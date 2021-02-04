Картина дня: онлайн-встречи выпускников, открытие ж/д сообщения и промкооперация с Россией

ВЧЕРА

Картина дня. 3 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителем фракции Компартии в Государственной думе Федерального собрания Геннадием Зюгановым. Разговор состоялся в преддверии проведения VI Всебелорусского народного собрания. КПРФ приглашена принять в нем участие.

Геннадий Зюганов и Александр Лукашенко. Фото из архива

Беларусь и Россия согласовали алгоритм взаимодействия в промышленной политике, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам встречи с вице-премьером России Юрием Борисовым. Беларусь и Россия обязаны выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации, отметил Роман Головченко. Юрий Борисов считает важным запуск новых промышленных проектов с Беларусью. Он также заявил, что Россия не планирует замещать импорт из Беларуси своей продукцией. Необходимо в ближайшее время определиться с финансированием нового белорусско-российского спутника.

Во время встречи

Белорусские и российские специалисты обсуждают проект по совместному исследованию популяционного иммунитета к COVID-19 в Беларуси. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Россия передала Беларуси новую вакцину от коронавируса "Эпиваккорона". Анна Попова считает, что возобновление транспортного сообщения между Россией и Беларусью может идти более интенсивно.

Анна Попова и Роман Головченко

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1711 пациентов с COVID-19, выписаны 2013. Ситуация с COVID-19 в Беларуси стабилизировалась, сообщил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Анна Попова и Дмитрий Пиневич

Россия восстанавливает железнодорожное сообщение и увеличивает число авиарейсов с Беларусью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. БЖД и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве.

Конкурентоспособность белорусских товаров на китайском рынке растет.

Фото посльства Беларуси в Китае

Китай собирается построить в Беларуси еще 20 социальных домов.

Минстройархитектуры назвало акценты в жилищном строительстве на пятилетку.

В Беларуси планируется построить 500-700 тыс. кв.м жилья с электроотоплением в 2021-2025 годах.

Фото из архива

Более Br1,28 млн поступило в фонд Президента по поддержке культуры и искусства в 2020 году.

Наталья Хвир во время пресс-конференции

ИНТЕРВЬЮ: "Врата памяти" Тростенца: как искусство скульптуры помогает сохранять историческую память.

РЕПОРТАЖ: Как люди золотого возраста в Витебском районе умеют жить активно и со вкусом к жизни.

Авиакомпания Flydubai начнет летать в Минск с 20 февраля.

Вечера встреч выпускников в Минске в этом году пройдут в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказала заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы Мингорисполкома Надежда Великая.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 февраля

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная к Международному дню стоматолога: "Стоматологическая служба в Республике Беларусь, организация медицинской помощи, новые методики и технологии". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр организует круглый стол: "Сильные регионы: развитая инфраструктура, новые производства, комфортная и безопасная среда". Участники: представители Министерства экономики, Национального агентства по инвестициям, НАН, ПРООН, Мингорисполкома, БГУ, БНТУ и др. Место проведения: г.Минск, ул.Славинского, д.1, к.1. Начало в 14.45.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 февраля

100 лет назад родился Алексютович Николай Остапович (д.Бахаровичи Пуховичского р-на Минской обл.), белорусский ученый-философ, кандидат философских наук (1955). В 1952 году окончил БГУ. Исследовал историю общественно-политической и философской мысли, историю религии и атеизма в Беларуси эпохи средневековья, просветительскую деятельность, литературное творчество и мировоззрение Ф.Скорины, С.Будного, В.Тяпинского, Л.Зизания и др. Автор работ "Скорина, его деятельность и мировоззрение", "Свет в темноте" и др. Умер в 1967 году.

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