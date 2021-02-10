Картина дня: новый интернет-портал Президента, перспективы развития Минска и "вышивка" пластилином

ВЧЕРА

Картина дня. 9 февраля

Новый официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь представила пресс-службе белорусского лидера. Он разработан отечественными IT-специалистами. Новый интернет-портал Президента Беларуси будет постоянно обновляться и совершенствоваться, рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Уникальный архив фото- и видеоматериалов впервые сформирован на сайте Президента Беларуси. Викторины и новые виртуальные туры обещают сделать на сайте Президента Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского горисполкома Владимира Кухарева. Во время встречи глава государства поинтересовался состоянием дел в белорусской столице и перспективами развития города, наведением порядка на объектах недвижимости в центре Минска. Президент поручил привести в порядок объекты недвижимости у площади Якуба Коласа и завода "Горизонт". Александр Лукашенко поставил задачу в этой пятилетке сделать Минск идеальным городом.

На оперативном совещании в Мингорисполкоме Владимир Кухарев поручил серьезно взяться за предприятия, которые скрывают доход и выплачивают зарплату в конвертах. Почти Br1 млн взыскано с участников уличных протестов за ущерб, который они нанесли своими действиями городу Минску, сообщил Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев

Беларусь нацелена на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Узбекистаном. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым по случаю завершения его дипломатической миссии.

Во время встречи

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во время разговора руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных объединений и международных организаций.

ИНТЕРВЬЮ: Обращения граждан как лакмусовая бумажка проблемных вопросов

Более 1,1 тыс. предложений поступило на сайт Всебелорусского народного собрания.

Беларусь как участник ОБСЕ выступает за развитие системы региональной безопасности с учетом интересов всех стран. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов, выступая на семинаре ОБСЕ высокого уровня по военным доктринам, который 9-10 февраля проходит в формате видеоконференции.

КОММЕНТАРИЙ: Новые объекты в списках ЮНЕСКО и модернизация кинотеатров - правительство о поддержке культуры

Утверждена госпрограмма о земельно-имущественных отношениях и геодезической деятельности.

Фото из архива

Минский моторный завод реализует новый перспективный проект с крупнейшей российской машиностроительно-индустриальной группой "Концерн "Тракторные заводы" (КТЗ) по установке белорусского двигателя на трактор "Агромаш-85ТК".

Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) прибыли на площадку БелАЭС в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.

Научно-экспериментальное производство сухих молочных продуктов и ингредиентов открылось в НАН.

Продукция

В "Великом камне" планируется реализовать проект в области китайской традиционной медицины.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 561 пациент с COVID-19, выписан 361.

Фото из архива

Гипотеза о появлении вызвавшего пандемию коронавируса в результате лабораторного инцидента является "крайне маловероятной". Об этом на специальном брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане заявил глава этой группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек. Источник животного происхождения нового типа коронавируса еще не установлен.

В Беларуси 2021-й станет Годом безопасного труда в энергетике: в планах - недели нулевого травматизма, конкурсы среди специалистов по охране труда, социальные ролики для населения.

РЕПОРТАЖ о необычном хобби жительницы Бешенковичей - "вышивке" пластилином

Брест стал участником конкурса городских инноваций фонда Майкла Блумберга.

БРСМ дал старт республиканской патриотической акции "Роднае - народнае".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 февраля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Книжные проекты, выпущенные по подготовке кадров для Белорусской АЭС от издательства "Вышэйшая школа". Презентация учебной литературы для студентов-иностранцев", приуроченная к XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 февраля

Международный день женщин и девочек в науке.

80 лет назад родился Кузнецов Юрий Поликарпович, российский поэт. Автор поэтических сборников "Во мне и рядом - даль", "Край света - за первым углом", "Русский узел" и др. Лауреат Государственной премии РСФСР (1990). Умер в 2003 году.

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