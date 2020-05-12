Картина дня: новые строительные нормы, старт Недели Scratch и как можно получить справки

ВЧЕРА

Картина дня. 9 мая

Загрузка ядерного топлива на первом блоке Белорусской АЭС планируется в июле, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк на видеобрифинге в пресс-центре БЕЛТА. Беларусь обсуждает с Россией корректировку условий кредита на БелАЭС, документы на стадии согласования. Решение о формате общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации, которая будет складываться к моменту проведения слушаний. Беларусь принимает все необходимые меры для безопасности Белорусской АЭС.

Михаил Михадюк во время видеобрифинга

Беларусь подошла к заключению соглашения об обмене информацией в области ядерной безопасности с Государственной инспекцией по ядерной безопасности Литвы (VATESI). Об этом сообщила начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Ольга Луговская.

Ольга Луговская во время видеобрифинга

Инфляция в Беларуси в апреле составила 0,6%.

В Беларуси утверждены новые строительные нормы. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 31 октября 2019 года №59, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Разные варианты добычи трудноизвлекаемой нефти осваивают в Беларуси.

Фото из архива

Министерство юстиции в своем пресс-релизе пояснило, как можно получить справки и иные документы в связи с переводом административных процедур в электронную форму.

Фото из архива

В Беларуси утвержден национальный эталон единиц твердости.

По новой программе "Семейный капитал" уже 1697 многодетных семей открыли депозитные счета.

Фото из архива

В Беларуси на 11 мая выздоровел и выписан 6 тыс. 531 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

В Беларусь поступили 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к СOVID-19, сообщил главный врач Республиканского центра организации медицинского реагирования Эдуард Вальчук. Экспресс-тесты на антитела к СOVID-19 в первую очередь будут делаться при наличии медицинских показаний для максимально быстрого выбора тактики лечения. Об этом сообщил главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов.

Эдуард Вальчук с тест-системами

Более 200 работников Гомельской областной инфекционной больницы получили материальную поддержку.

"Добрые отряды" помогут с доставкой лекарств и продуктов пожилым людям.

"Белавиа" отменяет рейсы из Минска в Палангу (Литва) до конца сезона IATA лето-2020 (до 24 октября).

Фото из архива

До запуска третьей линии метро в Минске остается менее двух месяцев, на станциях ведутся отделочные работы. В Telegram-канале Мингорисполкома "Минск. Официально" показали, как они выглядят на текущем этапе строительства.

На станции метро "Ковальская Слобода". Фото из Telegram-канала "Минск. Официально"

Около 200 фотографий с историями о ветеранах поступило для пополнения веб-версии национального альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы", сообщила заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.

Неделя Scratch стартовала в Беларуси. Она является частью совместного проекта Министерства образования и Парка высоких технологий "Программирование - вторая грамотность".

Фото из архива

Проект "Педагогическая мастерская онлайн-обучения" стартовал в БГУ.

Ежегодная международная акция "Ночь музеев" впервые в Беларуси пройдет в онлайн-формате 16 мая.

Торжественная церемония увольнения в запас прошла в воинской части в Могилеве.

Фото Мариам Табагари

Белорусские спортсмены завоевали пять медалей на международном онлайн-турнире Кубок Победы по шашкам-64, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Два матча чемпионата Беларуси по футболу в высшей и первой лигах перенесены.

Президент России Владимир Путин сегодня в телевизионном обращении к россиянам объявил о завершении 12 мая единого режима нерабочих дней в стране.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 мая

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Стресс - глобальная проблема современного человечества. Психическое здоровье нации - современные тенденции и новейшие методики. Пути реализации психологической грамотности населения". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоится пресс-конференция "Сохранение историко-культурного наследия столицы. Вопросы реставрации исторических зданий города". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 мая

65 лет назад родился Правдин Виктор Александрович, белорусский писатель. В 1981 году окончил Минскую высшую школу МВД. Работал в правоохранительных органах, был ответственным секретарем, заместителем главного редактора журнала "Неман", заместителем главного редактора журнала "Полымя", главным редактором издательства "Мастацкая літаратура". Автор романов "Возвращение из преисподней", "Нелюбимые умирают", "Танцевальный марафон" и др.

80 лет назад родилась Прохоренко Жанна Трофимовна, российская актриса кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Баллада о солдате", "Иду на грозу", "Калина красная", "Женитьба Бальзаминова" и др. Умерла в 2011 году.

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