Картина дня: новые КоАП и ПИКоАП, три дня без больничного и каким мы запомним митрополита Филарета

ВЧЕРА
Картина дня. 14 января
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, которые ранее обсуждались и были поддержаны парламентариями.
Отечественное здравоохранение готово адекватно реагировать на новые вызовы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу совершенствования системы здравоохранения.
Новые экспертизы, университетские клиники и право на риск. Что появится в обновленном законе о здравоохранении?
Система здравоохранения функционирует и финансируется бесперебойно. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Свято-Духовом кафедральном соборе простился с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси.
Светлым, искренним и открытым - каким мы запомним митрополита Филарета.
Умер народный художник Беларуси Леонид Щемелев. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким Леонида Щемелева.
Опубликована стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
В Беларуси аккредитовано первое национальное рейтинговое агентство.
Нацбанк пояснил причины превышения прогноза по инфляции в 2020 году.
В Беларуси за декабрь индексируются денежные доходы населения, установленные от базовой величины и базовой ставки, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Более 2,5 млн деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси за три года. Об этом сообщил начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА. Более 50 белорусских городов готовы взять на себя обязательства по снижению выбросов парниковых газов. В Беларуси планируют в 2021 году закрыть все мини-полигоны для ТКО.
Госатомнадзор и ENSREG обсуждают визит европейских экспертов на БелАЭС в феврале.
Освобождение работников от труда на три дня без больничного уменьшит нагрузку на поликлиники, заявил председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 2314.
В Бресте снимают временные ограничения работы общепита и развлекательных заведений.
Благодарности отраслевого профсоюза вручены 22 студентам БГМУ.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 15 января
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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, на тему "100-летний юбилей издательства "Беларусь": прошлое, настоящее и будущее". Начало в 11.00.
Городская профилактическая акция "Социальный патруль" в Минске продлится до 28 февраля.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 16 января
120 лет назад родился Мицкевич Николай Антонович (г.п.Паричи Светлогорского р-на Гомельской обл.), режиссер, актер, заслуженный деятель искусств Беларуси(1949). В 1926 году окончил Белорусскую драматическую студию в Москве. В 1918-1920 годах актер Первого товарищества белорусской драмы и комедии. С 1926 года работал в Белорусском театре имени Я.Коласа. В 1934-1941 годах режиссер театров на Украине. Среди ролей: Адольф, Голодухо ("Царь Максимилиан", "Сон в летнюю ночь" У.Шекспира), фон Штубе ("Разлом" Б.Лавренева) и др. Создал яркие спектакли по пьесам белорусских авторов: "Кочегары" И.Гурского, "Заложники" А.Кучара, "Поют жаворонки" К.Крапивы и др. Умер в 1954 году.
80 лет назад родился Трофимчук Олег Григорьевич (г. Минск), белорусский архитектор. С 1968 года главный архитектор г. Молодечно, с 1971 года в управлении по строительству и архитектуре Минского облисполкома (с 1973 года начальник управления, главный архитектор области). Основные работы: Монумент в честь матери-патриотки в Жодино, проекты планировки и застройки микрорайонов и проспекта Ленина в Молодечно, памятник М.Горькому в Минске и др. Лауреат Государственной премии СССР (1977). Умер в 1984 году.
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