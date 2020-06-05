Картина дня: новый состав правительства, требования к оказанию спа-услуг и летний онлайн-лагерь

ВЧЕРА

Картина дня. 4 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новый состав правительства и принял ряд кадровых решений. Премьер-министром стал Роман Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Первым вице-премьером назначен Николай Снопков, а Александр Субботин займет пост вице-премьера. Председателем КГК назначен Иван Тертель. Дмитрий Крутой переведен на пост заместителя главы Администрации Президента, а Валерий Бельский назначен помощником главы государства. Перемены и в министерском корпусе. Новым министром архитектуры и строительства стал Руслан Пархамович, министром информации - Игорь Луцкий, промышленности - Петр Пархомчик, финансов - Юрий Селиверстов, ЖКХ - Андрей Хмель. Дмитрий Матусевич возглавит Госкомитет по имуществу, а Дмитрий Пантус назначен председателем Госкомвоенпрома.

Роман Головченко назначен премьер-министром

Состав правительства абсолютно боеспособный, но стиль и методы работы надо немного изменить, заявил назначенный премьер-министром Роман Головченко во время представления руководителям госорганов и сотрудникам Аппарата Совета Министров.

Вся система государственных органов должна работать, чтобы обеспечивать выполнение главной цели - достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по обсуждению нового состава правительства. Принимая кадровые решения по новому составу правительства, Президент рассказал о "малых и больших каруселях" при сборе подписей за выдвижение кандидатов на предстоящих президентских выборах. Также глава государства заявил, что все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и самим белорусским народом. Президент подчеркнул, что намерен сделать все необходимое для сохранения суверенитета и независимости белорусского государства.

Александр Лукашенко

Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующие указы подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который будет находиться в Беларуси с официальным визитом.

Беларусь и Венгрия будут сотрудничать в сфере птицеводства. Соответствующий рамочный договор подписали представители 1-й Минской птицефабрики и компании "Баболна Тетра" (Венгрия).

Во время подписания

Экономические отношения Беларуси и России имеют большой потенциал, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко во время экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии". В Союзном государстве главное не растерять достигнутое, заявил сегодня государственный секретарь СГ Григорий Рапота во время экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".

VII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре в Минске и Минской области, сообщил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.

Самое хорошее противодействие беспорядкам - консолидация общества. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в эфире ОНТ.

Депутаты приняли в первом чтении поправки об упрощении получения белорусского гражданства.

Во время заседания

Депутаты приняли в первом чтении изменения в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования. Основные изменения касаются содержательной части индивидуального лицевого счета, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

Андрей Лобович

Требования к оказанию спа-услуг определены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №329 от 3 июня 2020 года.

ОАО "Гомсельмаш" сотрудничает с британским производителем Perkins в работе над инновационным комбайном.

Вторая партия гуманитарной помощи отправлена из Польши в Беларусь.

В Беларуси на 4 июня выздоровели и выписаны 21 162 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива

Органы по труду, занятости и социальной защите планируют трудоустроить почти 23 тыс. молодых людей этим летом.

Летний онлайн-лагерь для детей и молодежи запустят с Беларуси 6 июля. Об этом журналистам сообщила руководитель Республиканского волонтерского центра Наталья Апончук.

При обыске на даче матери гомельского блогера Сергея Тихановского правоохранители обнаружили $900 тыс. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

ФОТОФАКТ: Как выглядит сейчас третья линия метро. Станция "Ковальская Слобода".

Станция "Ковальская Слобода"

ФОТОФАКТ: Музей архитектуры и быта.

ФОТОФАКТ: Радуга над Минском.

Во время раскопок возле Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке археологи нашли плинфу XII века с изображением музыканта-скомороха.

Фото из Telegram-канала "Спадчына"

В Гродно вновь изменили сроки отключения горячей воды: плановые работы на сетях начнутся в июле.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике станет ярким событием летнего сезона. Такое мнение высказал во время пресс-конференции председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 июня

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Акция "День посткроссера" пройдет во всех отделениях почтовой связи Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 июня

День русского языка.

125 лет назад родился Щорс Николай Александрович, легендарный военачальник времен Гражданской войны. В 1918 г. командир отряда в боях с германскими войсками, затем командир Богунского полка, бригады, 1-й Украинской и 44-й стрелковой дивизий в боях против петлюровских и польских войск. Именем Щорса названы улицы во многих городах Беларуси. В годы Великой Отечественной войны его имя было присвоено 3 партизанским бригадам и 16 партизанским отрядам, действовавшим на оккупированной территории Беларуси. Умер в 1919 году.

70 лет назад родился Дударев Алексей Ануфриевич (д.Клены Дубровенского р-на Витебской обл.), белорусский драматург, театральный деятель, заслуженный деятель искусств Беларуси (1991). В 1976 г. окончил Белорусский театрально-художественный институт. По его сценариям поставлены короткометражные и художественные фильмы "Соседи", "Белые росы". Автор пьес "Вечер", "Рядовые", "Черная панна Несвижа", "В сумерках" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1982, 1984), Государственной премии СССР (1985), премии "За духовное возрождение" (2000).

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