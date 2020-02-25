Картина дня: новшества для автолюбителей, талисман ЧМ по хоккею и традиции Масленицы

ВЧЕРА

Картина дня. 24 февраля

Транспорт, логистика, туризм, банки - Президент Беларуси назвал перспективные сферы сотрудничества с Эстонией.

Талисманом чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии, избран Ежик Спайки.

Ежик Спайки

ИНТЕРВЬЮ: Запасов снега в "Раубичах" для проведения ЧЕ по биатлону хватит

Правительство предоставит Белагропромбанку гарантии в погашении Брестским мясокомбинатом основной суммы долга по кредиту, выданному Жабинковскому комбикормовому заводу. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 февраля 2020 года №105.

В Беларуси количество государственных органов, ведущих административный процесс, планируется сократить, сообщил генеральный прокурор Александр Конюк.

Александр Конюк

QR-код вместо наклейки на стекло: "Белтехосмотр" о новшествах для автолюбителей.

Беларусь использует все инструменты МАГАТЭ для стран-новичков в ядерной энергетике. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на заседании миссии МАГАТЭ по комплексной оценке развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики (INIR 3), которая начала работу в Беларуси.

Энергоемкость ВВП Беларуси за 2019 год снизилась на 2,5%, сообщили в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта.

Белорусские нефтяники установили суточный рекорд бурения скважин в Сибири.

К 75-летию Великой Победы. Партизанский быт. Видео и архивные фото БЕЛТА.

Жители уходят к партизанам, ноябрь 1942 года

В Беларуси обсуждают введение массовой стерилизации бродячих котов. Представители белорусских министерств и зоозащитных организаций обсудили проблему защиты животных с фондом французской кинозвезды Брижит Бардо.

ИНФОГРАФИКА: Традиции празднования Масленицы

Настоящей зимы в Беларуси не предвидится, на этой неделе температура воздуха будет подниматься до 9 градусов тепла, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Китае разработана вакцина против коронавируса.

Чжан Ханьхуэй. Фото ТАСС

На севере Италии из-за коронавируса закрывают города.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 февраля

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Открытие фотовыставки БЕЛТА "Беларусь помнит. 75 мгновений войны" пройдет в Гомеле.

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "Организация дорожного движения в столице: оптимизация маршрутной сети общественного транспорта, повышение безопасности пешеходов и противодействие автомобильным заторам". Начало. В 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Все дороги ведут в Беларусь: перспективы развития пассажирских перевозок в стране". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 февраля

215 лет назад родился Зданович Александр (д.Бельковичи Пуховичского р-на Минской обл.), белорусский историк, писатель, педагог, кандидат философии (1831). Окончил Виленский университет. В 1834-1863 годах преподаватель латинского языка и истории Виленского шляхетского института, преподаватель истории Виленской духовной семинарии. Автор пособий "Очерк всеобщей истории для детей", "Хронологическо-исторический очерк современных государств от V века до наших дней" и др. Член Виленской археологической комиссии. Умер в 1868 году.

80 лет назад родился Пузыня Владимир Яковлевич (г.Минск), белорусский мастер-реставратор национальных музыкальных инструментов, исполнитель на них, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1994). В 1964 году окончил Минское музыкальное училище им.Глинки, в 1989 году Минский институт культуры. В 1965-1978 годах артист Государственного народного оркестра Беларуси им.И.Жиновича. Создатель музея белорусских музыкальных древних инструментов "Беларуская хатка". Умер в 2012 году.

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