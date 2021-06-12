Картина дня: обсуждение изменений в Гражданский кодекс, "Поезд Победы" и фестиваль "Маладзечна-2021"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 12 июня 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:50 В России выявили за сутки 13 510 заразившихся COVID-19 В мире
11:40 Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 13 июня Общество
11:34 В Китае из-за утечки химиката погибли 8 человек В мире
11:21 Полуторагодовалый мальчик выпал из окна шестого этажа в Витебске Происшествия
11:16 Парня задержали за надписи на парапете в Минске Происшествия
11:11 В Гомеле горела квартира: двое спасены, хозяин погиб Происшествия
11:03 Кельн принимает решающий этап гандбольной Лиги чемпионов Спорт
10:46 Областной художественный музей им. П.В.Масленикова в Могилеве приглашает на "Уикенд вместе" Культура
10:30 При пожаре в частном доме в Заславле погибла женщина Происшествия
10:19 "Творческий квартал", музыка разных эпох и спектакли - чем сегодня удивит фестивальный Молодечно Культура
10:02 Авраменко: "Транстехника" вносит весомый вклад в инновационное развитие транспортной отрасли Экономика
09:45 Дорожную разметку в Минске будут наносить на 8 участках дорог Регионы
09:37 Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске в 11 местах Регионы
09:14 Новак Джокович вышел в финал "Ролан Гаррос" Спорт
09:02 Замминистра экономики проведет сегодня прямую телефонную линию Общество
09:01 Замминистра транспорта и коммуникаций проведет сегодня прямую телефонную линию Общество
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: обсуждение изменений в Гражданский кодекс, "Поезд Победы" и фестиваль "Маладзечна-2021" Общество
07:00 Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии сотрудничества с Филиппинами Президент
07:00 Лукашенко - Елизавете II: наши страны всегда объединяло стремление к миру, безопасности и справедливому миропорядку Президент
07:00 Лукашенко: отношения Беларуси и России закалены в противостоянии современным угрозам Президент
01:00 На Кипре рассказали о снятии большинства карантинных ограничений на транспорте В мире
00:29 Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси В мире
11.06.21
11.06.21 23:53 Итальянцы победили турок в матче открытия футбольного чемпионата Европы Спорт
11.06.21 23:39 ФОТОФАКТ: На стадионе "Динамо" работает фан-зона Евро-2020 Спорт
11.06.21 23:10 БелАЭС позволит стране сэкономить около $550 млн в год - Михадюк Экономика
11.06.21 22:59 Жук: экономические и социальные результаты Беларуси как бельмо на глазу в постковидной Европе Общество
11.06.21 22:42 Литва и Латвия согласились быть инструментом в чужой геополитической игре - политолог Общество
11.06.21 22:32 Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни удостоена Николь Фургал Культура
11.06.21 21:59 "Энергетик-БГУ" победил "Гомель" в матче 12-го тура чемпионата Беларуси Спорт
Все новости
Все новости
Общество
12 июня 2021, 09:00

Картина дня: обсуждение изменений в Гражданский кодекс, "Поезд Победы" и фестиваль "Маладзечна-2021"

ВЧЕРА

Картина дня. 11 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности. При совершенствовании института административных процедур важно не допустить бюрократии и сверхформализма, заявил Президент. Он также отметил, что движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказания в электронном виде должно происходить быстрее. Александр Лукашенко поручил председателю Совета Республики Наталье Кочановой организовать проведение финальной экспертизы законодательных актов перед их подачей на подпись главе государства.

Во время совещания
Во время совещания

Минюст рассказал о корректировке Гражданского кодекса. Что изменится для предприятий и граждан

Олег Слижевский
Олег Слижевский

Существующий перечень административных процедур планируется максимально сократить и перевести на единую электронную площадку. Об этом сообщил журналистам министр экономики Александр Червяков по итогам совещания у главы государства.

Фото из архива
Фото из архива

Глава государства Александр Лукашенко провел рабочую встречу с управляющим делами Президента Виктором Шейманом. В центре внимания были вопросы, которые курирует Управление делами Президента. Ранее по поручению главы государства Виктор Шейман изучал состояние дел в Оршанском районе и на предприятиях региона. Александр Лукашенко поинтересовался мнением управляющего делами о нынешней ситуации на этом направлении.

Во время встречи
Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам ХХ Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Фестиваль "Маладзечна-2021" пройдет 11-13 июня и соберет талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов, композиторов, мастеров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Гродненского государственного аграрного университета с 70-летием со дня основания вуза.

Фото ГГАУ
Фото ГГАУ

Посол Беларуси посетил Судан: страны договорились о промышленной кооперации и сотрудничестве в АПК.

Беларусбанк выдал более 1 тыс. ипотечных кредитов.

Денежно-кредитная политика Беларуси сейчас должна быть крайне осмотрительной. Такое мнение высказала начальник управления исследований и стратегического развития Национального банка Наталья Мирончик во время круглого стола "Политика центральных банков в странах с формирующимся рынком в постпандемический период".

Фото из архива
Фото из архива

Наш священный долг - сохранить историческую правду, память о Победе над нацизмом и передать ее будущим поколениям. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий на торжественном митинге, посвященном открытию экспозиции "Поезд Победы" на вокзале станции Минск-Пассажирский.

Компартии Греции, Венгрии, Франции, а также представители международного коммунистического и рабочего движения выразили солидарность с Беларусью.

БСЖ обратился к женским организациям мира в защиту справедливого отношения к белорусскому народу.

Эксперт рассказал о возможных вариантах ответственности за призывы к санкциям.

Вадим Боровик. Фото из архива
Вадим Боровик. Фото из архива

Мининформ о ситуации с "Беларусь 24": у украинского руководства извращенное понимание свободы слова.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1026 пациентов с COVID-19, выписаны 1187.

Фото из архива
Фото из архива

В учреждениях общего среднего образования начались консультации по подготовке к ЦТ.

Горячие линии КГК по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12-13 июня

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Праздник "День многонациональной России" состоится 12 июня в Минске. Гуляния стартуют на территории Верхнего города.

Региональный фестиваль "Народная прыпеўка" пройдет 12 июня в деревне Клины Славгородского района у Голубой криницы.

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" пройдет в Кобрине 10-12 июня.

Семейный фестиваль "Букидс. Профессии" пройдет 12-13 июня в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021" пройдет по 13 июня.

В Большом театре Беларуси пройдет по 17 июня VII фестиваль "Балетное лето в Большом".

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" будет курсировать по белорусской железной дороге по 28 июня.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

13 июня

В Республике Беларусь - День работников легкой промышленности.

Международный день распространения информации об альбинизме.

75 лет назад родился Старыгин Игорь Владимирович, российский актер театра и кино, заслуженный артист России (1992). Снимался в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Государственная граница", "Доживем до понедельника", "Адъютант его превосходительства". Умер в 2009 году.

65 лет назад родился Тараненко Леонид Аркадьевич, белорусский спортсмен (тяжелая атлетика), заслуженный мастер спорта СССР (1980). Чемпион XXII Олимпийских игр (1992), чемпион мира (1980, 1991), бронзовый призер чемпионата мира (1979). Многократный чемпион Европы. Чемпион VII и VIII Спартакиады народов СССР (1979, 1983). 19-кратный рекордсмен мира.

14 июня

Всемирный день донора крови.

90 лет назад родился Сорокин Игорь Дмитриевич, белорусский певец, заслуженный артист России (1961), народный артист Беларуси (1963). С 1952 года работал в оперных театрах России. В 1962-1988 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди ролей: Степан ("Ясный рассвет" А.Туренкова), Томский ("Пиковая дама" П.Чайковского), князь Игорь ("Князь Игорь" А.Бородина) и др. В концертном репертуаре романсы русских и зарубежных композиторов-классиков, песни и романсы белорусских композиторов.

70 лет назад родился Сокуров Александр Николаевич, российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России (2004). Среди фильмов: "Скорбное бесчувствие", "Дни затмения", "Спаси и сохрани", "Молох", "Телец" и др.

65 лет назад родилась Сафонова Елена Всеволодовна, российская актриса кино и театра, заслуженная артистка России (2011). Снималась в фильмах "Зимняя вишня", "Софья Ковалевская", "Очи черные" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 13 июня
Фото из архива Замминистра экономики проведет сегодня прямую телефонную линию
Фото из архива Замминистра транспорта и коммуникаций проведет сегодня прямую телефонную линию
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Дмитрий Жук. Скриншот из видео "Беларусь 1" Жук: экономические и социальные результаты Беларуси как бельмо на глазу в постковидной Европе
Вадим Боровик. Фото из архива Литва и Латвия согласились быть инструментом в чужой геополитической игре - политолог
Главное
Во время совещания "Это экономическая конституция страны" - у Лукашенко обсудили изменения в Гражданский кодекс
Лукашенко: отношения Беларуси и России закалены в противостоянии современным угрозам
Сергеенко: государственные СМИ находятся на страже национальных интересов
Минюст рассказал о корректировке Гражданского кодекса. Что изменится для предприятий и граждан
Топ-новости
Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности
БелАЭС позволит стране сэкономить около $550 млн в год - Михадюк
Жук: экономические и социальные результаты Беларуси как бельмо на глазу в постковидной Европе
"Творческий квартал", музыка разных эпох и спектакли - чем сегодня удивит фестивальный Молодечно
Совмин уточнил порядок организации и проведения ЦТ
ФОТОФАКТ: На стадионе "Динамо" работает фан-зона Евро-2020
Луцкий: наш священный долг - сохранить историческую правду о Победе над нацизмом
В Гомеле наградили лучших представителей СМИ области
ГАИ напомнила о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле
Компартии Греции, Венгрии и Франции выразили солидарность с Беларусью
Горячие линии КГК по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах
Пиневич обсудил с послом России сотрудничество в сфере здравоохранения
Мининформ о ситуации с "Беларусь 24": у украинского руководства извращенное понимание свободы слова
В Минске на базе 11 больниц будут работать пункты вакцинации против COVID-19
Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.