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26 мая 2021, 07:00

Картина дня: обращение парламента к Президенту, заявления в связи инцидентом с госфлагом и разработки ученых

ВЧЕРА

Картина дня. 25 мая

Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли обращение палат парламента к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва.

Во время работы сессии
Во время работы сессии

Заявление Александра Лукашенко и дискуссия на злобу дня состоятся 26 мая в Овальном зале. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт раскрыла подробности предстоящей встречи в Овальном зале.

Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли заявление в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Латвии. Депутаты на заседании Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва приняли заявление в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Латвии.

В связи с инцидентом, связанным с Государственным флагом Республики Беларусь на чемпионате мира по хоккею в Риге, Министерство спорта и туризма направило официальное письмо в адрес Министерства образования и науки Латвийской Республики. Международная федерация хоккея (IIHF) обратилась в мэрию Риги по поводу ситуации с заменой Государственного флага Беларуси на чемпионате мира, сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Замена государственного флага Беларуси на чемпионате мира по хоккею в Риге - вопиющее событие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Действия белорусских авиационных властей в ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair соответствовали международным нормам.

Дмитрий Песков. Фото ТАСС
Дмитрий Песков. Фото ТАСС

Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым состоялся 25 мая. Стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и подчеркнули необходимость его всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами.

Организация Договора о коллективной безопасности - гарант международной и региональной безопасности, стабильности, а также защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государства. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков.

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров рассказал в пресс-центре БЕЛТА о перспективах по расширению использования электроэнергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В Беларуси ежегодно требуется строительство или реконструкция 2700 км электросетей.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Минздрав указал на недопустимость снижения заработка из-за изменений в оплате труда.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич представил на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения национальный опыт по преодолению пандемии COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 840 пациентов с COVID-19, выписаны 764.

Фото из архива
Фото из архива

Лекарства, CRISPR-технология, материалы для 3D-принтинга - над чем работают белорусские ученые.

Павел Северинец и другие обвиняемые по делу о приготовлении к массовым беспорядкам получили до 7 лет колонии.

"Белавиа" отменяет полеты в Лондон и Париж до 30 октября.

БЖД продолжает возобновлять пассажирское сообщение с Россией.

Фото из архива
Фото из архива

ФОТОФАКТ: Международные соревнования пограничных ведомств по служебному биатлону проходят в Гродненской области

Во время соревнований
Во время соревнований

Государственный флаг Беларуси и копия Знамени Победы подняты на Эверест.

В Минске на остановках появятся терминалы для активации бесконтактных смарт-карт.

Юбилейный "Славянский базар" порадует насыщенной программой - дирекция.

На болотах чуть не погубил азарт: взявший "Золотую литеру" фотокорр БЕЛТА о том, что остается за кадром.

Вадим Якубёнок. Фото из архива
Вадим Якубёнок. Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 мая

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В пресс-центре Дома прессы состоится брифинг "О продлении срока действия справок и иных документов". Начало в 11.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Точки пересечения в современном искусстве Беларуси. Презентация фестиваля живописи "Лабиринт. Бесконечность", фестиваля арт-фотографии "Мост" и выставки искусства графического дизайна "Литарт". Начало в 15.00.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию, приуроченную к Всемирному дню без табака. Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 мая

70 лет назад родилась Руднева Наталья Александровна (Россия), певица, народная артистка Беларуси (1999). В 1981 году окончила Белорусскую консерваторию. С 1972 года артистка хора, с 1981-го солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Одновременно преподает в Белорусском университете культуры и искусств и Белорусской академии музыки. Владеет сильным голосом, ярким драматическим талантом. Первая исполнительница главных партий в операх: Квета ("Князь Новоградский" А.Бондаренко), Клара Цеханосян ("Визит дамы" С.Кортеса), Анна ("Новая земля" Ю.Семеняко) и др.

65 лет назад родился Ткач Владимир Михайлович (г.Минск), композитор, баянист, заслуженный артист Беларуси (2001). В 1982 году окончил Белорусскую консерваторию. С 1980 года солист Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. И.Жиновича. Среди произведений: вальс-мазурка, рапсодия "Очи черные", увертюра "Праздничный реверанс", аранжировки и концертные обработки народных мелодий для трио баянов и др.

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