Картина дня: обсуждение проекта Конституции, ситуация на границе и программа "Лістападзіка"

ВЧЕРА

Картина дня. 15 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с рабочей группой по доработке проекта Конституции, чтобы подвести итоги ее деятельности. Любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия граждан, заявил Президент. Александр Лукашенко предложил провести масштабное социологическое исследование по конституционной реформе и другим актуальным вопросам.

Во время встречи

Беларусь не хочет никакого конфликта на Государственной границе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции. Упреки в адрес Беларуси в потворстве нелегальной миграции - полная глупость, заявил Президент. Беларусь готова отправить беженцев обратно на родину, но они не хотят возвращаться домой, отметил глава государства. Александр Лукашенко пообещал жесткий ответ в случае принятия Европейским союзом новых санкций в отношении Беларуси.

Во время встречи

Проект обновленной Конституции планируется представить для всенародного обсуждения в конце ноября - начале декабря этого года. Об этом сообщил журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко после встречи главы государства Александра Лукашенко с рабочей группой по доработке проекта Конституции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №441 "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы".

Андрей Гаев назначен директором Национального центра защиты персональных данных. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель состоялся сегодня вечером. Длилась беседа около 50 минут. Во время разговора был обсужден ряд проблем, и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.

Вертолет, водомет, колючая проволока и ожидание: что происходит на границе с Польшей.

МИД Беларуси в очередной раз опроверг обвинения в адрес ОАО "Белавиа" в перевозке беженцев.

Фото из архива

"Белавиа": граждане Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана не будут приниматься на рейсы из Дубая в Беларусь.

ГПК: с августа в Беларусь не впустили около 8 тыс. потенциальных мигрантов, еще 5 тыс. покинули страну.

Доля Минска в экспортном портфеле товаров Беларуси составляет 30%, услуг - около 60%. Об этом заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на церемонии награждения лауреатов конкурса от Минска "Лучший экспортер 2020".

Национальный банк разъяснил изменения, предусмотренные законом от 11 ноября 2021 года №128-З "Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)", сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

КОММЕНТАРИЙ: Чего ждать после отмены социального норматива "минимальный потребительский бюджет"

Фото из архива

Профсоюзы совместно с нанимателями продолжают проводить мероприятия по недопущению распространения коронавируса среди работников предприятий и организаций. Один из действенных способов защиты трудящихся - это вакцинация.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1793 пациента с COVID-19, выписаны 1620.

Старт 14-й Белорусской антарктической экспедиции дан в НАН.

В "Раубичах" стартовал зимний сезон.

Парки, зеленая лаборатория и контроль радиации: в Могилевской области презентовали экоинициативы.

"Звезды седьмого неба" откроют кинофестиваль "Лістападзік" в Минске.

Фото из архива

Умер народный артист Беларуси Виктор Чернобаев. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким народного артиста.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 ноября

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Городской тур республиканского проекта БРСМ "Студент года" состоится в Минске.

Выставка художественного текстиля "Волшебные краски Индии" пройдет по 20 ноября в галерее "Атриум" Национальной библиотеки Беларуси.

Выставка "Батлейка. Классика и современность" пройдет по 21 ноября в филиале Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры Беларуси Гостиной В.Голубка.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 ноября

Международный день студентов.

Международный день недоношенных детей.

125 лет назад родился Выготский Лев Семенович (г.Орша Витебской обл.), российский и белорусский психолог. Основатель культурно-исторической школы в психологии. В 1917 году окончил Московский университет. В 1919-1923 годах жил и работал в Беларуси, с 1924 года в Московском государственном институте экспериментальной психологии, затем в основанном им Институте дефектологии, Институте психологии в Москве. Исследовал общественную, детскую, педагогическую и клиническую психологию. Критически проанализировал философские и психологические концепции того времени. Автор книг "История развития высших психических функций", "Мышление и язык" и др. Умер в 1934 году.

115 лет назад родился Богданович Янка (Иван Антонович) (д.Гибринята Воложинского р-на Минской обл.), белорусский писатель, мемуарист. В 1927 году окончил Вильнюсскую белорусскую гимназию. В 1927-1941 годах работал в типографии им.Ф.Скорины в Вильно. Учительствовал. В 1952 году репрессирован, выслан в Воркуту. С 1956 года преподавал в Вильнюсе. Автор стихотворений, басен, рассказов, статей, воспоминаний "На жизненном пути". Умер в 1990 году.

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