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26 ноября 2021, 07:00

Картина дня: обсуждение проекта Конституции, форум #GBCregions и дополнительные поезда на праздники

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Картина дня. 25 ноября

Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции. Президент убежден в необходимости закрепить в Конституции статус Всебелорусского народного собрания. Обновленная Конституция Беларуси создается не под действующих Президента и власть, отметил глава государства. Александр Лукашенко рассказал о новом плане беглых по дестабилизации обстановки в стране перед референдумом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с отменой эвакуационного рейса из Ирака.

Нормы, содержащиеся в обсуждаемом проекте обновленной Конституции Беларуси, являются дальнейшим шагом по пути развития народовластия. Об этом журналистам заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко.

Помощник Президента Александр Косинец предложил изменить в проекте Конституции порядок формирования Всебелорусского народного собрания, в частности избрания депутатов местных Советов для участия в ВНС. С такой инициативой он выступил на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции.

Конституционные изменения учитывают назревшие потребности общества. Об этом заявил председатель Конституционного суда, руководитель Конституционной комиссии Петр Миклашевич на совместном заседании данной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции. Главная цель изменения Конституции - сохранить Беларусь суверенным и независимым государством, заявил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

Государствам - членам Шанхайской организации сотрудничества целесообразно согласованно выступать против санкций и вмешательства во внутренние дела других стран со стороны Запада. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС. Назрела необходимость подготовки договора о сотрудничестве и взаимопонимании между Шанхайской организацией сотрудничества и ОДКБ.

Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой приняла участие в международной парламентской конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и Цели в области устойчивого развития".

Мы будем делать все для того, чтобы не бросить беженцев в беде, однако здесь нужны уже политические решения со стороны Запада. Об этом председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка. Владимир Макей проинформировал своего собеседника о развитии ситуации с мигрантами на западной границе страны и подходах Беларуси к решению этого вопроса, в том числе о взаимодействии с международными организациями.

Ни одного платежа для помощи беженцам от ЕС пока не поступило, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Беженцам в ТЛЦ неотложная медицинская помощь оказывается в полном объеме. За сутки за ней обратились 170 человек. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

ФОТОФАКТ: "Это вопрос нашей жизни!" - беженцы устроили стихийный митинг в ТЛЦ

Международная архитектура безопасности рушится на глазах, заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Он принял участие в IX Международной научно-практической конференции по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения". Беларусь не виновата в том, что сегодня происходит на белорусско-польской границе, заявил государственный секретарь.

Цифровые технологии в энергетике повышают эффективность технологических, бизнес-процессов и комфорт потребителей энергоресурсов. Такое мнение высказала журналистам на региональном форуме #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Витебске заместитель министра энергетики Ольга Прудникова.

До конца года в Беларуси будет функционировать около 600 электрозарядных станций. Об этом сообщил на региональном форуме #GBCregions председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков.

ENSREG одобрила отчет Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1674 пациента с COVID-19, выписаны 2252.

Белорусская железная дорога с 27 декабря по 9 января назначила 67 дополнительных поездов, а также увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном и региональном сообщениях, сообщили в пресс-центре БЖД.

Пожертвовать жизнью ради спасения других могли только люди, любящие жизнь: сослуживцы вспоминают Героев.

В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим на шахте "Листвяжная". Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области.

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Анонсы на 26 ноября

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III Форум ученых государств СНГ пройдет в Минске по 26 ноября.

Состоится выездное пресс-мероприятие "Церемония награждения победителей литературного конкурса Союзного государства "Мост дружбы". Место проведения: г. Минск, ул. Кирова, 18. Начало в 10.45.

В Минске пройдет IX Международная научно-практическая конференция по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", приуроченная к 75-летию Института национальной безопасности.

VII Белорусские Рождественские чтения "От купели крещения - к вершинам религиозной мысли: 1030-летие основания Полоцкой епархии и 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского" пройдут в смешанном формате (очно и онлайн) по 28 ноября в Минске.

Церемония закрытия XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" состоится в кинотеатре "Москва".

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Знаменательные даты 27 ноября

320 лет назад родился Цельсий Андерс (1701-1744), шведский астроном и физик. Автор большого количества работ по астрономии, физике и геофизике. Широкую известность приобрело его имя благодаря предложенной им в 1742 году стоградусной шкале термометра. Умер в 1744 году.

220 лет назад родился Варламов Александр Егорович, русский композитор, певец. Автор около 200 романсов и песен, в том числе "Вдоль по улице метелица метет", "Красный сарафан", "На заре ты ее не буди". Умер в 1848 году.

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