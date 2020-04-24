Картина дня: обеспечение устойчивой работы экономики, новые правила по микрозаймам и фиолетовый картофель

ВЧЕРА

Картина дня. 23 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации. Глава государства ждет от правительства выполнения основных показателей экономического развития. Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации, заявил Президент.

Александр Лукашенко

По инициативе литовской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание президенты уделили развитию экономических отношений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначения руководства в "Беллесбумпром", на "Белшину" и в Гродненский облисполком.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обратил внимание на сбалансированность внешней торговли страны, выступая на совещании у Президента о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации. Положительное сальдо торговли товарами и услугами за два месяца этого года составило $425 млн.

Сергей Румас

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас призывает честно и открыто договариваться в краеугольных для функционирования Евразийского экономического союза сферах. Об этом глава белорусского правительства заявил на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета в формате видеоконференции.

Во время заседания

Вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС будет решаться на уровне Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам Евразийского межправительственного совета.

Сенаторы обсудили новации законодательства по защите интеллектуальной собственности.

Посольство Беларуси в России опубликовало на своем сайте список российских регионов, которые в 2019 году больше всего импортировали белорусских товаров.

Новые правила по микрозаймам в Беларуси будут действовать с 27 апреля. Новшества по микрозаймам защитят права клиентов микрофинансовых организаций.

Национальный банк Беларуси прогнозирует рост рынка микрофинансирования в 2020 году минимум в 1,5 раза, сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрий Набздоров. Национальный банк дал рекомендации микрофинансовым организациям по снижению ставок и отсрочке платежей для клиентов, которые оказались в сложных условиях.

Фото из архива

Беларусь установила тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский НПЗ. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 14 апреля 2020 года №29 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Минприроды выступает за поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки и ее замещение, сообщил начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Вадим Демко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Интерес граждан к теме раздельного сбора мусора в последние годы растет.

Вадим Демко. Фото из архива

К 9 Мая будут благоустроены более 7,6 тыс. мемориальных комплексов, сообщил начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Вадим Демко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Минфин определил порядок перечисления заработанных на субботнике денег.

В Беларуси на 23 апреля выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Более Br500 тыс. перечислено в профсоюзный фонд страхования медиков, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Фото из архива

Учебные занятия в школах Беларуси перенесены с 27 на 25 апреля.

Белорусская железная дорога до 31 мая продлевает срок действия схемы рассадки с учетом рекомендованной дистанции.

Более 250 дополнительных автобусов пустят в Минске для посещения кладбищ 28 апреля. Посетить кладбища в зоне отчуждения можно будет с 25 по 28 апреля.

РЕПОРТАЖ: Агроусадьбы, фермеры-сыровары и ремесленники - как развивается пострадавший от аварии на ЧАЭС район

Первый белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью отправят на госиспытания к концу 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в 540 млрд евро, которая будет запущена 1 июня.

Страны Группы двадцати (G20) обязуются принять меры для защиты работников наиболее уязвимых отраслей в условиях пандемии коронавируса нового вида.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 апреля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Брифинг "О радиационной и экологической обстановке в Беларуси в связи с пожарами на территории Украины в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС" пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 10.00. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время мероприятия в Telegram или Viber по номеру 8044-583-84-04.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Государственная политика в области охраны труда. Анализ, нововведения, современные подходы", приуроченная к Всемирному дню охраны труда (28 апреля). Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция о проведении Республиканской профилактической акции "Дом без насилия!". Начало в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 апреля

Всемирный день борьбы против малярии. Отмечается по решению 60-й сессии ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (май, 2007).

Международный день делегата.

80 лет назад родился Аль Пачино, американский актер кино, режиссер. Снимался в фильмах "Крестный отец", "Правосудие для всех", "Запах женщины".

80 лет назад родился Кононов Михаил Иванович, российский артист театра и кино, народный артист РСФСР. Снялся более чем в 60 кинофильмах, в т.ч. в картинах "Начальник Чукотки", "Большая перемена", "Финист- Ясный Сокол" и др. Умер в 2007 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-