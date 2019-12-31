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07:00 Картина дня: новые тарифы на ЖКУ, световые инсталляции в Минске и погода на Новый год Общество
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31 декабря 2019, 07:00

Картина дня: новые тарифы на ЖКУ, световые инсталляции в Минске и погода на Новый год

ВЧЕРА

Картина дня 30 января.

Состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года. Главы государств обсудили также нерешенные вопросы интеграции. Президенты договорились поручить правительствам организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу.

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить официальный визит в Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ №490 "Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год" и указ №492, которым комплексно корректируется перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан.

Фото из архива
Фото из архива

Ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан будет оказана единовременная материальная помощь в связи с празднованием в следующем году 75-летия Победы советского народа. Соответствующий указ №491 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил дополнительные геральдические символы Министерства по налогам и сборам.

Сергей Шпарло назначен начальником Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Министр образования Игорь Карпенко во время акции "Наши дети" посетил воспитанников Кривичского специального лечебно-воспитательного профессионально-технического училища. Он отметил, что акция с каждым годом набирает обороты. Подводя итоги работы системы образования в этом году, Игорь Карпенко подчеркнул слаженность работы на всех уровнях.

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

Управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман принял участие в республиканской акции "Наши дети" и посетил Руденскую вспомогательную школу-интернат.

Ребята из многодетных и малообеспеченных семей Минского района во время акции "Наши дети" побывали на экскурсии на Национальной киностудии "Беларусьфильм" и поучаствовали в кинопробах.

Высшее образование становится более массовым, но свой элитарный характер не теряет, заявил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович. Также он выразил мнение, что экономика определяет структуру подготовки кадров и их количество.

Сергей Касперович
Сергей Касперович

Беларусь с 1 января снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Белорусские нефтяники запускают в эксплуатацию новый газовый промысел в Сибири.

Фото пресс-службы ПО "Белоруснефть"
Фото пресс-службы ПО "Белоруснефть"

Минтранс перераспределил разрешения на перевозки в Польшу.

Мининформ ограничил доступ к 100 интернет-ресурсам за продажу наркотиков.

Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом. В результате аварии за первой помощью обратились 24 человека, среди пострадавших есть дети. Главное управление МЧС России по Псковской области открыло горячую линию для информирования родственников граждан Беларуси, пострадавших в этом ДТП.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

"Белпочта" обнародовала график работы в праздничные дни.

Срок действия безвизового режима въезда для граждан Беларуси во Вьетнам продлен до конца 2022 года.

Беларусь стала главным гостем 4-й международной выставки культурных индустрий в Хайнани.

Туристический потенциал Беларуси в 2020 году презентуют на выставках в Нью-Йорке, Дубае и Лондоне.

Белстат изучил потоки туристов и товаров в пунктах пропуска.

Белорусская железная дорога чествовала трехмиллионного интернет-пассажира 2019 года.

Юбилейный интернет-пассажир Любовь Гаркуша
Юбилейный интернет-пассажир Любовь Гаркуша

Эксперт: покупка пиротехники - это всегда в какой-то степени лотерея

Лучшие фото БЕЛТА - 2019.

ФОТОФАКТ: Минск украшен к Новому году световыми инсталляциями

ФОТОФАКТ: В Гродно 30 декабря открыли новый детский дом семейного типа.

Снег с дождем и гололедица ожидаются в Беларуси на этой неделе.

Белтелерадикомпания покажет матчи Рождественского турнира любителей хоккея.

Соболенко завершила год на 11-м месте рейтинга WTA.

Волейболисты минского МАПИДа выиграли главный приз турнира в Латвии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 декабря

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Артисты и оркестр Белорусского государственного академического музыкального театра в предновогодние часы подарят зрителям музыкальное шоу "Новый год в стиле "кинохит".

Православный фестиваль "Рождественская радость" проходит во Дворце искусства в Минске по 6 января.

Мероприятия акции "Чудеса на Рождество" пройдут во всех регионах страны по 9 января.

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Знаменательные даты 1 января

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Новый год.

100 лет назад создана Белорусская Коммунистическая организация (БКО) во главе с Всеволодом Игнатовским (действовала до августа 1920 года).

25 лет назад вступило в силу соглашение о создании Всемирной торговой организации (ВТО).

30 лет назад на базе самостоятельного экспериментального театра-студии был создан Слонимский драматический театр.

5 лет назад стартовала масштабная программа долгосрочной поддержки многодетных семей - "Семейный капитал". Вводятся дополнительные меры господдержки семей с детьми - они направлены на стимулирование рождаемости вторых и последующих детей.

95 лет назад родился Марцелев Станислав Викторович, белорусский историк, член-корреспондент НАН Беларуси (1980), доктор исторических наук (1972), профессор (1992), заслуженный деятель науки Республики Беларусь (2000). В 1950 году окончил БГУ. Работал в аппарате ЦК КПБ, был директором Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН Беларуси. Исследовал проблемы истории и культуры Беларуси. Автор более 300 научных работ. Один из организаторов создания 7-томного "Свода памятников истории и культуры Белоруссии". Лауреат Государственной премии Беларуси (1990). Умер в 2003 году.

95 лет назад родился Баснер Вениамин Ефимович, российский композитор, народный артист РСФСР. Автор балета "Три мушкетера", музыки к кинофильмам "Мичман Панин", "Тишина", "Блокада", популярных песен "На безымянной высоте", "С чего начинается Родина", "Белой акации гроздья душистые", "Это было недавно, это было давно". Лауреат Государственной премии РСФСР (1980). Умер в 1996 году.

80 лет назад родился Тимошенко Павел Андреевич, белорусский ученый-медик в области оториноларингологии, доктор медицинских наук (1991), профессор (1993). В 1963 году окончил Витебский медицинский институт. Работал в Белорусском НИИ экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов, в Белорусской медицинской академии последипломного образования, с 1989 года в Белорусском медицинском университете (до 2004-го заведовал кафедрой). Научные работы по диагностике, лечению, экспертизе, профилактике, реабилитации при заболеваниях уха, горла, носа.

75 лет назад родилась Ипатова Ольга Михайловна, белорусская писательница, критик. В 1976 году окончила БГУ. С 1965-го на комсомольской работе, в Гродненской областной студии телевидения. В 1970-1973 годах в газете "Лiтаратура i мастацтва", "Чырвоная змена", с 1985 года главный редактор литературно-драматических передач Белорусского телевидения, в 1989-1991 заместитель главного редактора журнала "Спадчына", в 1991-1995 - главный редактор еженедельника "Культура". Автор книг прозы "Ветер над кручей", "Перекат", "Предислава", "За морем Хвалынским", "Черная княгиня", "Золотая жрица Ашвинов" и др.

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