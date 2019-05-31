Картина дня: новые полномочия Семашко, приветствие выпускникам и анимированная карта Минска

ВЧЕРА

Картина дня. 30 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие выпускникам учреждений общего среднего образования страны. Президент отметил, что последний школьный звонок знаменует начало новой, взрослой жизни, открывает дверь в мир больших возможностей, ответственных решений, амбициозных планов.

В Беларуси совершенствуется система стимулирования спортсменов для достижения ими высоких результатов в олимпийских дисциплинах. Соответствующий указ №201 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 30 мая.

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Республиканский праздник "Последний звонок" в будущем хотят проводить в молодежных столицах Беларуси, сделав это традицией. Об этом заявил перед открытием праздника для выпускников в Орше министр образования Игорь Карпенко.

Интерактивную анимированную карту "Открой Минск" презентовали в пресс-центре Белорусского телеграфного агентства, запуск веб-путеводителя приурочен к Международному дню защиты детей. "Белакартография" работает над интерактивной картой для детей "Моя родина - Беларусь", веб-ресурс предполагается запустить в сентябре, сообщила в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора по производству предприятия Алла Бенедиктович.

Презентация интерактивной карты "Открой Минск"

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Соответствующий указ №202 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направился с рабочим визитом в Туркменистан, где 31 мая примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Во время визита состоялась встреча Сергея Румаса с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, на которой обсуждались вопросы сотрудничество двух стран в экономической сфере.

Сергей Румас и Гурбангулы Бердымухамедов

Беларусь заинтересована в увеличении числа совместных проектов со Всемирным банком, в том числе в лесном хозяйстве и электроэнергетике. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Александром Кремером.

Во время встречи

Европейский союз поддержит усилия Беларуси в области устойчивого регионального развития, в том числе в партнерстве с ОЭСР, повышения конкурентоспособности и привлечения европейских инвестиций в белорусскую экономику. Такая договоренность достигнута на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

В Минске открылась международная конференция "Современное конституционное развитие: роль конституционного контроля в конституционализации права", приуроченная к 25-летию Конституции и образования КС Беларуси. Основными критериями для выработки предложений по корректировке Основного закона страны служат непрерывность конституционного развития, преемственность и стабильность, заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Во время конференции

Концерну "Беллегпром" поручено снизить складские запасы на предприятиях и до конца года решить вопрос с ликвидацией невостребованной продукции.

Более 550 компаний из 29 стран примут участие в выставке "Белагро-2019", сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.

Беларусь и Боливия проработают возможность строительства завода по переработке молока с привлечением белорусских технологий. Такой договоренности достигли во время встречи в Ла-Пас посол Беларуси в Венесуэле и Боливии (по совместительству) Олег Паферов и министр сельского развития и земель Боливии Сезар Кокарико.

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов ознакомился с перспективами развития ОАО "СветлогорскХимволокно". При реализации крупных инвестиционных проектов необходимо внимательно подходить к выбору подрядчиков и инжиниринговых компаний, которые сопровождают их, отметил глава КГК.

МАЗ начал продажи микроавтобусов и фургонов.

Международные перевозчики из Беларуси готовы активно подключиться к формированию цифровых транспортных коридоров. Об этом заявил председатель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП" Николай Боровой на торжественном открытии 24-й специализированной выставки ассоциации. Беларусь обладает серьезными конкурентными преимуществами для развития международных автомобильных перевозок в Китай, заявил глава постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта в Евразии Дмитрий Чельцов.

"Белавиа" с 30 мая начала регулярные пассажирские перевозки между Минском и Таллином.

Фото из архива

Подходы к системе обращения с отходами в Беларуси в ближайшие годы изменятся. Планируется ликвидировать к 2022 году все мини-полигоны для захоронения ТКО и развивать региональные центры, сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов.

Пять площадок для размещения ветропарков определено в Беларуси, одна из них выставляется на электронные биржевые торги.

Министерство здравоохранения Беларуси не исключает увеличения количества завозов вируса кори - учитывая ситуацию по заболеваемости в Европе, активный выезд белорусов за границу на отдых. Санитарно-противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся в полном объеме.

КОММЕНТАРИЙ: Гаджет вместо игрушек: чем рискуют современные дети

II Европейские игры: приобрести билеты можно быстро и удобно

Более 4 тыс. тренеров из разных стран пройдут обучение в международной академии "Футбол для дружбы" до конца текущего года, заявил председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков на открытии форума "Футбол для дружбы".

Белорусская грация Анастасия Салос завоевала четыре медали на Гран-при в Израиле.

Анастасия Салос. Фото M. Piquerel / UEG 2019

Белорусы Мария Мартынова и Илья Чергейко завоевали бронзовую награду этапа Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене.

Белоруска Алена Дубицкая заняла первое место в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 мая

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Зарплата, стипендия и жилье: в Беларуси ищут учителей для школ в глубинке. О старте совместной образовательной программы Министерства образования и БПС-Сбербанка". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Об итогах участия белорусских книгоиздателей, полиграфистов и книгораспространителей в Варшавской книжной выставке, XIV Санкт-Петербургском международном книжном салоне и II Универсальной книжной выставке-ярмарке "ПОШУК" в Полтаве". Начало в 11.00.

Социально-просветительское учреждение "Отцовство" организует в Минске круглый стол под слоганом "Бить или не бить…", главной темой которого будет проблема применения насилия в отношении детей как меры их дисциплинирования.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 июня

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Международный день защиты детей.

Всемирный день родителей.

65 лет назад родился Журавель Сергей Борисович (г.Минск), белорусский актер, заслуженный артист Беларуси, народный артист Беларуси. Его творческой индивидуальности присущи экспрессивность, темперамент, выразительный пластический рисунок роли. Среди ролей: Бэмби ("Бэмби" Ф.Зальтена), панич Казик Волоховский ("Колыбель четырех волшебниц" В.Короткевича), Демон ("Тойбеле и ее демон" И.Зигнера) и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси. Умер в 2015 году.

60 лет назад родилась Кадышева Надежда Никитична, российская артистка эстрады, солистка Национального театра музыки и песни "Золотое кольцо", народная артистка Российской Федерации.

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