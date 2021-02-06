ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 6 февраля 2021
Минск Переменная облачность -18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:14 Белорусские баскетболистки сыграют с польками в квалификации ЧЕ Спорт
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Регионы
09:00 Картина дня: о чем Лукашенко говорил с учеными, Евразийский межправсовет и развитие агробизнеса Общество
07:00 Беларусь рассчитывает найти возможности для взаимодействия с Новой Зеландией - Лукашенко Президент
01:12 Сборная Беларуси по хоккею откроет ЧМ-2021 матчем со Словакией Спорт
00:43 Десять человек погибли в результате крушения судна в Китае В мире
05.02.21
05.02.21 23:52 Более 355 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире
05.02.21 23:03 Эйсмонт: в Беларуси надо ввести уголовное преследование за призывы к санкциям в отношении страны Общество
05.02.21 23:01 Гигин: диалоговые площадки надо закрепить в политической системе Беларуси Общество
05.02.21 22:28 Беларусь достигла государственной зрелости и умеет принимать самостоятельные решения - Жук Общество
05.02.21 22:27 Запад почему-то присвоил себе право диктовать свою волю всему миру - политолог Общество
05.02.21 22:24 Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Витязю" в матче чемпионата КХЛ Спорт
05.02.21 22:16 На нефтезаводе в Уфе произошел пожар В мире
05.02.21 22:03 Разрешение на проведение ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 выдано четырем частным лабораториям Общество
05.02.21 21:58 Экономике США потребуется 10 лет на восстановление полной занятости населения - Байден В мире
05.02.21 21:48 Главным тренером ХК "Юность-Минск" назначен Евгений Есаулов Спорт
05.02.21 21:45 Исаченко: в работе с обращениями граждан важно более активно использовать соцсети Общество
05.02.21 21:32 Число привившихся от коронавируса в мире превысило число инфицированных В мире
05.02.21 21:06 В Гомеле вынесли приговор администратору деструктивного Telegram-канала Происшествия
05.02.21 20:52 Все насосы первого энергоблока БелАЭС работают в штатном режиме - Минэнерго Экономика
05.02.21 20:37 В Британии менее 1% пациентов сообщили о побочных эффектах после вакцинации В мире
05.02.21 20:30 ГАИ в выходные усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах Общество
05.02.21 20:29 Более 1 тыс. саженцев высадила молодежь Гомельской области в 2020 году Регионы
05.02.21 20:19 Футболисты "Шахтера" обыграли "Пюник" на сборе в ОАЭ Спорт
05.02.21 20:07 Торжественный пуск природного газа состоялся в деревне Ског Сенненского района Регионы
05.02.21 19:53 Многодетные семьи Витебской области рассказали о своих предложениях к ВНС Регионы
05.02.21 19:44 Выставку "Подношение С.Ю.Жуковскому" презентовали в Бресте Культура
05.02.21 19:27 Макей обсудил с послом России взаимодействие в рамках интеграционных объединений Политика
05.02.21 19:23 Прокопцов: мы должны открывать имена талантливых белорусских художников Культура
05.02.21 19:02 Александр Вольфович простился со знаменем Минобороны Общество
Все новости
Все новости
Общество
06 февраля 2021, 09:00

Картина дня: о чем Лукашенко говорил с учеными, Евразийский межправсовет и развитие агробизнеса

ВЧЕРА

Картина дня. 5 февраля

Сегодня стране нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Роль целевых направлений для обучения в вузах будет повышаться. Президент считает, что наряду с эффективным лечением COVID-19 следует уделять должное внимание лечению других заболеваний, в том числе онкологических. Послевыборные события в Беларуси показали, что государству надо серьезнее относиться к молодежи. Александр Лукашенко пообещал оказывать всемерную поддержку развитию науки в стране.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Развивая промышленный потенциал стран ЕАЭС, нужно стремиться избегать кризиса перепроизводства. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета. Страны Евразийского экономического союза смогли избежать наихудшего сценария для своих экономик в период пандемии, сейчас важно обеспечить вакцинацию населения от коронавируса во всех странах объединения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер-министры ЕАЭС договорились о механизме применения ответных мер против третьих стран.

Во время заседания
Во время заседания

Беларусь предлагает ускорить реализацию цифровых проектов в Евразийском экономическом союзе, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на международном форуме Digital Almaty Forum 2021. Экспорт Парка высоких технологий в 2020 году превысил $2,5 млрд и обеспечил более 20% всего экспорта услуг Беларуси, заявил Роман Головченко.

Роман Головченко
Роман Головченко

Информационную систему поиска работы для граждан стран Евразийского экономического союза планируется запустить в ближайшее время.

План мероприятий на 2021-2022 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств подписали в Алматы председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев. Михаил Мясникович считает необходимым развивать в Евразийском экономическом союзе промышленную кооперацию в высокотехнологичных отраслях.

Михаил Мясникович во время заседания
Михаил Мясникович во время заседания

Дорожную карту по созданию и продвижению бренда Беларуси разработают к маю 2021 года. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 3 февраля 2021 года №15р.

Продбезопасность и наращивание экспорта - определены направления развития аграрного бизнеса.

Фото из архива
Фото из архива

МАЗ представил автобус с салонным ультрафиолетовым очистителем воздуха.

Поставка второй партии истребителей Су-30СМ в Беларусь запланирована на октябрь 2022 года.

Сокращение админпроцедур и ускорение прохождения границы - как будет развиваться таможенная служба.

Фото из архива
Фото из архива

Авраменко рассказал об основных задачах Минтранса на 2021 год.

Практически все оказываемые налоговыми органами услуги переведены в онлайн-режим, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС, комментируя выполнение стратегии развития налоговых органов на 2016-2020 годы.

Беларусь получила в 2020 году от "налога на Google" Br47 млн.

Фото из архива
Фото из архива

Медоборудование, оздоровление и питание - профсоюз рассказал о помощи медикам в пандемию.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1759 пациентов с COVID-19, выписаны 1994.

Фото из архива
Фото из архива

Велопарковки с солнечными панелями установят в Полоцке по проекту "Зеленые города".

Туриндустрия Беловежской пущи будет ориентирована на белорусских туристов.

ФОТОФАКТ: В Гродно создали снежную композицию ко Дню влюбленных.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6-7 февраля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси 6 февраля пройдет традиционный фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур "Мир кристаллов".

В Клубе имени Дзержинского в Минске 6 февраля пройдет XXXII музыкальный проект "Мінскі джаз - 2021".

Городская профилактическая акция "Социальный патруль" в Минске продлится до 28 февраля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

7 февраля

140 лет назад родился Земкевич Ромуальд Александрович, белорусский библиофил, библиограф, публицист, краевед, историк белорусской литературы, переводчик. Работал в архивах и библиотеках Варшавы, Львова и др. Собирал фольклорно-этнографические материалы, в т.ч. на Борисовщине и Могилевщине. В 1915-1917 годах жил в Минске. Исследовал белорусскую библиографию, этнографию, древнюю литературу и литературу XIX века. Печатался в газете "Наша нiва" под псевдонимами Роман Суница, Юрий Алелькович. Опубликовал неизвестные рукописи М.Богдановича, Я.Лучины, К.Каганца. Собрал коллекцию редких книг, рукописей белорусских писателей, этнографических экспонатов (некоторые утеряны в 1-ю мировую и Великую Отечественную войны). Переводил на белорусский язык произведения украинских и французских писателей. Рукописи сохраняются в архивахи библиотеках Минска, Санкт-Петербурга, Вильнюса, Варшавы. В 1943 году арестован гестапо, погиб в фашистском концлагере в 1943 году или в 1944 году.

120 лет назад родилась Полло Вера Николаевна, актриса, народная артистка Беларуси (1953). В 1922-1977 годах работала в Белорусском театре им.Я.Купалы. Актриса яркого комедийного таланта. Среди лучших ролей: Агата ("Павлинка" Я.Купалы), Маланья ("Карьера товарища Брызгалина" Е.Мировича), Катерина, Ганна Павловна, Настя, Павлина Бохан ("Партизаны", "Кто смеется последним", "Конец дружбы", "Поют жаворонки" К.Крапивы). Снималась в фильмах: "Сосны шумят", "Павлинка", "Поют жаворонки", "Нестерка". Выступала на эстраде как исполнительница белорусских народных песен. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умерла в 1989 году.

50 лет назад родилась Анита Цой, российская певица корейского происхождения.

8 февраля

100 лет назад родился Мележ Иван Павлович, народный писатель Беларуси (1972). В 1945 году окончил БГУ. Работал в журнале "Полымя", преподавал в БГУ, был на партийной работе, в 1971-1976 годах заместитель председателя правления Союза писателей Беларуси. Выдающимися произведениями белорусской литературы стали его романы из цикла "Полесская хроника" - "Люди наболоте", "Дыхание грозы" и "Метели, декабрь". Романы И.Мележа переведены на многие языки народов мира. Лауреат Ленинской премии (1972), Государственной премии Беларуси (1976). Умер в 1976 году. В д.Глинище открыт Литературный музей И.Мележа.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Иван Эйсмонт. Скриншот видео "Беларусь 1" Эйсмонт: в Беларуси надо ввести уголовное преследование за призывы к санкциям в отношении страны
Вадим Гигин. Фото из архива Гигин: диалоговые площадки надо закрепить в политической системе Беларуси
Дмитрий Жук. Скриншот из видео "Беларусь 1" Беларусь достигла государственной зрелости и умеет принимать самостоятельные решения - Жук
Алексей Беляев. Фото из архива Запад почему-то присвоил себе право диктовать свою волю всему миру - политолог
Фото из архива Разрешение на проведение ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 выдано четырем частным лабораториям
Во время приема граждан. Фото Совета Республики Исаченко: в работе с обращениями граждан важно более активно использовать соцсети
Главное
Во время церемонии Лукашенко: стране нужны прорывные инновационные технологии
Беларусь выступает за ускорение реализации цифровых проектов в ЕАЭС - Головченко
Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета
Продбезопасность и наращивание экспорта - определены направления развития аграрного бизнеса
Топ-новости
Картина дня: о чем Лукашенко говорил с учеными, Евразийский межправсовет и развитие агробизнеса
Лукашенко: послевыборные события показали, что нам надо серьезнее относиться к молодежи
Лукашенко: ковид лечить надо, не забывая о лечении и других заболеваний
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы
Все насосы первого энергоблока БелАЭС работают в штатном режиме - Минэнерго
Экспорт ПВТ в 2020 году превысил $2,5 млрд - Головченко
Беларусь достигла государственной зрелости и умеет принимать самостоятельные решения - Жук
До -22°С ожидается в Беларуси 6 февраля
Разрешение на проведение ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 выдано четырем частным лабораториям
Исаченко: в работе с обращениями граждан важно более активно использовать соцсети
ГАИ в выходные усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах
Сокращение админпроцедур и ускорение прохождения границы - как будет развиваться таможенная служба
Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах
КГК предупреждает граждан о росте числа случаев телефонного мошенничества
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.