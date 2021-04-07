Картина дня: оптимизация сети загранучреждений, комфортное жилье и марафон мужества

ВЧЕРА
Картина дня. 6 апреля
Перспективы белорусского дипломатического присутствия в ряде стран не просматриваются. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по оптимизации сети загранучреждений. Глава государства высказался об отношениях с Польшей. Александр Лукашенко напомнил руководству Польши, что проживающие в Беларуси этнические поляки являются гражданами своей страны - Беларуси. Президент потребовал разобраться с работой иностранных фондов, финансируемых из-за рубежа некоммерческих организаций и других подобных структур.
В Беларуси задумались над оптимизацией сети загранучреждений. Какие требования обозначил Президент?
Вьетнам, Индия, Китай - в городах этих стран Беларусь может открыть новые загранучреждения.
Беларусь не будет смотреть сквозь пальцы на деструктивные и разрушительные действия с любой стороны и ответит адекватно. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у главы государства по оптимизации сети белорусских загранучреждений. Белорусские посольства могут быть закрыты в нескольких странах мира. Мероприятия в рамках учебы руководителей белорусских загранучреждений, которая традиционно проводится летом, в этом году пройдут в том числе с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщил Владимир Макей.
Перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике на общую сумму более Br1,08 млн определен постановлением Совета Министров Беларуси от 2 апреля 2021 года №190.
РЖД предоставит скидки на экспортные перевозки сырой нефти в Беларусь.
МАРТ повысил тариф на транспортировку природного газа по системе распределительных трубопроводов.
ИНТЕРВЬЮ: Как в Беларуси продолжат создавать комфортное жилье
ЮНИСЕФ и Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" подписали меморандум о сотрудничестве.
Фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед!" открылась в Минске. Проект, подготовленный Национальным олимпийским комитетом и Белорусским телеграфным агентством.
Министр образования Игорь Карпенко прокомментировал вброс информации о закрытии в Беларуси всех лицеев.
Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов связывает большие надежды с вакцинами против COVID-19 в борьбе с пандемией.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 968 пациентов с COVID-19, выписаны 845.
РЕПОРТАЖ: Ради здоровья своего и окружающих: как в Минске соблюдают масочный режим
Вакцинация, лекарственная профилактика и уборка территории - врачи о защите от клещевых инфекций.
Для работы в студенческих отрядах в третьем трудовом семестре 2021 года записались 10 тыс. молодых людей, сообщил второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.
ФОТОФАКТ: Международные выставки открылись в Минске
В Бресте стартует областной патриотический проект "Марафон мужества", посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны.
Георгий Кондратьев назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольной сборной Беларуси.
ГАИ рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о ПДД.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 7 апреля
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В Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь пройдет круглый стол "Чернобыль 35 лет спустя: итоги и проблемы". Начало в 14.30.
Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "О работе государственных органов в пожароопасный весенне-летний период. Принятие мер по недопущению выжигания сухой растительности и противодействию лесным пожарам". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Папулярызацыя і захаванне нацыянальнага мастацтва. Далучэнне насельніцтва да лепшых вытокаў культурнай спадчыны ". Начало в 11.00.
Фестиваль студенческой молодежи "АРТ-вакацыі" пройдет в Витебске.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 8 апреля
Международный день цыган.
60 лет назад родился Балякин Александр Михайлович (г.Архангельск, Россия), белорусский спортсмен (шашки-100), международный гроссмейстер (1982). Победитель 1-й Всемирной шашечной олимпиады (1986), чемпион мира (1989). Серебряный (1986) и бронзовый (1992, 1994) призер чемпионатов мира в личном зачете. Обладатель Кубка мира (1985). Неоднократный победитель и призер крупных международных турниров.
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