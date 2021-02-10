Картина дня: новый интернет-портал Президента, перспективы развития Минска и "вышивка" пластилином

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 10 февраля 2021
Минск Облачно с прояснениями -18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:41 ВОЗ сообщила о снижении числа заразившихся коронавирусом за неделю на 17% В мире
07:29 В Столинском районе мужчина получил ожоги при самостоятельном тушении пожара Происшествия
07:24 Гандболисты "Кельце" победили "Порту" в матче Лиги чемпионов Спорт
07:11 В Ивьевском районе при пожаре в доме погибла женщина Происшествия
07:07 Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Australian Open Спорт
07:02 В Пинском районе реконструируют стадион спортшколы Регионы
07:00 Картина дня: новый интернет-портал Президента, перспективы развития Минска и "вышивка" пластилином Общество
00:56 В мире за сутки зарегистрировано более 304 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
00:24 США тщательно изучат выводы миссии ВОЗ в Ухане В мире
09.02.21
09.02.21 23:59 Юниорская сборная Беларуси по хоккею обыграла венгерских сверстников в Будапеште Спорт
09.02.21 23:45 В Куршевеле потерпел крушение вертолет, есть жертвы В мире
09.02.21 23:15 Хоккеисты "Северстали" обыграли "Йокерит" в матче чемпионата КХЛ В мире
09.02.21 22:58 В Великобритании найден еще один штамм коронавируса В мире
09.02.21 22:20 После ВНС у многих укрепится чувство уверенности в завтрашнем дне - мнение Общество
09.02.21 21:58 Брестский "Рух" победил "Кайрат" на сборе в Турции Спорт
09.02.21 21:58 ЕС выделит до 7 млрд евро на развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки В мире
09.02.21 21:47 Хоккеисты "Авангарда" победили рижское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ Спорт
09.02.21 21:27 Стала известна причина крушения вертолета легенды баскетбола Коби Брайанта В мире
09.02.21 21:18 Профсоюз медиков направил в январе почти Br700 тыс. на борьбу с COVID-19 Общество
09.02.21 21:12 Определен состав сборной Беларуси на ЧМ-2021 по биатлону в Словении Спорт
09.02.21 21:03 Первая арабская межпланетная миссия "Аль-Амаль" вышла на орбиту Марса В мире
09.02.21 20:55 НХЛ будет взаимодействовать с IIHF и МОК в вопросе участия хоккеистов в Олимпиаде-2022 Спорт
09.02.21 20:46 Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2021 году до $53,2 за баррель В мире
09.02.21 20:39 ВРЗ вышел на 2-е место в чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
09.02.21 20:36 Адвокат Порошенко сообщил о закрытии дела о растрате $100 млрд В мире
09.02.21 20:28 Волейболистки "Минчанки" уступили казанскому "Динамо-Ак Барсу" в матче суперлиги Спорт
09.02.21 20:00 Греция и Израиль подписали соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации В мире
09.02.21 19:52 В Германии наблюдается рекордное с 2009 года снижение объема экспорта В мире
09.02.21 19:44 Из-за пандемии в Норвегии отменили школьные экзамены В мире
09.02.21 19:36 Для сохранения стабильных цен на овощи и фрукты нужен новый механизм поставок - ФПБ Общество
Все новости
Все новости
Общество
10 февраля 2021, 07:00

Картина дня: новый интернет-портал Президента, перспективы развития Минска и "вышивка" пластилином

ВЧЕРА

Картина дня. 9 февраля

Новый официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь представила пресс-службе белорусского лидера. Он разработан отечественными IT-специалистами. Новый интернет-портал Президента Беларуси будет постоянно обновляться и совершенствоваться, рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Уникальный архив фото- и видеоматериалов впервые сформирован на сайте Президента Беларуси. Викторины и новые виртуальные туры обещают сделать на сайте Президента Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского горисполкома Владимира Кухарева. Во время встречи глава государства поинтересовался состоянием дел в белорусской столице и перспективами развития города, наведением порядка на объектах недвижимости в центре Минска. Президент поручил привести в порядок объекты недвижимости у площади Якуба Коласа и завода "Горизонт". Александр Лукашенко поставил задачу в этой пятилетке сделать Минск идеальным городом.

На оперативном совещании в Мингорисполкоме Владимир Кухарев поручил серьезно взяться за предприятия, которые скрывают доход и выплачивают зарплату в конвертах. Почти Br1 млн взыскано с участников уличных протестов за ущерб, который они нанесли своими действиями городу Минску, сообщил Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев
Владимир Кухарев

Беларусь нацелена на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Узбекистаном. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым по случаю завершения его дипломатической миссии.

Во время встречи
Во время встречи

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во время разговора руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных объединений и международных организаций.

ИНТЕРВЬЮ: Обращения граждан как лакмусовая бумажка проблемных вопросов

Более 1,1 тыс. предложений поступило на сайт Всебелорусского народного собрания.

Беларусь как участник ОБСЕ выступает за развитие системы региональной безопасности с учетом интересов всех стран. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов, выступая на семинаре ОБСЕ высокого уровня по военным доктринам, который 9-10 февраля проходит в формате видеоконференции.

КОММЕНТАРИЙ: Новые объекты в списках ЮНЕСКО и модернизация кинотеатров - правительство о поддержке культуры

Утверждена госпрограмма о земельно-имущественных отношениях и геодезической деятельности.

Фото из архива
Фото из архива

Минский моторный завод реализует новый перспективный проект с крупнейшей российской машиностроительно-индустриальной группой "Концерн "Тракторные заводы" (КТЗ) по установке белорусского двигателя на трактор "Агромаш-85ТК".

Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) прибыли на площадку БелАЭС в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.

Научно-экспериментальное производство сухих молочных продуктов и ингредиентов открылось в НАН.

Продукция
Продукция

В "Великом камне" планируется реализовать проект в области китайской традиционной медицины.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 561 пациент с COVID-19, выписан 361.

Фото из архива
Фото из архива

Гипотеза о появлении вызвавшего пандемию коронавируса в результате лабораторного инцидента является "крайне маловероятной". Об этом на специальном брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане заявил глава этой группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек. Источник животного происхождения нового типа коронавируса еще не установлен.

В Беларуси 2021-й станет Годом безопасного труда в энергетике: в планах - недели нулевого травматизма, конкурсы среди специалистов по охране труда, социальные ролики для населения.

РЕПОРТАЖ о необычном хобби жительницы Бешенковичей - "вышивке" пластилином

Брест стал участником конкурса городских инноваций фонда Майкла Блумберга.

БРСМ дал старт республиканской патриотической акции "Роднае - народнае".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 февраля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Книжные проекты, выпущенные по подготовке кадров для Белорусской АЭС от издательства "Вышэйшая школа". Презентация учебной литературы для студентов-иностранцев", приуроченная к XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 февраля

Международный день женщин и девочек в науке.

80 лет назад родился Кузнецов Юрий Поликарпович, российский поэт. Автор поэтических сборников "Во мне и рядом - даль", "Край света - за первым углом", "Русский узел" и др. Лауреат Государственной премии РСФСР (1990). Умер в 2003 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива После ВНС у многих укрепится чувство уверенности в завтрашнем дне - мнение
Фото из архива Профсоюз медиков направил в январе почти Br700 тыс. на борьбу с COVID-19
Фото из архива Для сохранения стабильных цен на овощи и фрукты нужен новый механизм поставок - ФПБ
Фото из архива ФПБ создает экспертную группу по вопросам цен и тарифов
Фото из архива ФПБ: в январе цены на лекарства повысились по целому ряду позиций
Фото из архива Минздрав рассказал о проценте привившихся от коронавируса медиков
Главное
Во время встречи "Минск - это город, с которого надо брать пример" - Лукашенко принял с докладом мэра столицы
Представлен новый официальный интернет-портал Президента Беларуси
Эксперты ENSREG начали работу на площадке БелАЭС
Беларусь как участник ОБСЕ выступает за развитие системы региональной безопасности с учетом интересов всех стран
Топ-новости
Картина дня: новый интернет-портал Президента, перспективы развития Минска и "вышивка" пластилином
Лукашенко поручил привести в порядок объекты недвижимости у площади Я.Коласа и завода "Горизонт"
Макей и Лавров обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества
БРСМ дал старт республиканской патриотической акции "Роднае - народнае"
Минск и Ватикан подтвердили обоюдное стремление к укреплению межконфессионального диалога
Минздрав рассказал о проценте привившихся от коронавируса медиков
ФПБ создает экспертную группу по вопросам цен и тарифов
Беларусь и Украина должны сконцентрироваться на экономическом и культурном сотрудничестве - посол
Широкая: высшая ценность белорусского государства - люди
В Беларуси стартовала кампания по профилактике кибербуллинга среди детей
Новые объекты в списках ЮНЕСКО и модернизация кинотеатров - правительство о поддержке культуры
В Беларуси выдан 900-тысячный ключ электронной цифровой подписи
Как приручить дракона: Parimatch Foundation познакомил детей с "Цмокамi"
За сутки в Беларуси зарегистрирован 561 пациент с COVID-19, выписан 361
ФОТОФАКТ: Уборка снега на минских улицах
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.