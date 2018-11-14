Картина дня: новый посол Беларуси в России, развитие отношений с Турцией и неизвестное стихотворение Максима Богдановича

ВЧЕРА

Картина дня. 13 ноября

Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Послом Беларуси в России назначен Владимир Семашко, соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко. Владимир Семашко рассказал об основных задачах, которые стоят перед ним на новом посту.

Во время назначения послов

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит хорошие перспективы для развития торговли с Турцией. Об этом он заявил на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.

Александр Лукашенко и Бинали Йылдырым

Визит Президента Беларуси в Турцию запланирован в первой половине 2019 года, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович по итогам переговоров с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.

Михаил Мясникович

Белорусско-турецкие экономические отношения могут выйти на качественно новый уровень, связанный с переходом от простой торговли товарами к промышленной кооперации, взаимному инвестированию, совместным научно-техническим программам, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Бинали Йылдырым и Сергей Румас

Премьер-министр Сергей Румас обсудил с послом России в Беларуси Михаилом Бабичем актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия.

Михаил Бабич и Сергей Румас

Бюджет Союзного государства на 2019 год формируется в размере 6,7 млрд российских рублей, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Концепция дальнейшего развития Союзного государства может быть принята до конца года. Роботизация, цифровизация, искусственный интеллект и их влияние на общество - задачи для молодых ученых.

Во время форума

Ученые-литературоведы Беларуси и России обнаружили ранее неизвестное стихотворение Максима Богдановича, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в Москве на открытии экспертно-медийного форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства".

Прощание с Игорем Лученком пройдет 14 ноября в Центральном Доме офицеров.

Беларусь в 2019 году войдет в макроэкономические параметры программы среднесрочного развития страны, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой на полях Всемирной недели предпринимательства. Проект по поддержке экономического развития 12 районов реализуют в Беларуси в ближайшие три года, подписание соответствующего документа состоялось во время Всемирной недели предпринимательства.

Дмитрий Крутой

В Беларуси за январь-сентябрь 2018 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $7,7 млрд инвестиций.

Правительство утвердило положение о порядке проведения экспертизы продукции иностранного СМИ на предмет соответствия требованиям законодательства Беларуси.

Правила полетов беспилотников предлагается разработать в Беларуси.

Реактивную систему залпового огня "Полонез М" могут принять на вооружение в Беларуси до конца этого года, сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВС Геннадий Козловский.

РЕПОРТАЖ: Самая технологичная сцена, парящая Green Room и другие ноу-хау детского "Евровидения-2018".

Число больных сахарным диабетом в Беларуси за 10 лет возросло в два раза.

В ТРЦ "Арена Сити" (ARENAcity) в Минске, где накануне произошло ЧП, часть объектов временно закрыта.

Жильцы новых домов будут обеспечены велопарковками во дворах из расчета минимум одно веломесто на 10 квартир.

Монтаж главной елки Беларуси начнется 20 ноября.

Защитник сборной США Джонатон Блум будет выступать за ХК "Динамо-Минск".

Джонатон Блум. Фото ХК "Динамо-Минск"

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 ноября

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Прощание с народным артистом Беларуси и СССР Игорем Лученком пройдет 14 ноября в Центральном Доме офицеров с 11.00 до 14.00.

В Минске состоится заседание группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Начало в 15.40. Место проведения: комплекс "Астория Риверсайд".

Пресс-конференция на тему "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. О том, как будет развиваться "Карта гостя", чем она интересна жителям Беларуси и иностранным туристам, какие новые форматы предложат организаторы к II Европейским играм 2019 года, расскажут директор УП "Мингорсправка" Борис Васильев и заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко.

В Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь состоятся парламентские слушания на тему "Правовые и практические аспекты улучшения инвестиционного климата в Республике Беларусь". Место проведения мероприятия - Дом правительства (левое крыло, каб. №500). Начало мероприятия в 10.00.

В Национальном пресс-центре пройдет круглый стол: "Вопросы обеспечения продовольственной безопасности Республики Беларусь", приуроченный ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (18.11). Начало в 11.00.

Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом, на тему "Все о диабете: профилактика, причины, симптомы и правила питания" состоится по адресу: пр-т Независимости, 8, кабинет 202. Начало в 10.00.

В 14.30 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Известные писатели в Беларуси. Презентация романа известного российского автора Александры Марининой "Горький квест".

Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Динамо-Минск" - "Металлург" (Магнитогорск). "Чижовка-Арена".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день Книги рекордов Гиннесса. Отмечается ежегодно с 2005 г. в третий четверг ноября.

Международный день отказа от курения. Проводится в третий четверг ноября во многих странах мира по инициативе Международного общества онкологов при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Впервые был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.

Всемирный день философии. Проводится с 2002 года в третий четверг ноября по регламенту ЮНЕСКО. Смысл празднования Всемирного дня философии заключается в том, чтобы найти общую платформу обсуждения происходящих сейчас глобальных социокультурных преобразований, приобщить людей к философскому наследию, приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей и стимулировать публичные дебаты мыслителей и гражданского общества по поводу вызовов, встающих перед социумом сегодня.

65 лет назад родился Шульга Сергей Николаевич, белорусский актер, кинорежиссер. В 1975-80 гг. работал в разных театрах, в т.ч. в Белорусском театре им.Я.Коласа. С 1985 г. на киностудии "Беларусьфильм, в "Белвидеоцентре" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1978).

280 лет назад родился Вильям (Фридрих Вильгельм) Гершель, английский астроном и оптик. Ему принадлежит первенство в открытии Урана, двух его спутников - Оберона и Титании, спутников Сатурна. Обнаружил движение Солнечной системы в пространстве. Умер в 1822 г.

65 лет назад родился Ливанов Игорь Евгеньевич, российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (2004). Снимался в фильмах "На углу, у Патриарших", "Империя под ударом", "72 метра" и др.

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