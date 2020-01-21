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Общество
21 января 2020, 07:00

Картина дня: новые главы Минобороны и Совбеза, плата за сбор отходов пластика и Неделя науки в Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 20 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении Андрея Равкова на должность государственного секретаря Совета безопасности, Виктора Хренина на должность министра обороны и Александра Вольфовича на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.

Андрей Равков в своей деятельности на посту государственного секретаря Совбеза намерен совершенствовать национальную систему безопасности. Виктор Хренин, назначенный министром обороны, рассказал журналистам о приоритетах своей работы в новой должности.

Андрей Равков
Андрей Равков

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил устранить недоразумения, которые возникают при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов за активное участие в парламентской избирательной кампании. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой. Во время встречи обсуждался также ход подготовки к восьмому съезду Федерации профсоюзов Беларуси, который планируется провести в конце февраля.

Федерация профсоюзов Беларуси предлагает создать специальный фонд для выплаты зарплаты работникам обанкротившихся предприятий. Об этом рассказал председатель ФПБ Михаил Орда по итогам встречи с главой государства.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин поручил председателям райисполкомов столичного региона в течение года довести до среднеобластного уровня по одному проблемному хозяйству в районе.

Александр Турчин
Александр Турчин

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в Москве провел встречи с исполняющими обязанности министров иностранных дел и обороны России Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Особый акцент был сделан на важности совместных шагов государств - членов ОДКБ в свете предстоящих 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия образования Организации Объединенных Наций, подтверждения незыблемости принципов и целей Устава ООН.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 21-24 января примет участие в форуме лидеров, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста и 75-й годовщине освобождения Освенцима.

В 2020 году в Палате представителей ожидают с визитом парламентские делегации Молдовы, Пакистана и Швейцарии. Речь об этом шла на заседании Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей. Парламентскую конференцию о перспективах трансформации Всемирной торговой организации планируется провести в апреле в Беларуси.

Беларусь и Россия достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть.

На "Нафтан" будет поставлено 80 тыс. т норвежской нефти - "Белнефтехим".

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" завершило ремонт участков магистрального нефтепровода Мозырь-Брест-3, сообщили на предприятии.

В Беларуси увеличена плата для производителей за сбор отходов пластика. Соответствующее постановление Совета Министров от 16 января 2020 года №24 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства установило перечень коммунальных отходов. Соответствующее постановление министерства от 26 декабря 2019 года №31 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

После внедрения в Беларуси депозитно-залоговой системы уровень возврата упаковки должен составить не менее 80%, заявил начальник управления по координации деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Анатолий Шагун. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов сообщил, что количество домов с мусоропроводами в Беларуси сокращается, вопрос будет решен в ближайшие 1-2 года. Также он рассказал, что более Br1,4 млрд направят на реализацию концепции создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения до 2030 года.

Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 5-9 февраля.

Минтранс готовит предложения по вопросам распределения разрешений на международные грузоперевозки.

Ассоциация дружбы с Беларусью учреждена в Швейцарии. Об этом сообщили в белорусской дипломатической миссии в Швейцарии.

Фото посольства Беларуси в Швейцарии
Фото посольства Беларуси в Швейцарии

Глава Швейцарской олимпийской ассоциации Юрг Шталь отметил успех II Европейских игр в Минске и наличие у белорусов опыта и инфраструктуры для проведения новых международных спортивных мероприятий самого высокого уровня. Об этом он сказал на встрече с первым вице-президентом НОК Беларуси Виктором Лукашенко в Лозанне.

Национальная академия наук Беларуси проводит Неделю науки с 20 по 25 января. Все желающие могут бесплатно посетить Музей истории НАН, познакомиться с уникальными экспонатами археологической экспозиции Института истории НАН и Музея древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы.

Логойск и Силичи вошли в топ-10 самых популярных горнолыжных курортов стран СНГ у российских туристов для отдыха и путешествий этой зимой.

Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране, сообщила замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.

ФОТОФАКТ: 7 медалей завоевали витебские школьники на XVI Международной Жаутыковской олимпиаде в Алматы.

Бронзовые призеры олимпиады по информатике Алексей Ульянов, Андрей Далецкий, Константин Смирнов и обладатель золотой медали Ярослав Борисов
Бронзовые призеры олимпиады по информатике Алексей Ульянов, Андрей Далецкий, Константин Смирнов и обладатель золотой медали Ярослав Борисов

Виктор Лукашенко встретился с белорусскими спортсменами на Играх в Лозанне.

Белорусские борцы заняли второе место в командном зачете на Гран-при Франции - 2020.

Белорусские боксеры выиграли 5 наград на турнире в Турции.

Илья Шиманович на 50 м брассом завоевал серебро на этапе FINA Champions Swim Series.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусские спортсменки выиграли две награды на Кубке Португалии по велоспорту на треке.

Белорусские фристайлисты-юниоры выиграли бронзу в командном миксте этапа Кубка Европы.

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Анонсы на 21 января

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Брифинг о поэтапном переходе в Беларуси на экоупаковку состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.30. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Достижения белорусской науки и ее роль в построении экономики знаний", приуроченная ко Дню белорусской науки. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Особенности содержания улично-дорожной сети г.Минска с учетом сложившихся погодных реалий: отчистка, использование реагентов, улично-дорожные работы". Начало в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 января

145 лет назад родился Полозов Дмитрий Николаевич (г.Рославль, Россия), русский и белорусский культурный деятель, художник. В 1899 году окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, в 1902-м высшее художественное училище и педагогические курсы при Петербургской академии искусств. Преподавал в Минском реальном училище, Минском учительском институте, Белорусском политехническом институте. Участвовал в работе Минского общества любителей изящных искусств. Входил в Академический центр Наркомата образования БССР, инициировал создание исследовательской группы по изучению белорусского народного искусства. Был близко знаком с Я.Купалой и врачом Е.Клумовым. Передал в Литературный музей Я.Купалы свои художественные произведения и большую часть личного архива. Автор около 50 живописных и графических работ. Умер в 1953 году.

85 лет назад родилась Талызина Валентина Илларионовна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1985). Снималась в фильмах "Зигзаг удачи", "Афоня", "Ирония судьбы, или с легким паром!", "Женитьба" и др. Озвучивала мультфильмы серии "Трое из Простоквашино", роли в художественном кино.

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