Картина дня: новации в сфере электронных денег, подготовка акции "Наши дети" и уникальный архив БГУ

ВЧЕРА

Картина дня. 4 ноября

Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся вечером 4 ноября. Одними из основных вопросов стали ситуация с распространением COVID-19, обстановка вокруг Беларуси и России, а также внутри двух стран. Предметом детального обсуждения стала и ситуация в мире. Шла речь и о начале переговоров по поставкам углеводородов - нефти и газа - в Беларусь в будущем году.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет с соблюдением антикоронавирусных мер, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед заседанием оргкомитета по проведению акции.

В Беларуси вносятся изменения в правила осуществления операций с электронными деньгами, расширяющие возможности их использования. Соответствующее решение принято постановлением правления Нацбанка от 21 октября 2020 года №328.

Новые строительные нормы по защите от шума приняты в Беларуси.

Кочанова о студентах БГУ: красивые, умные, эрудированные, но чувствуется недоинформированность

МНЕНИЯ: Андрей Савиных: О насущной необходимости развития национальной системы политических партий

В сентябре зафиксирован ряд фишинговых рассылок с целью заражения вредоносным программным обеспечением пользователей национального сегмента сети Интернет. Такая информация размещена на сайте Национального центра реагирования на компьютерные инциденты (CERT.BY).

В Беларуси на 4 ноября выздоровел и выписан 88 701 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

На сайте Минздрава появилась новая рубрика для специалистов, где размещена информация о новой коронавирусной инфекции.

Дома-интернаты получили 33 бактерицидных рециркулятора воздуха от Республики Корея

Белорусам предлагают поучаствовать в конкурсе на лучший проект по решению проблем, связанных с COVID-19.

Белорусский детский хоспис запустил новый проект по защите прав тяжелобольных детей.

"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты Грузии, кроме Тбилиси.

Историки БГУ к юбилею университета соберут уникальную коллекцию архивных документов за 100 лет.

Стартует второй этап проекта БРСМ для школьников "#МояПервая10".

Природный газ пришел в агрогородок Волынцы Верхнедвинского района.

РЕПОРТАЖ: "Я возмущена, что люди не носят маски!" - минчане об отношении к антиковидным мерам

ФОТОФАКТ: Кубок Беларуси по вольной борьбе проходит в Минске

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 ноября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Мост между наукой и обществом. Важность и актуальность науки для повседневной жизни", приуроченная к Всемирному дню науки за мир и развитие (10 ноября). Начало в 11.00.

В столичном микрорайоне Михалово 5 ноября откроется детский сад №576.

Презентация выставки живописных и графических работ Александра Сушкова пройдет в Гомеле, в Рыцарском зале дворца Румянцевых и Паскевичей. Начало в 16.00.

Премьеру спектакля "Беда от нежного сердца" покажет Могилевский областной драматический театр. В основу постановки легли водевили "Беда от нежного сердца" Владимира Соллогуба и "Аз и ферт" Павла Федорова. Начало в 18.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 ноября

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 5 ноября 2001 года.

80 лет назад в Минске основан радиозавод (с 1957 года приборостроительный завод). Ныне - ОАО "Амкодор-Белвар", ведущее предприятие по производству радиоизмерительной аппаратуры, медицинских приборов, аккумуляторных батарей и бытовой техники (кухонной, садовой и т.д.).

50 лет назад открыт Ушачский музей народной славы имени Героя Советского Союза В.Е.Лобанка. Музей имеет 4 экспозиционных зала, освещающих историю партизанского движения на Ушатчине в годы Великой Отечественной войны, мемориальную партизанскую картинную галерею и выставочный зал.

80 лет назад родилась Сурикова Алла Ильинична, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, народная артистка Российской Федерации (2000). Поставила фильмы "Человек с бульвара Капуцинов", "Московские каникулы", "Хочу в тюрьму" и др.

70 лет назад родился Карунас Василий Константинович, белорусский архитектор. В 1973 году окончил Брестский инженерно-строительный институт. Работал в Минском областном филиале института "Белгоспроект", был главным архитектором проектов в институте "Минскпроект", с 1993 года руководитель персональной творческой мастерской. Основные работы в Минске: проекты детальной планировки жилого района Академгородка (микрорайоны Уручье 1, 2, 3), застройка микрорайона Малиновка 7 и др. Разработал тендерную документацию застройки жилого городка Россь в Волковысском районе. Лауреат Государственной премии Беларуси (1998).

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