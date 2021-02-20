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20 февраля 2021, 09:00

Картина дня: о чем артисты Купаловского говорили с Лукашенко, эксперты об итогах ВНС и "Теплый дом"

ВЧЕРА

Картина дня. 19 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Национальный академический театр им. Янки Купалы. Главе государства доложили о состоянии дел и перспективах развития театра. Также он пообщался с актерами. Президент подчеркнул, что Национальный академический театр им. Янки Купалы является народным достоянием, и его работа обязательно будет восстановлена. Александр Лукашенко считает, что национализм - это не болтовня на "мове", а стремление сделать что-то, что останется в народной памяти.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Судьба театра, проблемы культуры, будущее Беларуси - о чем артисты Купаловского говорили с Президентом.

Александр Лукашенко во время встречи с коллективом театра
Александр Лукашенко во время встречи с коллективом театра

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Сочи 22 февраля состоятся переговоры главы белорусского государства с Президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото из архива
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото из архива

Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты подписано в Москве. Беларусь готова обсуждать переориентацию перевалки экспортных поставок калийных удобрений через российские порты, заявил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.

Алексей Авраменко. Фото из архива
Алексей Авраменко. Фото из архива

Своевременно оказанная господдержка позволяет развивать и укреплять важные для страны предприятия. Таким мнением поделился премьер-министр Роман Головченко во время рабочего визита в ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш". Предприятия должны улавливать тенденции современности и вовремя находить новые ниши.

Роман Головченко во время посещения предприятия
Роман Головченко во время посещения предприятия

Андрейченко о лауреатах премии "Человек года": такие люди сохраняют и приумножают духовный капитал страны.

Борисов торжественно получил статус культурной столицы Беларуси.

Аналитики прокомментировали программу оппозиции: полное игнорирование мнения народа. Всебелорусское народное собрание демонстрирует возможность и умение власти делать соответствующие выводы и работу над ошибками, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда", посвященного итогам VI Всебелорусского народного собрания, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский. В Беларуси власть не отрицает плюрализма мнений, заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин.

Вадим Гигин
Вадим Гигин

Самая крупная сумма взяток в истории Беларуси - на скамье подсудимых топ-менеджеры Белгазпромбанка.

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич рассказал подробности проверки по факту смерти Александра Тарайковского.

Иван Носкевич. Фото из архива
Иван Носкевич. Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Об итогах 2020 года: ситуация в стройкомплексе Беларуси стабильная и контролируемая

Об основных планах на 2021 год рассказал председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич на итоговой коллегии ведомства.

Дмитрий Матусевич. Фото из архива
Дмитрий Матусевич. Фото из архива

Запуск первого энергоблока Белорусской АЭС не оказал негативного влияния на радиационный фон. Об этом заявил первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук на итоговом заседании коллегии Минприроды. В Беларуси выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с 2015 года снизились на 4,5%.

Фото из архива
Фото из архива

Из Китая в Беларусь направлено 100 тыс. доз вакцины против коронавируса.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1663 пациента с COVID-19, выписаны 1608.

Фото из архива
Фото из архива

"Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы в Дубай.

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ФОТОФАКТ: XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка продолжает свою работу

Дмитрий Миньков выиграл серебро турнира "Большого шлема" по дзюдо.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20-21 февраля

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Минский областной рыболовный фестиваль пройдет 20 февраля на гребном канале Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта в Минском районе.

По 21 февраля в Минске под девизом "Книга объединяет людей и страны" пройдет XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка.

Национальная академия наук Беларуси проведет Неделю родного языка по 22 февраля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

21 февраля

В Республике Беларусь - День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы.

Международный день родного языка.

145 лет назад родился Кончаловский Петр Петрович, российский живописец, народный художник СССР (1946), действительный член Академии искусств СССР (1947). Один из основателей объединения "Бубновый валет". Учился в Академии Жюльена в Париже, окончил Петербургскую академию искусств. Преподавал в Вольных художественных мастерских и Высшем художественно-техническом институте в Москве. Работал в графике, делал театральные декорации. Лауреат Государственной премии СССР (1943). Умер в 1956 году.

120 лет назад родился Вайнонен Василий Иванович, российский балетмейстер, заслуженный артист России (1939). Работал в Ленинградском театре оперы и балета им.С.М.Кирова, Большом театре. Лауреат Государственной премии СССР (1947, 1949). Умер в 1964 году.

22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений.

160 лет назад родилась Вербицкая Анастасия Алексеевна, русская писательница, драматург. Автор романов "Ключи счастья", "Вавочка", повести "Разлад", книги рассказов "Сны жизни". Умерла в 1928 году.

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