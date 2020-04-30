Картина дня: новое в кредитовании физлиц, памятка пациентам с COVID-19 и чудеса Жировичской иконы

ВЧЕРА

Картина дня. 29 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №150 "О расходных операциях". Документ совершенствует отношения при приостановлении операций по счетам и наложении ареста на денежные средства юридических и физических лиц.

Андрей Юржиц назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Андрей Юржиц. Фото из архива

Беларусь купила первую партию нефти у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Беларусь в мае планирует получить из РФ 1,13 млн т нефти, работа с альтернативными источниками продолжится, сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Фото из архива

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД России Сергей Лавров обсудили во время телефонного разговора актуальные вопросы белорусско-российских отношений.

ИНТЕРВЬЮ: Беларусь и Китай - всепогодная дружба при шторме COVID-19

В Беларуси с 1 мая вырастет размер детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет и другие выплаты. Это связано с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Прозрачность, оптимизация и снижение рисков - как меняются подходы к кредитованию физлиц с 1 мая.

Фото из архива

Правление Национального банка приняло постановление №100 от 31 марта 2020 года "О расчете показателей долговой нагрузки и обеспеченности кредита", которое вступает в силу с 1 мая.

Условия перевода работника на удаленку или к другому нанимателю, перехода на гибкий график работы - Министерство труда и социальной защиты прокомментировало положения указа №143 "О поддержке экономики" в части трудовых отношений.

Министерство финансов Беларуси собирает заявки инвесторов на 5-летние облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд российских рублей, подтвердили в Минфине.

Беларусбанк изменил порядок погашения кредитов, предоставленных с использованием интернет-банкинга.

Фото из архива

В Беларуси на 29 апреля выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Минздрав разработал памятку для пациентов с бессимптомным или легким течением COVID-19.

Обновлена карта маршрутов движения транзитных перевозчиков по Беларуси.

"Белтелеком" предоставит ветеранам Великой Отечественной войны 7-11 мая бесплатные звонки по Беларуси.

Фото из архива

Студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ победили в открытой командной олимпиаде по программированию.

Белорусский республиканский союз молодежи ко Дню Великой Победы запускает интернет-челлендж фотографий "#Беларусьпомнит", сообщила заведующая Центром информационных и социальных технологий Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

ИНТЕРВЬЮ: Алесь Суша: Книга чудес Жировичской иконы Божией Матери - пример искренней и глубокой веры белорусов

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 апреля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Беларусь помнит. Мемориалы Великой Отечественной войны: благоустройство и возведение. Современные технологии и экспозиции", приуроченная к празднованию 75-летия Великой Победы. Начало в 11.00.

В Минске откроется сезон фонтанов.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 мая

В Республике Беларусь - Праздник труда.

День международной солидарности трудящихся.

435 лет назад родилась София Слуцкая (г.Слуцк), религиозный деятель, белорусская православная святая. Рано осиротевшая, Софья была отдана на воспитание и под опеку в семью Ходкевичей. В 11-летнем возрасте была сосватана за несвижского князя Януша Радзивилла. Она опекала храмы и монастыри, превратила принадлежавший ей Слуцк в твердыню православной веры. Княгиня оказывала материальную и моральную поддержку духовенству и слуцким жителям, жертвовала собственноручно вышитые золотом церковные ризы и священнические облачения, выделяла средства для постройки храмов. Праведная Софья, княгиня Слуцкая, скончалась в 1612 году. В память о ее благодеяниях княгиня была торжественно похоронена в Слуцком Свято-Троицком монастыре. Ныне ее честные мощи покоятся в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.

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