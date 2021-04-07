Картина дня: оптимизация сети загранучреждений, комфортное жилье и марафон мужества

ВЧЕРА

Картина дня. 6 апреля

Перспективы белорусского дипломатического присутствия в ряде стран не просматриваются. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по оптимизации сети загранучреждений. Глава государства высказался об отношениях с Польшей. Александр Лукашенко напомнил руководству Польши, что проживающие в Беларуси этнические поляки являются гражданами своей страны - Беларуси. Президент потребовал разобраться с работой иностранных фондов, финансируемых из-за рубежа некоммерческих организаций и других подобных структур.

Александр Лукашенко

В Беларуси задумались над оптимизацией сети загранучреждений. Какие требования обозначил Президент?

Вьетнам, Индия, Китай - в городах этих стран Беларусь может открыть новые загранучреждения.

Беларусь не будет смотреть сквозь пальцы на деструктивные и разрушительные действия с любой стороны и ответит адекватно. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у главы государства по оптимизации сети белорусских загранучреждений. Белорусские посольства могут быть закрыты в нескольких странах мира. Мероприятия в рамках учебы руководителей белорусских загранучреждений, которая традиционно проводится летом, в этом году пройдут в том числе с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщил Владимир Макей.

Владимир Макей

Перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике на общую сумму более Br1,08 млн определен постановлением Совета Министров Беларуси от 2 апреля 2021 года №190.

РЖД предоставит скидки на экспортные перевозки сырой нефти в Беларусь.

МАРТ повысил тариф на транспортировку природного газа по системе распределительных трубопроводов.

ИНТЕРВЬЮ: Как в Беларуси продолжат создавать комфортное жилье

Андрей Ромашко

ЮНИСЕФ и Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" подписали меморандум о сотрудничестве.

Фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед!" открылась в Минске. Проект, подготовленный Национальным олимпийским комитетом и Белорусским телеграфным агентством.

Министр образования Игорь Карпенко прокомментировал вброс информации о закрытии в Беларуси всех лицеев.

Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов связывает большие надежды с вакцинами против COVID-19 в борьбе с пандемией.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 968 пациентов с COVID-19, выписаны 845.

РЕПОРТАЖ: Ради здоровья своего и окружающих: как в Минске соблюдают масочный режим

Вакцинация, лекарственная профилактика и уборка территории - врачи о защите от клещевых инфекций.

Для работы в студенческих отрядах в третьем трудовом семестре 2021 года записались 10 тыс. молодых людей, сообщил второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

ФОТОФАКТ: Международные выставки открылись в Минске

В Бресте стартует областной патриотический проект "Марафон мужества", посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Георгий Кондратьев назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольной сборной Беларуси.

ГАИ рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о ПДД.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 апреля

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В Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь пройдет круглый стол "Чернобыль 35 лет спустя: итоги и проблемы". Начало в 14.30.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "О работе государственных органов в пожароопасный весенне-летний период. Принятие мер по недопущению выжигания сухой растительности и противодействию лесным пожарам". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Папулярызацыя і захаванне нацыянальнага мастацтва. Далучэнне насельніцтва да лепшых вытокаў культурнай спадчыны ". Начало в 11.00.

Фестиваль студенческой молодежи "АРТ-вакацыі" пройдет в Витебске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 апреля

Международный день цыган.

60 лет назад родился Балякин Александр Михайлович (г.Архангельск, Россия), белорусский спортсмен (шашки-100), международный гроссмейстер (1982). Победитель 1-й Всемирной шашечной олимпиады (1986), чемпион мира (1989). Серебряный (1986) и бронзовый (1992, 1994) призер чемпионатов мира в личном зачете. Обладатель Кубка мира (1985). Неоднократный победитель и призер крупных международных турниров.

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