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07:01 Лукашенко: для белорусов созидательная работа под мирным небом остается величайшей ценностью Президент
07:00 Картина дня: новое в кредитовании физлиц, памятка пациентам с COVID-19 и чудеса Жировичской иконы Общество
00:59 В ВОЗ надеются, что вакцина от коронавируса появится раньше, чем через год В мире
00:21 В минском дворе "Додж" наехал на ребенка Происшествия
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29.04.20 23:47 Корпорация Boeing из-за пандемии сокращает около 10 процентов своих сотрудников В мире
29.04.20 22:59 В Словении отменяют запрет на передвижение между регионами страны В мире
29.04.20 22:31 Вертолет НАТО упал в море недалеко от греческого острова Кефалония В мире
29.04.20 21:51 БАТЭ стал вторым финалистом Кубка Беларуси, обеспечив минскому "Динамо" участие в квалификации Лиги Европы Спорт
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29.04.20 21:21 Минсвязи выпустит марки с древними почтовыми маршрутами Общество
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29.04.20 20:33 Появившаяся на улицах после дождя пена не представляет опасности - Мингорисполком Регионы
29.04.20 20:30 "Белорусская энциклопедия" издала фотоальбом "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России" Культура
29.04.20 20:24 Новый нефтепровод свяжет два НПЗ и улучшит логистику для альтернативных поставок - "Белнефтехим" Экономика
29.04.20 20:06 Футболисты "Шахтера" четырежды поразили ворота брестского "Динамо" во 2-м тайме, но не вышли в финал Кубка Беларуси Спорт
29.04.20 19:57 Книги о жировичских святынях презентовали издательства в Минске Культура
29.04.20 19:35 В "Стайках" есть все необходимое для качественной подготовки - белорусский тяжелоатлет Спорт
29.04.20 19:29 Китай поставил в Беларусь супербыстрый станок для производства масок Регионы
29.04.20 18:40 Для диверсификации поставок нефти - в Беларуси в этом году начнут строить нефтепровод Гомель-Горки Президент
29.04.20 18:38 Госкомимущество пояснило изменения в оценочной деятельности Экономика
29.04.20 18:28 Проект "Центурион": в Беларуси модернизировали комплекс управления артиллерийским огнем Общество
29.04.20 18:19 Некоторые справки планируется выдавать в электронной форме Общество
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29.04.20 17:58 В Беларуси конкретизируют требования к кандидатам в академики и члены-корреспонденты НАН Общество
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30 апреля 2020, 07:00

Картина дня: новое в кредитовании физлиц, памятка пациентам с COVID-19 и чудеса Жировичской иконы

ВЧЕРА

Картина дня. 29 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №150 "О расходных операциях". Документ совершенствует отношения при приостановлении операций по счетам и наложении ареста на денежные средства юридических и физических лиц.

Андрей Юржиц назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Андрей Юржиц. Фото из архива
Андрей Юржиц. Фото из архива

Беларусь купила первую партию нефти у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Беларусь в мае планирует получить из РФ 1,13 млн т нефти, работа с альтернативными источниками продолжится, сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Фото из архива
Фото из архива

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД России Сергей Лавров обсудили во время телефонного разговора актуальные вопросы белорусско-российских отношений.

ИНТЕРВЬЮ: Беларусь и Китай - всепогодная дружба при шторме COVID-19

В Беларуси с 1 мая вырастет размер детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет и другие выплаты. Это связано с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Прозрачность, оптимизация и снижение рисков - как меняются подходы к кредитованию физлиц с 1 мая.

Фото из архива
Фото из архива

Правление Национального банка приняло постановление №100 от 31 марта 2020 года "О расчете показателей долговой нагрузки и обеспеченности кредита", которое вступает в силу с 1 мая.

Условия перевода работника на удаленку или к другому нанимателю, перехода на гибкий график работы - Министерство труда и социальной защиты прокомментировало положения указа №143 "О поддержке экономики" в части трудовых отношений.

Министерство финансов Беларуси собирает заявки инвесторов на 5-летние облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд российских рублей, подтвердили в Минфине.

Беларусбанк изменил порядок погашения кредитов, предоставленных с использованием интернет-банкинга.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси на 29 апреля выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Минздрав разработал памятку для пациентов с бессимптомным или легким течением COVID-19.

Обновлена карта маршрутов движения транзитных перевозчиков по Беларуси.

"Белтелеком" предоставит ветеранам Великой Отечественной войны 7-11 мая бесплатные звонки по Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

Студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ победили в открытой командной олимпиаде по программированию.

Белорусский республиканский союз молодежи ко Дню Великой Победы запускает интернет-челлендж фотографий "#Беларусьпомнит", сообщила заведующая Центром информационных и социальных технологий Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

ИНТЕРВЬЮ: Алесь Суша: Книга чудес Жировичской иконы Божией Матери - пример искренней и глубокой веры белорусов

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 апреля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Беларусь помнит. Мемориалы Великой Отечественной войны: благоустройство и возведение. Современные технологии и экспозиции", приуроченная к празднованию 75-летия Великой Победы. Начало в 11.00.

В Минске откроется сезон фонтанов.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 мая

В Республике Беларусь - Праздник труда.

День международной солидарности трудящихся.

435 лет назад родилась София Слуцкая (г.Слуцк), религиозный деятель, белорусская православная святая. Рано осиротевшая, Софья была отдана на воспитание и под опеку в семью Ходкевичей. В 11-летнем возрасте была сосватана за несвижского князя Януша Радзивилла. Она опекала храмы и монастыри, превратила принадлежавший ей Слуцк в твердыню православной веры. Княгиня оказывала материальную и моральную поддержку духовенству и слуцким жителям, жертвовала собственноручно вышитые золотом церковные ризы и священнические облачения, выделяла средства для постройки храмов. Праведная Софья, княгиня Слуцкая, скончалась в 1612 году. В память о ее благодеяниях княгиня была торжественно похоронена в Слуцком Свято-Троицком монастыре. Ныне ее честные мощи покоятся в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.

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