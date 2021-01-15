Картина дня: новые КоАП и ПИКоАП, три дня без больничного и каким мы запомним митрополита Филарета

ВЧЕРА

Картина дня. 14 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, которые ранее обсуждались и были поддержаны парламентариями.

Фото из архива

Отечественное здравоохранение готово адекватно реагировать на новые вызовы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу совершенствования системы здравоохранения.

Во время совещания

Новые экспертизы, университетские клиники и право на риск. Что появится в обновленном законе о здравоохранении?

Фото из архива

Система здравоохранения функционирует и финансируется бесперебойно. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Свято-Духовом кафедральном соборе простился с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси.

Светлым, искренним и открытым - каким мы запомним митрополита Филарета.

Умер народный художник Беларуси Леонид Щемелев. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким Леонида Щемелева.

Леонид Щемелев. Фото из архива

Опубликована стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

В Беларуси аккредитовано первое национальное рейтинговое агентство.

Нацбанк пояснил причины превышения прогноза по инфляции в 2020 году.

Фото из архива

В Беларуси за декабрь индексируются денежные доходы населения, установленные от базовой величины и базовой ставки, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Более 2,5 млн деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси за три года. Об этом сообщил начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА. Более 50 белорусских городов готовы взять на себя обязательства по снижению выбросов парниковых газов. В Беларуси планируют в 2021 году закрыть все мини-полигоны для ТКО.

Во время круглого стола

Госатомнадзор и ENSREG обсуждают визит европейских экспертов на БелАЭС в феврале.

Освобождение работников от труда на три дня без больничного уменьшит нагрузку на поликлиники, заявил председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 2314.

Фото из архива

В Бресте снимают временные ограничения работы общепита и развлекательных заведений.

Благодарности отраслевого профсоюза вручены 22 студентам БГМУ.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 января

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, на тему "100-летний юбилей издательства "Беларусь": прошлое, настоящее и будущее". Начало в 11.00.

Городская профилактическая акция "Социальный патруль" в Минске продлится до 28 февраля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 января

120 лет назад родился Мицкевич Николай Антонович (г.п.Паричи Светлогорского р-на Гомельской обл.), режиссер, актер, заслуженный деятель искусств Беларуси(1949). В 1926 году окончил Белорусскую драматическую студию в Москве. В 1918-1920 годах актер Первого товарищества белорусской драмы и комедии. С 1926 года работал в Белорусском театре имени Я.Коласа. В 1934-1941 годах режиссер театров на Украине. Среди ролей: Адольф, Голодухо ("Царь Максимилиан", "Сон в летнюю ночь" У.Шекспира), фон Штубе ("Разлом" Б.Лавренева) и др. Создал яркие спектакли по пьесам белорусских авторов: "Кочегары" И.Гурского, "Заложники" А.Кучара, "Поют жаворонки" К.Крапивы и др. Умер в 1954 году.

80 лет назад родился Трофимчук Олег Григорьевич (г. Минск), белорусский архитектор. С 1968 года главный архитектор г. Молодечно, с 1971 года в управлении по строительству и архитектуре Минского облисполкома (с 1973 года начальник управления, главный архитектор области). Основные работы: Монумент в честь матери-патриотки в Жодино, проекты планировки и застройки микрорайонов и проспекта Ленина в Молодечно, памятник М.Горькому в Минске и др. Лауреат Государственной премии СССР (1977). Умер в 1984 году.

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