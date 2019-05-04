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Картина дня: новая взлетно-посадочная полоса, зажжение огня Европейских игр и единая база обучающихся

Общество 04.05.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 3 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл вторую искусственную взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск. Глава государства пообщался с трудовыми коллективами, поблагодарив их за вклад в строительство новой полосы. Александр Лукашенко отметил, что на открытии новой взлетно-посадочной полосы развитие аэропорта не закончится.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Первую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск начнут ремонтировать в 2020 году. Об этом Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили во время посещения им Национального аэропорта Минск. Основную модернизацию терминала в Национальном аэропорту Минск планируют завершить до конца мая, сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Меликян.

Национальный аэропорт Минск. Фото из архива
Национальный аэропорт Минск. Фото из архива

За многолетний плодотворный труд, значимый личный вклад в патриотическое воспитание молодежи Благодарность Президента объявлена представителям Белорусского общественного объединения ветеранов. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №167 "Об изменении Указов Президента Республики Беларусь", которым корректируются положения о порядке прохождения военной службы и службы в резерве.

Фото из архива
Фото из архива

Китайский бизнес настроен на развитие сотрудничества с Беларусью в различных сферах. Возможности реализации новых совместных проектов обсуждались на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией Конфедерации китайских предпринимателей реэмигрантов во главе с председателем, членом постоянного комитета Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Сю Жунмао.

Экспорт белорусского продовольствия в Китай за два года вырос в 15 раз, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович в Минске на инвестиционном форуме для предприятий Беларуси и Китая в рамках инициативы "Пояс и путь". Китай намерен увеличивать инвестирование на внешние рынки "Пояса и пути", заявил руководитель Конфедерации китайских предпринимателей-реэмигрантов Сю Жунмао.

Фото из архива
Фото из архива

Международный городок строительных материалов появится в особой экономической зоне "Бремино-Орша". Это предусмотрено допсоглашением, подписанным на инвестиционном форуме для предприятий Беларуси и Китая в Минске.

По проблемным предприятиям необходимо разработать стратегии развития, определить четкие перспективы. Такую задачу поставила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова на заседании Гомельского горисполкома.

На заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета, которые прошли в Ереване 29 и 30 апреля, найдены развязки по ряду проблемных вопросов интеграционной повестки ЕАЭС, сообщили в Министерстве экономики Беларуси.

МАРТ повысил тариф на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций.

Правительство утвердило комплекс мер по развитию овцеводства в Беларуси на 2019-2025 годы.

Фото из архива
Фото из архива

Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 10%.

Национальный банк Беларуси не видит сейчас фундаментальных факторов для повышения банками процентных ставок, сообщил на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур. Нацбанк ожидает приближения инфляции к целевому уровню (не выше 5% в годовом выражении) к концу 2019 года. Национальный банк не намерен принимать резкие решения по ограничению потребительского кредитования. Существенного влияния ситуации с поставками некачественной нефти из России на денежно-кредитную политику в Беларуси Нацбанк не ожидает.

Павел Каллаур
Павел Каллаур

В Минске назвали победителей ХV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера". Редактор отдела творческих проектов газеты "7 дней" УП "БЕЛТА" Елена Еловик стала победителем в номинации "Лучшие материалы культурной тематики". Победителем в номинации "Лучший фотокорреспондент республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств" стала фотограф БЕЛТА Оксана Манчук.

Оксана Манчук
Оксана Манчук

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" становится более практикоориентированной. Такое мнение высказал первый заместитель министра информации Павел Легкий.

Известный белорусский силач Вячеслав Хоронеко установил 160-й рекорд в карьере и посвятил это достижение 75-летию освобождения Беларуси.

В Беларуси создается единая база данных обучающихся в учреждениях образования. Порядок ее формирования и ведения определило Министерство образования своим постановлением от 16 апреля 2019 года №36.

Новая система оценки результатов ЦТ более корректна и прозрачна, заявил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Огонь II Европейских игр зажжен в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира.

К II Европейским играм как минимум в трех точках Минска появятся необычные композиции - цветы на воде.

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О подготовке и проведении международной матчевой встречи между сборными Европы и США по легкой атлетике на стадионе "Динамо". Презентация формы сборной Европы, старт продаж билетов и запуск официального интернет-сайта матча". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему "Беларусь-Китай: книгоиздание как форма диалога культур". Начало в 12.00.

На сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by пройдут видеоинтервью: "Военно-исторический туризм как отдельное направление белорусской туриндустрии", приуроченное к 75-летию освобождения Беларуси. Начало в 12.30.

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, пройдет в 15.00 в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.

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В Республике Беларусь - День печати.

День Европы. Учрежден в 1964 году по решению Совета Европы.

200 лет назад родился Монюшко Станислав (быв. имение Убель Червенского р-на Минской обл.), композитор, дирижер, педагог, классик польской вокальной лирики, создатель национальной классической оперы. Создание первых водевилей, музыкальных комедий и комических опер Монюшко связано с Беларусью: "Конторские служащие", "Лотерея". На либретто В.Дунина-Марцинкевича написал "Рекрутский набор", "Состязание музыкантов", "Волшебная вода", "Идиллия" ("Селянка"). Среди наиболее известных опер, поставленных на белорусской сцене: "Галька", "Графиня", "Страшный двор" и др. Поддерживал связи с белорусскими музыкантами Ф.Миладовским, Т.Юзефовичем, К.Мартинкевичем и др., оказывал им всяческую поддержку. Умер в 1872 году. В 1969 году был основан музей Монюшко в пос.Озерный Червенского района.

95 лет назад родился Ячнев Леонид Иосифович (быв.д.Моховка Климовичского р-на Могилевской обл.), заслуженный деятель культуры Беларуси. С 1949 г. художественный руководитель Климовичского народного хора районного Дома культуры, с 1975 одновременно Климовичского народного хора совхоза-техникума, которые достигли под его руководством значительного исполнительского мастерства. Автор песен "Золотые шумят колосья", "Беларусь - моя Родина", "Горошинка" и др. Умер в 2011 году.

85 лет назад родился Казакевич Николай Константинович (д.Дулебы Березинского р-на Минской обл.), белорусский художник. В 1961 г. окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в пейзажном и бытовом жанрах. Среди произведений: картины "Озеро", "Юность", "Весна на Гомельщине", "Реквием" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси.

75 лет назад родился Денисов Александр Петрович (Самарская обл., Россия), белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1980). Среди ролей: Сын ("Святая простота" А.Макаенка), Игорь ("Традиционный сбор" В.Розова), Дугин ("Рядовые" А.Дударева) и др. Лауреат Государственной премии СССР (1984). С 1991 г. жил за рубежом. Умер в 2012 году.

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