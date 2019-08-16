Картина дня: новый перечень социально значимых товаров, медали Минского полумарафона и тема первого урока

ВЧЕРА

Картина дня. 15 августа

В Беларуси расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли не более 90 дней в течение одного года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа 2019 года №542.

Правительство определило правила разработки строительных норм и правил, их утверждения и применения.

Фото из архива

Правительство Беларуси заключит договоры с компаниями "ВТБ Лизинг" и "Росагролизинг" о предоставлении в Российской Федерации белорусских товаров на условиях финансовой аренды (лизинга). Соответствующее постановление Совета Министров от 13 августа 2019 года №532 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Правительство установило перечень сильнодействующих и ядовитых веществ. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа 2019 года №537.

Реальные денежные доходы белорусов в I полугодии выросли на 7%, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Фото из архива

Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило повышение тарифов на транспортировку нефти по территории Беларуси с 1 сентября на 3,7%.

В Беларуси освоили производство комплексов береговой охраны с самолетами-амфибиями.

Фото Госкомвоенпрома

Генподрядчиком строительства нового азотного комплекса в ОАО "Гродно Азот" может стать компания из КНР, Италии или Республики Корея. Сейчас проходит процедура переговоров, в которой участвуют пять претендентов, сообщил генеральный директор "Гродно Азот" Игорь Бобырь.

Филиал "Гомельобои" ОАО "ЦБК - Консалт" прорабатывает оптимальный вариант технических и технологических решений для возобновления пуска приостановленной линии виниловой продукции, сообщил на брифинге председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич.

РЕПОРТАЖ: Как молодежь Минской области помогает убирать урожай

ИНФОГРАФИКА: Учебный год 2019/2020

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в 2019 году планируется провести в понедельник, 2 сентября. Темой первого урока послужит строка из стихотворения Янки Купалы "Маладая Беларусь" - "Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!".

Фото из архива

К новому учебному году подготовлены и отпечатаны 48 школьных изданий, сообщила заместитель директора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская. Издательство "Народная асвета" к 1 сентября выпустило 19 наименований учебников для общеобразовательной школы общим тиражом 999 тыс. 60 экземпляров.

Фото издательства "Народная асвета"

Лимитированное издание книги "Antarctica" канадской компании Nahanni Productions Inc. поступило в фонд Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси.

Фото НАН Беларуси

За месяц до старта Минского полумарафона, который пройдет 15 сентября, в Национальном пресс-центре состоялась презентация медалей и маскота предстоящего масштабного спортивного события.

Футболисты БАТЭ пробились в плей-офф квалификации Лиги Европы, одолев по сумме двух встреч чемпиона Боснии и Герцеговины "Сараево".

Около 400 военнослужащих из 21 государства стали участниками АрМИ в Бресте.

ГАИ усилит контроль за безопасной перевозкой детей 18-24 августа.

В горах Грузии найдены мертвыми две туристки из Беларуси, еще одна пострадала.

Лайнер Airbus A321 совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский в Подмосковье, пострадали 55 пассажиров.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 августа

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Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "25 лет деятельности центра реабилитации инвалидов-колясочников. О проведении Международного танцевально-парашютного фестиваля среди инвалидов-колясочников". Место проведения: пос. Колодищи, ул. Спортивная, 1а. Начало в 10.00.

Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок", пройдет на его базе с участием почетных гостей, в числе которых заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, министр образования Игорь Карпенко, сотрудники и воспитанники разных поколений, партнеры и друзья центра.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день бездомных животных.

105 лет назад родился Бодяко Михаил Николаевич (д.Печары Костюковичского р-на Могилевской обл.), белорусский ученый в области металловедения, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Беларуси. Работал в оборонной промышленности, в проектных институтах Минска, преподавал в Белорусском политехническом институте. Автор около 200 научных работ, в т.ч. 5 монографий, более 30 изобретений. Научные работы по исследованию термокинетики структурных и фазовых превращений в металлах и сплавах в условиях высоких и сверхвысоких скоростей нагрева, процессов возврата металлов, в которых экспериментально установлен температурный гистерезис рекристаллизационных процессов под воздействием больших скоростей нагрева. Разработал теоретические основы термокинетики рекристаллизации. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 1998 году.

80 лет назад родился Гаврилин Валерий Александрович, российский композитор, народный артист РСФСР. Автор балетов "Анюта", "Поединок", "Женитьба Бальзаминова" и др., музыки к спектаклям и кинофильмам. Умер в 1999 году.

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