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20 ноября 2019, 07:00

Картина дня: Олимпийское собрание НОК, банк данных талантливой молодежи и "Школа без пластика"

ВЧЕРА

Картина дня. 19 ноября

Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко провел Олимпийское собрание НОК. Высокие достижения атлетов во многом определяют престиж страны, заявил Президент. Он отметил, что государством сделано немало для спорта высших достижений. Вместе с тем Александр Лукашенко считает недостаточными спортивные достижения белорусских атлетов на мировых первенствах. Неорганизованность и безответственность - причины проблем в белорусском спорте. Президент поручил в преддверии летних Олимпийских игр 2020 года в Токио взять каждого олимпийца на индивидуальный контроль. Он также отметил, что спортивные объекты не приносят больших денег, но должны хотя бы окупаться. Развитию плавания и легкой атлетике необходимо уделять особое внимание, но за каждый вложенный цент нужна отдача, заявил глава государства.

Александр Лукашенко вручил двум выдающимся спортсменкам Екатерине Карстен и Александре Герасимене почетные знаки Национального олимпийского комитета "За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь". Торжественная церемония состоялась во время Олимпийского собрания.

Екатерина Карстен и Александр Лукашенко
Екатерина Карстен и Александр Лукашенко

На пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета избран Виктор Лукашенко. Его кандидатура была поддержана участниками Олимпийского собрания.

Виктор Лукашенко
Виктор Лукашенко

По итогам выступлений на чемпионатах мира и Европы по летним видам спорта в 2019 году белорусскими спортсменами завоевано 66 медалей, из них в олимпийских дисциплинах - 24. Об этом сообщил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на Олимпийском собрании НОК Беларуси. При формировании моделей подготовки белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2020 года учитываются факторы временной и климатической адаптации к Токио, прорабатываются вопросы проведения учебно-тренировочных сборов на спортивных базах Дальневосточного региона. Олимпийские квалификационные требования и нормативы, дающие право выступать на Играх-2020, выполнили 65 белорусских спортсменов в 13 видах спорта, 53 видах программы.

Сергей Ковальчук
Сергей Ковальчук

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №418 "О банке данных исполнительных производств".

Фото из архива
Фото из архива

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил с визитом Москву, где принял участие в заседании Совета Министров Союзного государства. Дальнейшая интеграция в Союзном государстве возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего белорусско-российского экономического сотрудничества, заявил Сергей Румас. Расходы на программы Союзного государства планируется увеличить, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении проект республиканского бюджета на 2020 год.

Фото из архива
Фото из архива

Депутаты Палаты представителей приняли в первом и втором чтении бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2020 год. Законопроект предусматривает, что более 78% расходов направят на выплату пенсий.

Привлечение китайского кредита вместо российского не повлияет на бюджет Беларуси, заявил в парламенте первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.

Национальную инфраструктурную стратегию до 2030 года разрабатывают в Беларуси. Подходы по ее формированию обсудили на заседании Межведомственного инфраструктурного координационного совета (МИКС) под председательством министра экономики Дмитрия Крутого.

Фото из архива
Фото из архива

К 2030 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП должна достичь 50%. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Александр Червяков на IX Международном форуме предпринимательства.

Польскому бизнесу в Беларуси интересны деревообработка, логистика и производство продуктов питания. Об этом сообщил менеджер по развитию бизнеса представительства Польского агентства инвестиций и торговли в Минске Сергей Семенов на семинаре "Особенности и возможности для бизнеса в Беларуси" в Национальном центре маркетинга МИД.

В банке данных талантливой молодежи Беларуси на данный момент содержится информация о 618 ребятах. Об этом сообщила консультант управления искусств главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Людмила Монакова на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА. В Минобразования рассказали о новшествах для обеспечения честного состязания на республиканской олимпиаде.

Анжела Кудоярова
Анжела Кудоярова

Отказ от пластиковой посуды и полиэтиленовых обложек для учебников, изучение проблемы переработки отходов и рациональное использование продукции с упаковкой - такие принципы продвигают участники проекта "Школа без пластика". Инициативу, к которой присоединились 15 учебных заведений Беларуси, презентовали учащиеся столичной гимназии №19 во время круглого стола "Zero Waste: настоящее и будущее пластика". До 90% пластиковых отходов, которые образуются на белорусских предприятиях, перерабатывается.

Доля экологически безопасной упаковки, используемой белорусскими производителями, к 2035 году может составить от 30 до 50%, заявила заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Ия Малкина.

Ия Малкина. Фото из архива
Ия Малкина. Фото из архива

Ежегодно в стране белорусские и иностранные семьи усыновляют до 500 детей, сообщила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Елена Симакова. В Беларуси с 2010 года почти в два раза сократилось количество детей-инвалидов, проживающих в домах-интернатах, сообщил заместитель начальника управления организации социального обслуживания главного управления социального обслуживания и социальной помощи Минтруда Николай Орел.

К новому сезону на Августовском канале для туристов приобретают 100 велосипедов и новый теплоход.

Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" в Гливице Елизавета Мисникова выступит под номером 7.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 ноября

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В Мингорисполкоме состоится пресс-конференция на тему "О подготовке коммунальных служб к зимнему сезону. Особенности уборки улиц в зимний период. Возможности применения новой техники. Ремонт и состояние столичных автомагистралей. Готовность снегоуборочной техники". Начало в 10.00.

Круглый стол-семинар "Актуальные вопросы охраны труда на предприятии: опыт Беларуси и Германии" пройдет в Минске (пр-т Победителей, 59, гостиница "Виктория"). Начало в 10.30.

Семинар для государственных СМИ Минской области "Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке" состоится в 10.30 на базе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Также на семинаре состоится награждение победителей от Минской области республиканского творческого конкурса "Пад знакам Года малой радзімы".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день телевидения.

Всемирный день философии.

Международный день отказа от курения.

150 лет назад родился Стабровский Казимир (бывшее имение Крупляны Кореличского р-на Гродненской обл.), живописец, педагог. Творчество связано с художественной жизнью Беларуси, Польши, России. Учился в Петербургской академии искусств. После 1894 года жил и работал на Гродненщине. Участвовал в художественных выставках в Петербурге, Париже, Мюнхене, Венеции. Основатель и руководитель (1904-1909) Школы изящных искусств в Варшаве. Создал композиции фантастическо-символического характера, пейзажи, портреты в стиле модерн. Среди работ: "Тишина в деревне", "Магомет в пустыне", "Белые ночи" и др. Умер в 1929 году.

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