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27 февраля 2021, 09:00

Картина дня: Олимпийское собрание, как будет развиваться белорусская наука и самая быстрая птица

ВЧЕРА

Картина дня. 26 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел Олимпийское собрание Национального олимпийского комитета Беларуси. На раскачивание белорусского общества известные "спонсоры" не жалеют денег, в эту воронку затянуло и некоторых спортсменов, заявил глава государства. Абсолютное большинство белорусских спортсменов - настоящие патриоты своей родины, без остатка отдающие талант для побед во имя Отечества, отметил Президент. Первоочередная задача для спортивной отрасли Беларуси на предстоящие месяцы - сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио. Александр Лукашенко настраивает спортсменов и тренеров на достижение высоких результатов. Для Беларуси наступило особое время, и белорусы должны показать себя нацией, заявил глава государства.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Виктор Лукашенко избран на пост президента НОК. Александру Лукашенко предложили стать почетным президентом НОК, но он отказался.

Квалификационные нормативы на Игры в Токио выполнили 74 атлета в 16 видах спорта. Об этом заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на Олимпийском собрании. Перспективы на завоевание олимпийских наград в Токио есть.

Цянь Хуншань: отношения с Беларусью выйдут на более высокий уровень развития.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь и китайская корпорация "Синофарм" продолжат взаимодействие в борьбе с коронавирусом.

Первые валидационные серии вакцины "Спутник V" произвели в Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1602 пациента с COVID-19, выписаны 1597.

ФПБ начинает еженедельный мониторинг цен на продукты и лекарства первой необходимости.

Фото из архива
Фото из архива

Около $3,5 млрд направлено в 2020 году на погашение и обслуживание внешнего госдолга Беларуси.

Минфин прокомментировал призывы оппозиции к инвестфондам продавать белорусские евробонды.

Производство сельхозпродукции в Беларуси в 2021 году планируют увеличить не менее чем на 2,4%.

Увеличение электропотребления - одна из приоритетных задач на ближайшую пятилетку. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Виктор Каранкевич во время заседания
Виктор Каранкевич во время заседания

В Беларуси изучается вопрос майнинга криптовалют.

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Этноконфессиональный мир - один из важнейших факторов социальной стабильности в стране. Такое мнение высказал уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак на полях круглого стола "Межконфессиональное согласие как важнейший фактор укрепления общественного спокойствия и стабильности", посвященного Году народного единства.

Александр Румак во время круглого стола
Александр Румак во время круглого стола

Самая быстрая птица планеты поселилась в Бресте.

Фото Виктора Демянчика
Фото Виктора Демянчика

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27-28 февраля

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Зимний чемпионат по фотобердингу пройдет 27 февраля в Беларуси.

В урочище Воробьевы горы в Городке 27 февраля пройдет областной спортивно-художественный праздник "Витебская лыжня - 2021".

В спортивно-биатлонном комплексе "Селец" под Новогрудком 27 февраля пройдут областные соревнования "Принеманская лыжня - 2021".

Музей традиционного ткачества ручного Поозерья в Полоцке 28 февраля проведет мастер-класс по валянию бус из шерсти.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

28 февраля

120 лет назад родился Полинг Лайнус Карл , американский физик и химик, общественный деятель, иностранный член АН СССР, лауреат Нобелевской премии по химии (1954) и Нобелевской премии мира (1962). Автор исследований строения молекул и природы химической связи методами квантовой механики. Его имя внесено в список 20 величайших ученых всех времен (наряду с Галилеем, Ньютоном, Дарвиным и Эйнштейном), составленный по результатам опроса ученых. Умер в 1994 году.

80 лет назад родился Шпенев Андрей Андреевич, пианист, композитор, заслуженный артист Беларуси (1982). В 1967 году окончил Белорусскую консерваторию. С 1968 года артист симфонического оркестра Белорусского телевидения и радио. С 1987 года пианист и аранжировщик Национального оркестра симфонической и эстрадной музыки Беларуси под управлением М.Финберга. Создатель музыкальных переработок произведений белорусских композиторов-романтиков XIX века. Автор музыки к кинофильмам, концерта для гобоя и камерного оркестра, пьес для эстрадного оркестра, в том числе фантазий на темы произведений Е.Глебова, И.Лученка.

75 лет назад родился Ивличев Виктор Павлович, белорусский архитектор. В 1968 году окончил БПИ. Среди работ: международный молодежный центр "Юность" на Заславском водохранилище, станция метро "Институт культуры", здание Генерального консульства Польши, генпланы Могилева, Витебска, Гродно, Гомеля, Бреста и др. Участвовал в реконструкции площади Победы в Минске, здания областного драматического театра в Гомеле. Лауреат Государственной премии Беларуси (2003).

1 марта

Всемирный день гражданской обороны (гражданской защиты).

День "Ноль дискриминации".

95 лет назад родился Стрельцов Борис Васильевич, белорусский писатель, публицист, доктор филологических наук (1978), профессор (1979), заслуженный деятель культуры Беларуси (1997). В 1956 году окончил БГУ. Работал в газетах "Чырвоная змена", "Звязда", в БГУ. Автор романа "Меж крутых берегов", сборников рассказов, повестей "Вечерняя планета", "Метроном памяти" и др. Написал сценарии к документальным фильмам "Репортаж одного дня", "Постижение тайны" и др. Умер в 2009 году.

75 лет назад родился Чертович Александр Иванович, белорусский художник кино, живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси (1992). В 1971 году окончил ВГИК, работает на киностудии "Беларусьфильм". Художник-постановщик фильмов "Венок сонетов", "Дикая охота короля Стаха", "Снайперы" и др. Среди живописных работ: "Цветы в окне", "Вечер в Холопеничах", "Зима в Загорске" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1978).

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