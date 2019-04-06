Картина дня: новое здание Верховного суда, рост ЗВР и беспроводной интернет в поездах

ВЧЕРА

Картина дня. 5 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в открытии нового здания Верховного суда и совещании по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции. Президент акцентировал внимание, что главным в работе судов должно быть справедливое отношение к людям. Глава государства подчеркнул абсолютную недопустимость фактов коррупции в самой судебной системе. Верховный суд обязан действовать стратегически, работать на опережение, быть инициативным. Современные реалии требуют ускорить работу по информатизации судебной системы.

Александр Лукашенко

Председатель Верховного суда Валентин Сукало, говоря о перспективах развития судебной системы на ближайшее пятилетие, отметил необходимость повышать оперативность восстановления нарушенных прав и открытость правосудия, принимать справедливые и понятные людям решения. Он также считает необходимым установить четкие сроки пересмотра вступивших в силу судебных решений в порядке надзора.

Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич предлагает укрепить конституционный статус Верховного суда как высшего органа судебной власти.

РЕПОРТАЖ: Верховный суд Беларуси переехал в новое здание

Здание Верховного суда

Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ приняли обращение о необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и памятниками Великой Отечественной войны.

ИНТЕРВЬЮ: От кооперации до региональных проектов - Беларусь и Турция развивают новые формы сотрудничества.

Правительство продолжит работать над разделением функций государства как регулятора и собственника, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на семинаре по вопросам корпоративного управления в Банке развития.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,2 млрд.

"Белнефтехим" прокомментировал обсуждение с Россией изменения тарифов на транзит нефти.

Поставки белорусской говядины в Россию будут продолжены, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Беларусь обсуждает возможность поставок калийных удобрений через латвийские порты.

Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос проведения бесплатной попытки ЭКО для супружеских пар в возрасте до 40 лет, проинформировали в пресс-службе министерства, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом".

В Гродненской области решены практически все вопросы, поступившие от жителей региона к "Большому разговору", сообщил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.

Во время приема граждан

Деятельность филиала "Гомельобои" ОАО "ЦБК-Консалт" находится на постоянном контроле, сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, комментируя обращения, поступившие во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".

Статус культурной столицы Содружества 2019 года будет способствовать большей узнаваемости Бреста в мире. Такое мнение высказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Олег Новицкий передал брестчанам поздравление с 1000-летием города от Алексея Леонова.

Олег Новицкий

Именные приватизационные чеки "Жилье" проиндексированы в Минске.

Портал "Мой горад" помог решить более 200 тыс. проблем минчан.

В Бобруйске нашли уникальный шлем конца IX - начала XI века.

Фото предоставлено Игорем Марзалюком

БЖД оборудовала беспроводным доступом в интернет все поезда городских линий.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает ограничить запуск гелиевых воздушных шаров во время праздников.

Белорусские фристайлисты завоевали 4 медали на юниорском ЧМ в Италии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6-7 апреля

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В национальном парке "Беловежская пуща" на территории музея народного быта и старинных технологий в рамках международного праздника птиц 6 апреля состоится мероприятие "Птицам волю. Обряды, традиции и ритуалы Благовещения".

Фестиваль "Гомель-JAZZ-2019" проходит в областном центре по 7 апреля.

Во Дворце культуры Солигорска 7 апреля с 11.00 до 16.00 состоится форум-фестиваль "Одно сердце" в рамках инициативы "Жить здорово".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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7 апреля

В Беларуси в 1-е воскресенье апреля отмечается профессиональный праздник – День геолога.

Всемирный день здоровья.

105 лет назад родился Мазуров Кирилл Трофимович (д.Рудня-Прибытковская Гомельского р-на), белорусский партийный и государственный деятель, один из организаторов и руководителей антифашистского подполья и партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда. Умер в 1989 году.

80 лет назародился Коппола Фрэнсис Форд, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист. Поставил фильмы "Бойцовская рыбка", "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня" и др. Обладатель многих престижных наград в области киноискусства.

70 лет назад родилась Матвиенко Валентина Ивановна, российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.

8 апреля

Международный день цыган.

85 лет назад родилась Виноградова Инесса Леонидовна (г.Хойники Гомельской обл.), белорусский хоровой дирижер, заслуженный работник культуры Беларуси. В 1960 г. окончила Белорусскую консерваторию. С 1960 г. преподаватель Брестского музыкального училища, с 1981 г. дирижер-хормейстер хора Белорусского радио и телевидения и одновременно преподаватель Минского института культуры. В 1953-1981 гг. возглавляла любительские хоровые коллективы, в том числе Брестскую хоровую капеллу учителей.

75 лет назад родился Лавров Николай Григорьевич, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Наш цирк", "Розыгрыш" и др. Умер в 2000 году.

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