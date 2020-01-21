Картина дня: новые главы Минобороны и Совбеза, плата за сбор отходов пластика и Неделя науки в Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 20 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении Андрея Равкова на должность государственного секретаря Совета безопасности, Виктора Хренина на должность министра обороны и Александра Вольфовича на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.

Андрей Равков в своей деятельности на посту государственного секретаря Совбеза намерен совершенствовать национальную систему безопасности. Виктор Хренин, назначенный министром обороны, рассказал журналистам о приоритетах своей работы в новой должности.

Андрей Равков

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил устранить недоразумения, которые возникают при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов за активное участие в парламентской избирательной кампании. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой. Во время встречи обсуждался также ход подготовки к восьмому съезду Федерации профсоюзов Беларуси, который планируется провести в конце февраля.

Федерация профсоюзов Беларуси предлагает создать специальный фонд для выплаты зарплаты работникам обанкротившихся предприятий. Об этом рассказал председатель ФПБ Михаил Орда по итогам встречи с главой государства.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин поручил председателям райисполкомов столичного региона в течение года довести до среднеобластного уровня по одному проблемному хозяйству в районе.

Александр Турчин

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в Москве провел встречи с исполняющими обязанности министров иностранных дел и обороны России Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Особый акцент был сделан на важности совместных шагов государств - членов ОДКБ в свете предстоящих 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия образования Организации Объединенных Наций, подтверждения незыблемости принципов и целей Устава ООН.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 21-24 января примет участие в форуме лидеров, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста и 75-й годовщине освобождения Освенцима.

В 2020 году в Палате представителей ожидают с визитом парламентские делегации Молдовы, Пакистана и Швейцарии. Речь об этом шла на заседании Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей. Парламентскую конференцию о перспективах трансформации Всемирной торговой организации планируется провести в апреле в Беларуси.

Беларусь и Россия достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть.

На "Нафтан" будет поставлено 80 тыс. т норвежской нефти - "Белнефтехим".

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" завершило ремонт участков магистрального нефтепровода Мозырь-Брест-3, сообщили на предприятии.

В Беларуси увеличена плата для производителей за сбор отходов пластика. Соответствующее постановление Совета Министров от 16 января 2020 года №24 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства установило перечень коммунальных отходов. Соответствующее постановление министерства от 26 декабря 2019 года №31 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

После внедрения в Беларуси депозитно-залоговой системы уровень возврата упаковки должен составить не менее 80%, заявил начальник управления по координации деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Анатолий Шагун. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов сообщил, что количество домов с мусоропроводами в Беларуси сокращается, вопрос будет решен в ближайшие 1-2 года. Также он рассказал, что более Br1,4 млрд направят на реализацию концепции создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения до 2030 года.

Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 5-9 февраля.

Минтранс готовит предложения по вопросам распределения разрешений на международные грузоперевозки.

Ассоциация дружбы с Беларусью учреждена в Швейцарии. Об этом сообщили в белорусской дипломатической миссии в Швейцарии.

Фото посольства Беларуси в Швейцарии

Глава Швейцарской олимпийской ассоциации Юрг Шталь отметил успех II Европейских игр в Минске и наличие у белорусов опыта и инфраструктуры для проведения новых международных спортивных мероприятий самого высокого уровня. Об этом он сказал на встрече с первым вице-президентом НОК Беларуси Виктором Лукашенко в Лозанне.

Национальная академия наук Беларуси проводит Неделю науки с 20 по 25 января. Все желающие могут бесплатно посетить Музей истории НАН, познакомиться с уникальными экспонатами археологической экспозиции Института истории НАН и Музея древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы.

Логойск и Силичи вошли в топ-10 самых популярных горнолыжных курортов стран СНГ у российских туристов для отдыха и путешествий этой зимой.

Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране, сообщила замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.

ФОТОФАКТ: 7 медалей завоевали витебские школьники на XVI Международной Жаутыковской олимпиаде в Алматы.

Бронзовые призеры олимпиады по информатике Алексей Ульянов, Андрей Далецкий, Константин Смирнов и обладатель золотой медали Ярослав Борисов

Виктор Лукашенко встретился с белорусскими спортсменами на Играх в Лозанне.

Белорусские борцы заняли второе место в командном зачете на Гран-при Франции - 2020.

Белорусские боксеры выиграли 5 наград на турнире в Турции.

Илья Шиманович на 50 м брассом завоевал серебро на этапе FINA Champions Swim Series.

Фото из архива

Белорусские спортсменки выиграли две награды на Кубке Португалии по велоспорту на треке.

Белорусские фристайлисты-юниоры выиграли бронзу в командном миксте этапа Кубка Европы.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 января

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Брифинг о поэтапном переходе в Беларуси на экоупаковку состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.30. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Достижения белорусской науки и ее роль в построении экономики знаний", приуроченная ко Дню белорусской науки. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Особенности содержания улично-дорожной сети г.Минска с учетом сложившихся погодных реалий: отчистка, использование реагентов, улично-дорожные работы". Начало в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 января

145 лет назад родился Полозов Дмитрий Николаевич (г.Рославль, Россия), русский и белорусский культурный деятель, художник. В 1899 году окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, в 1902-м высшее художественное училище и педагогические курсы при Петербургской академии искусств. Преподавал в Минском реальном училище, Минском учительском институте, Белорусском политехническом институте. Участвовал в работе Минского общества любителей изящных искусств. Входил в Академический центр Наркомата образования БССР, инициировал создание исследовательской группы по изучению белорусского народного искусства. Был близко знаком с Я.Купалой и врачом Е.Клумовым. Передал в Литературный музей Я.Купалы свои художественные произведения и большую часть личного архива. Автор около 50 живописных и графических работ. Умер в 1953 году.

85 лет назад родилась Талызина Валентина Илларионовна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1985). Снималась в фильмах "Зигзаг удачи", "Афоня", "Ирония судьбы, или с легким паром!", "Женитьба" и др. Озвучивала мультфильмы серии "Трое из Простоквашино", роли в художественном кино.

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