Картина дня: обсуждение изменений в Гражданский кодекс, "Поезд Победы" и фестиваль "Маладзечна-2021"

ВЧЕРА

Картина дня. 11 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности. При совершенствовании института административных процедур важно не допустить бюрократии и сверхформализма, заявил Президент. Он также отметил, что движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказания в электронном виде должно происходить быстрее. Александр Лукашенко поручил председателю Совета Республики Наталье Кочановой организовать проведение финальной экспертизы законодательных актов перед их подачей на подпись главе государства.

Во время совещания

Минюст рассказал о корректировке Гражданского кодекса. Что изменится для предприятий и граждан

Олег Слижевский

Существующий перечень административных процедур планируется максимально сократить и перевести на единую электронную площадку. Об этом сообщил журналистам министр экономики Александр Червяков по итогам совещания у главы государства.

Фото из архива

Глава государства Александр Лукашенко провел рабочую встречу с управляющим делами Президента Виктором Шейманом. В центре внимания были вопросы, которые курирует Управление делами Президента. Ранее по поручению главы государства Виктор Шейман изучал состояние дел в Оршанском районе и на предприятиях региона. Александр Лукашенко поинтересовался мнением управляющего делами о нынешней ситуации на этом направлении.

Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам ХХ Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Фестиваль "Маладзечна-2021" пройдет 11-13 июня и соберет талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов, композиторов, мастеров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Гродненского государственного аграрного университета с 70-летием со дня основания вуза.

Фото ГГАУ

Посол Беларуси посетил Судан: страны договорились о промышленной кооперации и сотрудничестве в АПК.

Беларусбанк выдал более 1 тыс. ипотечных кредитов.

Денежно-кредитная политика Беларуси сейчас должна быть крайне осмотрительной. Такое мнение высказала начальник управления исследований и стратегического развития Национального банка Наталья Мирончик во время круглого стола "Политика центральных банков в странах с формирующимся рынком в постпандемический период".

Фото из архива

Наш священный долг - сохранить историческую правду, память о Победе над нацизмом и передать ее будущим поколениям. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий на торжественном митинге, посвященном открытию экспозиции "Поезд Победы" на вокзале станции Минск-Пассажирский.

Компартии Греции, Венгрии, Франции, а также представители международного коммунистического и рабочего движения выразили солидарность с Беларусью.

БСЖ обратился к женским организациям мира в защиту справедливого отношения к белорусскому народу.

Эксперт рассказал о возможных вариантах ответственности за призывы к санкциям.

Вадим Боровик. Фото из архива

Мининформ о ситуации с "Беларусь 24": у украинского руководства извращенное понимание свободы слова.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1026 пациентов с COVID-19, выписаны 1187.

Фото из архива

В учреждениях общего среднего образования начались консультации по подготовке к ЦТ.

Горячие линии КГК по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12-13 июня

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Праздник "День многонациональной России" состоится 12 июня в Минске. Гуляния стартуют на территории Верхнего города.

Региональный фестиваль "Народная прыпеўка" пройдет 12 июня в деревне Клины Славгородского района у Голубой криницы.

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" пройдет в Кобрине 10-12 июня.

Семейный фестиваль "Букидс. Профессии" пройдет 12-13 июня в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021" пройдет по 13 июня.

В Большом театре Беларуси пройдет по 17 июня VII фестиваль "Балетное лето в Большом".

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" будет курсировать по белорусской железной дороге по 28 июня.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

13 июня

В Республике Беларусь - День работников легкой промышленности.

Международный день распространения информации об альбинизме.

75 лет назад родился Старыгин Игорь Владимирович, российский актер театра и кино, заслуженный артист России (1992). Снимался в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Государственная граница", "Доживем до понедельника", "Адъютант его превосходительства". Умер в 2009 году.

65 лет назад родился Тараненко Леонид Аркадьевич, белорусский спортсмен (тяжелая атлетика), заслуженный мастер спорта СССР (1980). Чемпион XXII Олимпийских игр (1992), чемпион мира (1980, 1991), бронзовый призер чемпионата мира (1979). Многократный чемпион Европы. Чемпион VII и VIII Спартакиады народов СССР (1979, 1983). 19-кратный рекордсмен мира.

14 июня

Всемирный день донора крови.

90 лет назад родился Сорокин Игорь Дмитриевич, белорусский певец, заслуженный артист России (1961), народный артист Беларуси (1963). С 1952 года работал в оперных театрах России. В 1962-1988 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди ролей: Степан ("Ясный рассвет" А.Туренкова), Томский ("Пиковая дама" П.Чайковского), князь Игорь ("Князь Игорь" А.Бородина) и др. В концертном репертуаре романсы русских и зарубежных композиторов-классиков, песни и романсы белорусских композиторов.

70 лет назад родился Сокуров Александр Николаевич, российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России (2004). Среди фильмов: "Скорбное бесчувствие", "Дни затмения", "Спаси и сохрани", "Молох", "Телец" и др.

65 лет назад родилась Сафонова Елена Всеволодовна, российская актриса кино и театра, заслуженная артистка России (2011). Снималась в фильмах "Зимняя вишня", "Софья Ковалевская", "Очи черные" и др.

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