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07:00 Картина дня: о развитии системы судэкспертиз, обновленные банкноты и дизайнерские авоськи Общество
00:22 В Великобритании объявлен трехнедельный карантин В мире
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Общество
24 марта 2020, 07:00

Картина дня: о развитии системы судэкспертиз, обновленные банкноты и дизайнерские авоськи

ВЧЕРА

Картина дня. 23 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного комитета судебных экспертиз Андрея Шведа. Президент напомнил, что Государственный комитет судебных экспертиз создавался фактически с нуля. До его образования в стране не была налажена системная работа по многим видам исследований, не хватало и необходимых приборов.

Во время встречи
Во время встречи

Беларусь рассматривает возможность реструктуризации части внешнего долга. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. Белорусское правительство рассматривает комплекс мер для поддержки бизнеса на фоне коронавируса.

Белорусским предприятиям планируется предоставить налоговые каникулы. Об этом в парламенте сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

На мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, из республиканского бюджета выделят более Br2,35 млн. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 21 марта 2020 года №163.

Национальный банк Беларуси показал обновленные банкноты номиналом Br20 и Br50, которые вводятся в обращение с 23 марта.

Новые банкноты
Новые банкноты

"Большинство острых вопросов удалось решить" - МИД о работе по возвращению белорусов домой.

Оснований для паники в связи с COVID-19 в Беларуси нет, ситуация полностью контролируемая, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Минздрав призывает белорусов пока не выезжать на отдых и рекомендует всем приезжающим в Беларусь самоизолироваться для профилактики распространения COVID-19. Минздрав призывает пожилых людей оставаться дома в связи с COVID-19. ВОЗ отмечает высокий уровень обеспеченности Беларуси оборудованием для вспомогательной вентиляции легких.

Помощь одиноким и одиноко проживающим пожилым и инвалидам в Беларуси через сеть территориальных центров соцобслуживания населения организована таким образом, чтобы не допустить мошенничества. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Специалист ТЦСОН Октябрьского района Витебска Татьяна Воробъева оказывает помощь Тамаре Пахоменко
Специалист ТЦСОН Октябрьского района Витебска Татьяна Воробъева оказывает помощь Тамаре Пахоменко

Польская сторона применяет карантин в отношении водителей транспортных средств, зарегистрированных за пределами Европейского союза, грузоподъемность которых не превышает 3,5 т и на борту которых отсутствуют тахографы (приборы, позволяющие контролировать режим труда и отдыха). Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Постановление правительства России от 20 марта разрешает лишь транзит граждан Беларуси и других государств СНГ через территорию РФ. Въезд в Россию граждан Беларуси, не имеющих российского вида на жительство, для пребывания на территории РФ по-прежнему запрещен, заявили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Министерство юстиции Беларуси и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали план сотрудничества на 2020 год.

Фото Минюста
Фото Минюста

Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси перешла к активной фазе - комплексному учению.

Заключительный этап олимпиад для школьников по учебным предметам переносится на более поздний срок.

БРСМ запустил в социальных сетях арт-проект #безпаники.

РЕПОРТАЖ: Хорошо забытое старое, или Как в Могилеве делают дизайнерские авоськи

С авоськами Анастасия Гузовская и начальник отдела рекламы ОАО "Лента" Татьяна Сафроненко
С авоськами Анастасия Гузовская и начальник отдела рекламы ОАО "Лента" Татьяна Сафроненко

В Беларуси потеплеет во второй половине недели, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 марта

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В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "Высокие технологии на службе столицы. Система электронных услуг в городе Минске: расширение функциональных возможностей и перспективные проекты". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Год малой Родины. Об экологической кампании "Обустроим малую Родину" и озеленении страны". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 марта

Всемирный день борьбы против малярии.

Международный день делегата.

80 лет назад родился Пачино Аль, американский актер кино, режиссер. Снимался в фильмах "Крестный отец", "Правосудие для всех", "Запах женщины".

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