного комитета Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Сю Жунмао.

Экспорт белорусского продовольствия в Китай за два года вырос в 15 раз, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович в Минске на инвестиционном форуме для предприятий Беларуси и Китая в рамках инициативы "Пояс и путь". Китай намерен увеличивать инвестирование на внешние рынки "Пояса и пути", заявил руководитель Конфедерации китайских предпринимателей-реэмигрантов Сю Жунмао.

Фото из архива

Международный городок строительных материалов появится в особой экономической зоне "Бремино-Орша". Это предусмотрено допсоглашением, подписанным на инвестиционном форуме для предприятий Беларуси и Китая в Минске.

По проблемным предприятиям необходимо разработать стратегии развития, определить четкие перспективы. Такую задачу поставила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова на заседании Гомельского горисполкома.

На заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета, которые прошли в Ереване 29 и 30 апреля, найдены развязки по ряду проблемных вопросов интеграционной повестки ЕАЭС, сообщили в Министерстве экономики Беларуси.

МАРТ повысил тариф на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций.

Правительство утвердило комплекс мер по развитию овцеводства в Беларуси на 2019-2025 годы.

Фото из архива

Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 10%.

Национальный банк Беларуси не видит сейчас фундаментальных факторов для повышения банками процентных ставок, сообщил на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур. Нацбанк ожидает приближения инфляции к целевому уровню (не выше 5% в годовом выражении) к концу 2019 года. Национальный банк не намерен принимать резкие решения по ограничению потребительского кредитования. Существенного влияния ситуации с поставками некачественной нефти из России на денежно-кредитную политику в Беларуси Нацбанк не ожидает.

Павел Каллаур

В Минске назвали победителей ХV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера". Редактор отдела творческих проектов газеты "7 дней" УП "БЕЛТА" Елена Еловик стала победителем в номинации "Лучшие материалы культурной тематики". Победителем в номинации "Лучший фотокорреспондент республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств" стала фотограф БЕЛТА Оксана Манчук.

Оксана Манчук

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" становится более практикоориентированной. Такое мнение высказал первый заместитель министра информации Павел Легкий.

Известный белорусский силач Вячеслав Хоронеко установил 160-й рекорд в карьере и посвятил это достижение 75-летию освобождения Беларуси.

В Беларуси создается единая база данных обучающихся в учреждениях образования. Порядок ее формирования и ведения определило Министерство образования своим постановлением от 16 апреля 2019 года №36.

Новая система оценки результатов ЦТ более корректна и прозрачна, заявил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Огонь II Европейских игр зажжен в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира.

К II Европейским играм как минимум в трех точках Минска появятся необычные композиции - цветы на воде.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 мая

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О подготовке и проведении международной матчевой встречи между сборными Европы и США по легкой атлетике на стадионе "Динамо". Презентация формы сборной Европы, старт продаж билетов и запуск официального интернет-сайта матча". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему "Беларусь-Китай: книгоиздание как форма диалога культур". Начало в 12.00.

На сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by пройдут видеоинтервью: "Военно-исторический туризм как отдельное направление белорусской туриндустрии", приуроченное к 75-летию освобождения Беларуси. Начало в 12.30.

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, пройдет в 15.00 в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 мая

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День печати.

День Европы. Учрежден в 1964 году по решению Совета Европы.

200 лет назад родился Монюшко Станислав (быв. имение Убель Червенского р-на Минской обл.), композитор, дирижер, педагог, классик польской вокальной лирики, создатель национальной классической оперы. Создание первых водевилей, музыкальных комедий и комических опер Монюшко связано с Беларусью: "Конторские служащие", "Лотерея". На либретто В.Дунина-Марцинкевича написал "Рекрутский набор", "Состязание музыкантов", "Волшебная вода", "Идиллия" ("Селянка"). Среди наиболее известных опер, поставленных на белорусской сцене: "Галька", "Графиня", "Страшный двор" и др. Поддерживал связи с белорусскими музыкантами Ф.Миладовским, Т.Юзефовичем, К.Мартинкевичем и др., оказывал им всяческую поддержку. Умер в 1872 году. В 1969 году был основан музей Монюшко в пос.Озерный Червенского района.

95 лет назад родился Ячнев Леонид Иосифович (быв.д.Моховка Климовичского р-на Могилевской обл.), заслуженный деятель культуры Беларуси. С 1949 г. художественный руководитель Климовичского народного хора районного Дома культуры, с 1975 одновременно Климовичского народного хора совхоза-техникума, которые достигли под его руководством значительного исполнительского мастерства. Автор песен "Золотые шумят колосья", "Беларусь - моя Родина", "Горошинка" и др. Умер в 2011 году.

85 лет назад родился Казакевич Николай Константинович (д.Дулебы Березинского р-на Минской обл.), белорусский художник. В 1961 г. окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в пейзажном и бытовом жанрах. Среди произведений: картины "Озеро", "Юность", "Весна на Гомельщине", "Реквием" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси.

75 лет назад родился Денисов Александр Петрович (Самарская обл., Россия), белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1980). Среди ролей: Сын ("Святая простота" А.Макаенка), Игорь ("Традиционный сбор" В.Розова), Дугин ("Рядовые" А.Дударева) и др. Лауреат Государственной премии СССР (1984). С 1991 г. жил за рубежом. Умер в 2012 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-