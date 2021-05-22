Картина дня: онлайн-саммит ЕАЭС, прощание с погибшими летчиками и культурная столица - 2022

ВЧЕРА

Картина дня. 21 мая

В рамках Евразийского экономического союза необходимо принять все меры для обеспечения собственной продовольственной безопасности. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета. В Евразийском экономическом союзе важно активизировать процесс формирования общих рынков энергоресурсов, отметил Президент. Реализация наднациональных мер позволяет заложить основы для экономического роста, заявил Александр Лукашенко. Глава государства также заявил о необходимости в кратчайшие сроки проработать в рамках Евразийского экономического союза механизмы кредитования кооперационных производств. Президент предложил дедолларизировать внутреннюю торговлю углеводородами в Евразийском экономическом союзе. Александр Лукашенко выступил за принятие алгоритмов по возобновлению свободного передвижения граждан в ЕАЭС. Белорусский лидер отметил, что так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке.

Ситуация с ценами на социально значимые продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры, заявил Президент России Владимир Путин. На пути к посткризисному восстановлению необходимо решить наболевшую проблему барьеров во взаимной торговле, отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подчеркивает важность формирования общего рынка газа в ЕАЭС.

Никол Пашинян. Фото из архива

Куба решительно осуждает попытки дестабилизации Беларуси и покушения на Президента страны Александра Лукашенко. Это отметил Президент Кубы Мигель Диас-Канель на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Фото из архива

По предложению Беларуси в ЕАЭС выработают меры по противодействию санкционной политике. Об этом заявил журналистам вице-премьер Игорь Петришенко по итогам прошедшего в режиме видеоконференции заседания Высшего Евразийского экономического совета с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко. Лидеры стран Евразийского экономического союза обсудили тему формирования общего рынка газа.

Выборы стали поводом для неприкрытого международного вмешательства в дела государства, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина на международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства". До проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет, сообщила Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина. Фото из архива

Пришло время пересмотреть подходы к символике, поставить точку с определением БЧБ. Об этом заявил заместитель начальника ГУБОПиК - начальник 3-го управления (по противодействию экстремизму) Министерства внутренних дел Михаил Бедункевич во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму". Возрождение нацистской идеологии в Беларуси недопустимо, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Ростки нацизма и его проявлений надо выжигать каленым железом, заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич.

Лилия Ананич

В Лиде простились с погибшими летчиками. Церемония прощания прошла в клубе 116-й штурмовой авиабазы, где служили майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Накануне их тела по воздуху доставили из Барановичей. В Барановичах увековечат память летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко.

Во время церемонии прощания

Память о погибших летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Об этом сказал во время церемонии прощания с погибшими летчиками министр обороны Виктор Хренин.

"Он спас нам жизнь!" - жители деревни Арабовщина о подвиге военного летчика Владимира Карвата.

Первые 140-тонные БЕЛАЗы поступили на рынок Украины.

Фото с сайта предприятия

В Минске проиндексированы чеки "Жилье".

КОММЕНТАРИЙ: Поставленные перед стройотраслью задачи в этом году будут выполнены

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1756 пациентов с COVID-19, выписаны 1725.

Фото из архива

Минздрав утвердил инструкцию о порядке организации контролируемого лечения.

Культурной столицей 2022 года выбрана Орша, сообщили в Министерстве культуры.

ФОТОФАКТ: Кастинг конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2021" проходит в Минске

Во время конкурса красоты

Сказка для слепых детей: в Минске презентовали тактильную книгу Елены Масло.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22-23 мая

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В Национальном историческом музее Республики Беларусь (ул. К. Маркса, 12) 22 мая состоится акция "Ночь музеев" под названием "Музей - ты космос".

В Государственном литературном музее Янки Купалы 22 мая пройдет акция "Ночь музеев", во время которой можно будет изготовить "папараць-кветку" и стать соавтором скульптурных миниатюр.

Концертная программа "Fioritura/Цветение" Театра эстрады состоится 22 мая в Центральном ботаническом саду.

Фестиваль "Радзивиллиада" 22 мая проведут в национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж".

22 мая состоится открытие нового туристического сезона на Августовском канале. В честь открытия в районе шлюза Домбровка пройдет региональный праздник народного творчества "Августовский канал приглашает друзей".

Первый плоггинг-тур пройдет в Беларуси по 23 мая. Участники устроят забеги в разных участках областных городов и Минске, во время которых будут собирать мусор.

Выставочный проект "Пакінутая зямля", приуроченный к 35-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции, пройдет по 23 мая в Национальном историческом музее. Проект подготовлен совместно с Белорусским телеграфным агентством, Музеем древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН, Музеем пожарного и аварийно-спасательного дела МЧС, Национальным архивом Республики Беларусь, Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

23 мая

Международный день по искоренению акушерских свищей.

115 лет назад родилась Останкова Мария Яковлевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1956). В 1952-1965 годах работала в Гродненском областном драматическом театре. Исполняла преимущественно роли лирических героинь. Среди них: Полина, Кручинина ("Доходное место", "Без вины виноватые" А.Островского), Наташа ("На дне" М.Горького), Соня ("Дядя Ваня" А.Чехова) и др. Дата смерти неизвестна.

110 лет назад родился Егоров Юрий Алексеевич, белорусский архитектор и исследователь архитектуры, педагог, доктор искусствоведения (1951), профессор (1952). В 1935 году окончил Московский архитектурный институт. С 1944 года был главным архитектором г.Минска, в 1947-1954 годах руководил архитектурно-строительным сектором АН Беларуси, преподавал в БПИ. Один из участников разработки проектов и застройки центра Минска и его главного проспекта (сейчас проспект Независимости). Автор исследований по градостроительству Беларуси. Умер в 1963 году.

100 лет назад родился Григорий Наумович Чухрай, российский режиссер, народный артист СССР (1981). Завоевал мировое признание фильмами "Баллада о солдате", "Сорок первый", "Чистое небо". Обладатель многих престижных наград в области киноискусства. Умер в 2001 году.

24 мая

В Республике Беларусь - День славянской письменности и культуры.

Европейский день парков.

335 лет назад родился Фаренгейт Габриель Даниэль, немецкий физик, изобретатель термометров. Изготовил спиртовой (1709) и ртутный (1714) термометры. Предложил температурную шкалу, названную его именем. Умер в 1736 году.

115 лет назад родился Вишневский Александр Александрович, советский хирург, академик АМН СССР (1957), генерал-полковник медицинской службы (1963), Герой Социалистического Труда (1966). Автор научных работ по местной анестезии, гипотермии и искусственном кровообращении при операциях на сердце и легких. Впервые в мире сделал под местной анестезией операцию на сердце (1953), первую в СССР операцию на "открытом сердце" в условиях искусственного кровообращения (1957). Лауреат Государственной премии СССР (1970), Ленинской премии (1960). Умер в 1975 году.

80 лет назад родился Дилан Боб (Роберт Циммерман), американский певец и композитор, автор и исполнитель фолк-музыки, активный участник антивоенного движения и движения за гражданские права, один из создателей современной рок-музыки. Обладатель нескольких музыкальных наград "Грэмми" и других престижных наград.

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