Картина дня: о чем Лукашенко говорил с учеными, Евразийский межправсовет и развитие агробизнеса

ВЧЕРА

Картина дня. 5 февраля

Сегодня стране нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Роль целевых направлений для обучения в вузах будет повышаться. Президент считает, что наряду с эффективным лечением COVID-19 следует уделять должное внимание лечению других заболеваний, в том числе онкологических. Послевыборные события в Беларуси показали, что государству надо серьезнее относиться к молодежи. Александр Лукашенко пообещал оказывать всемерную поддержку развитию науки в стране.

Александр Лукашенко

Развивая промышленный потенциал стран ЕАЭС, нужно стремиться избегать кризиса перепроизводства. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета. Страны Евразийского экономического союза смогли избежать наихудшего сценария для своих экономик в период пандемии, сейчас важно обеспечить вакцинацию населения от коронавируса во всех странах объединения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер-министры ЕАЭС договорились о механизме применения ответных мер против третьих стран.

Во время заседания

Беларусь предлагает ускорить реализацию цифровых проектов в Евразийском экономическом союзе, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на международном форуме Digital Almaty Forum 2021. Экспорт Парка высоких технологий в 2020 году превысил $2,5 млрд и обеспечил более 20% всего экспорта услуг Беларуси, заявил Роман Головченко.

Роман Головченко

Информационную систему поиска работы для граждан стран Евразийского экономического союза планируется запустить в ближайшее время.

План мероприятий на 2021-2022 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств подписали в Алматы председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев. Михаил Мясникович считает необходимым развивать в Евразийском экономическом союзе промышленную кооперацию в высокотехнологичных отраслях.

Михаил Мясникович во время заседания

Дорожную карту по созданию и продвижению бренда Беларуси разработают к маю 2021 года. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 3 февраля 2021 года №15р.

Продбезопасность и наращивание экспорта - определены направления развития аграрного бизнеса.

Фото из архива

МАЗ представил автобус с салонным ультрафиолетовым очистителем воздуха.

Поставка второй партии истребителей Су-30СМ в Беларусь запланирована на октябрь 2022 года.

Сокращение админпроцедур и ускорение прохождения границы - как будет развиваться таможенная служба.

Фото из архива

Авраменко рассказал об основных задачах Минтранса на 2021 год.

Практически все оказываемые налоговыми органами услуги переведены в онлайн-режим, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС, комментируя выполнение стратегии развития налоговых органов на 2016-2020 годы.

Беларусь получила в 2020 году от "налога на Google" Br47 млн.

Фото из архива

Медоборудование, оздоровление и питание - профсоюз рассказал о помощи медикам в пандемию.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1759 пациентов с COVID-19, выписаны 1994.

Фото из архива

Велопарковки с солнечными панелями установят в Полоцке по проекту "Зеленые города".

Туриндустрия Беловежской пущи будет ориентирована на белорусских туристов.

ФОТОФАКТ: В Гродно создали снежную композицию ко Дню влюбленных.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6-7 февраля

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В Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси 6 февраля пройдет традиционный фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур "Мир кристаллов".

В Клубе имени Дзержинского в Минске 6 февраля пройдет XXXII музыкальный проект "Мінскі джаз - 2021".

Городская профилактическая акция "Социальный патруль" в Минске продлится до 28 февраля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

7 февраля

140 лет назад родился Земкевич Ромуальд Александрович, белорусский библиофил, библиограф, публицист, краевед, историк белорусской литературы, переводчик. Работал в архивах и библиотеках Варшавы, Львова и др. Собирал фольклорно-этнографические материалы, в т.ч. на Борисовщине и Могилевщине. В 1915-1917 годах жил в Минске. Исследовал белорусскую библиографию, этнографию, древнюю литературу и литературу XIX века. Печатался в газете "Наша нiва" под псевдонимами Роман Суница, Юрий Алелькович. Опубликовал неизвестные рукописи М.Богдановича, Я.Лучины, К.Каганца. Собрал коллекцию редких книг, рукописей белорусских писателей, этнографических экспонатов (некоторые утеряны в 1-ю мировую и Великую Отечественную войны). Переводил на белорусский язык произведения украинских и французских писателей. Рукописи сохраняются в архивахи библиотеках Минска, Санкт-Петербурга, Вильнюса, Варшавы. В 1943 году арестован гестапо, погиб в фашистском концлагере в 1943 году или в 1944 году.

120 лет назад родилась Полло Вера Николаевна, актриса, народная артистка Беларуси (1953). В 1922-1977 годах работала в Белорусском театре им.Я.Купалы. Актриса яркого комедийного таланта. Среди лучших ролей: Агата ("Павлинка" Я.Купалы), Маланья ("Карьера товарища Брызгалина" Е.Мировича), Катерина, Ганна Павловна, Настя, Павлина Бохан ("Партизаны", "Кто смеется последним", "Конец дружбы", "Поют жаворонки" К.Крапивы). Снималась в фильмах: "Сосны шумят", "Павлинка", "Поют жаворонки", "Нестерка". Выступала на эстраде как исполнительница белорусских народных песен. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умерла в 1989 году.

50 лет назад родилась Анита Цой, российская певица корейского происхождения.

8 февраля

100 лет назад родился Мележ Иван Павлович, народный писатель Беларуси (1972). В 1945 году окончил БГУ. Работал в журнале "Полымя", преподавал в БГУ, был на партийной работе, в 1971-1976 годах заместитель председателя правления Союза писателей Беларуси. Выдающимися произведениями белорусской литературы стали его романы из цикла "Полесская хроника" - "Люди наболоте", "Дыхание грозы" и "Метели, декабрь". Романы И.Мележа переведены на многие языки народов мира. Лауреат Ленинской премии (1972), Государственной премии Беларуси (1976). Умер в 1976 году. В д.Глинище открыт Литературный музей И.Мележа.

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