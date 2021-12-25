Картина дня: новогодний бал, вручение госнаград и программа развития Минска

ВЧЕРА

Картина дня. 24 декабря

Юные, но уже заслуженные представители молодого поколения собрались во Дворце Независимости на новогодний бал. Участниками торжества стали 337 юношей и девушек со всей Беларуси. Входным билетом на бал для них стали личные успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем. Глава государства с удовлетворением отметил поступательное продолжение отношений стратегического партнерства, связывающих Минск и Баку, и выразил уверенность, что реализация задуманных масштабных инфраструктурных проектов послужит прочной основой для углубления многопланового сотрудничества.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В Санкт-Петербурге 28 декабря Президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды более чем 50 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии и передала сертификат на приобретение светового микроскопа для гематологических исследований. Спикер выразила уверенность, что инициатива сотрудников центра по строительству и оснащению пятиэтажного хирургического центра воплотится в жизнь.

Государство вместе с неравнодушными людьми может сделать многое для детей, которые оказались в школах-интернатах. Такое мнение высказал журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время республиканской акции в Бегомльской вспомогательной школе-интернате.

Бюджет Минска на 2022 год составит около Br7 млрд и будет социально ориентированным. Депутаты утвердили программу социально-экономического развития Минска на пятилетку.

Депутаты Мингорсовета сегодня на очередной сессии утвердили инвестиционную программу Минска на 2022 год с целью эффективного и рационального использования средств бюджета города, направляемых на капитальное строительство.

Депутаты определились с названиями для некоторых уголков Минска.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1921 пациент с COVID-19, выписаны 2153.

ИНТЕРВЬЮ: Заболеваемость гриппом может вырасти к концу января: не поздно ли привиться?

Гродненским медикам передали 7 новых машин скорой помощи.

Первые уроки для детей беженцев прошли в мобильном образовательном центре у ТЛЦ.

Белорусская федерация борьбы назвала лучших атлетов года.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25-26 декабря

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Праздничный концерт "Музыка объединяет" с участием творческих коллективов республики пройдет 25 декабря на площадке у Дворца спорта в Минске.

В эфире телеканалов Национальной государственной телерадиокомпании 25 декабря пройдут прямые трансляции богослужений из Минска и Ватикана.

В музее "Лошицкая усадьба" - филиале Музея истории города Минска 26 декабря пройдет музыкальное мероприятие "Двенадцать месяцев. Декабрь. Новый год". Во время его певица Инна Кравец исполнит старинные и современные романсы на стихи известных белорусских поэтов современности.

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси пройдет по 2 января 2022 года мероприятие "Цветы под снегом, или Тайна новогодней елки".

В Верхнем городе пройдут по 2 января 2022 года представление "Новогодний космолет" и интерактивная программа "Путь к Земле".

Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января 2022 года во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

26 декабря

100 лет назад родился Тимофеев Николай Дмитриевич, российский актер театра и кино, народный артист СССР (1969). Снимался в фильмах "Секретная миссия", "Возвращение Василия Бортникова", "Юркины рассветы" и др. Умер в 1999 году.

45 лет назад родилась Провалинская-Корольчик Янина Диславовна, белорусская спортсменка (легкая атлетика; метание диска, с 1998 года толкание ядра), мастер спорта Беларуси (1995), мастер спорта Беларуси международного класса (1998), заслуженный мастер спорта Беларуси (2000). Обладательница Кубка Беларуси (1996). Лучшая легкоатлетка Беларуси (1999), лучшая спортсменка Беларуси (2001). Чемпионка XXVII Олимпийских игр (2000). Чемпионка мира (2001).

27 декабря

120 лет назад родилась Дитрих Марлен, американская киноактриса. Снялась более чем в 40 фильмах в амплуа роковых женщин. Известна как эстрадная певица. Умерла в 1992 году.

50 лет назад родился Бодров Сергей Сергеевич, российский актер, кинорежиссер, телеведущий. Исполнитель главных ролей в фильмах "Кавказский пленник", "Брат", "Стрингер", "Восток-Запад", "Брат 2" и "Медвежий поцелуй", ведущий телепрограммы "Взгляд" и проекта "Последний герой". Умер в 2002 году.

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