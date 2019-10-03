Картина дня: осенняя сессия парламента, выставка BelTexIndustry и тарифы за эвакуацию автомобиля

ВЧЕРА

Картина дня. 2 октября

В свете тревожных событий в мире объединительная повестка в духе инициативы Президента Беларуси востребована как никогда, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, открывая осеннюю сессию парламента. Интеграция не самоцель, а инструмент достижения наивысшей цели - роста благосостояния граждан, отметил Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко

Проект основных положений программы социально-экономического развития до 2025 года необходимо подготовить в первом полугодии 2020-го. Такое предложение направил правительству Совет Республики, заявил на открытии его осенней сессии председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович. Дорожные карты интеграции Беларуси и РФ нужно разработать на принципах суверенного равенства стран-участниц.

Михаил Мясникович

Совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019" показало их способность к полной слаженности действий, заявил министр обороны Андрей Равков. Ожидается, что первые четыре российских самолета Су-30СМ будут поставлены в Беларусь в ноябре. Работа призывных комиссий по новым правилам идет планово.

Страны ЕАЭС подписали протокол о перераспределении ввозных таможенных пошлин, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. В соответствии с документом норматив отчисления ввозных пошлин в пользу Беларуси увеличен. Страны ЕАЭС определили принципы гармонизации законодательств в газовой сфере.

Строительство БелАЭС дало толчок развитию в Беларуси новых технологий в транспорте, строительстве и в других сферах. На это обратил внимание министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, выступая в Москве на международном форуме "Российская энергетическая неделя". Он отметил, что строящаяся в Беларуси атомная электростанция соответствует всем современным требованиям безопасности. Первый энергоблок БелАЭС находится в высокой степени готовности, на втором энергоблоке ведутся строительно-монтажные работы.

Фото из архива

Компания АО Klaipеdos Nafta продлила долгосрочное сотрудничество с предприятием BNK (UK) Limited, которое принадлежит крупнейшему белорусскому экспортеру нефтепродуктов - ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

В Минске открылась выставка BelTexIndustry, где свои коллекции представляют более 80 предприятий из Беларуси, России, Украины, Польши, Китая и Пакистана. Предприятия "Беллегпрома" увеличивают поставки на рынок Европейского союза и будут активнее работать с Китаем, сообщила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина. К пилотному проекту по маркировке обуви средствами идентификации присоединились 45 предприятий, сообщила начальник управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Ольга Тараканова.

На выставке

Белорусский фонд финподдержки предпринимателей снизил льготную ставку по займам малого бизнеса в нацвалюте.

КГК проводит в регионах горячие линии по закупкам у населения излишков продукции.

Соглашения о сотрудничестве подписали в Минске во время первого белорусско-турецкого межуниверситетского форума ведущие вузы двух стран. Беларусь и Турция активизируют сотрудничество в совместной подготовке профессиональных кадров, заявил министр образования Игорь Карпенко.

Два всемирно известных производителя готовы поставлять в Беларусь медоборудование по референтным ценам, заявил министр здравоохранения Владимир Караник. Он также сообщил, что вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве и распределены по регионам.

В Беларуси фельдшерам законодательно предоставят право продавать лекарства на селе.

Беларусь имеет все основания для безвизового режима с Евросоюзом. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий.

Мужчины составляют всего около 14% работников системы образования Беларуси, рассказал заместитель министра образования Александр Кадлубай. Он также высказал мнение, что съемка педагогов или детей в компрометирующих обстоятельствах и буллинг в школах недопустимы.

Вопрос о включении отопления в административных зданиях столицы находится на контроле - решение, возможно, будет принято в конце текущей недели, исходя из прогноза погоды, сообщила главный специалист отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Ирина Томилова.

Фото из архива

В Минске изменились тарифы за эвакуацию автомобиля и хранение на штрафстоянке.

Туристический поисковик Aviasales.by назвал белорусские города с самыми дешевыми отелями.

Юношеская сборная Беларуси по хоккею победила сверстников из США на турнире в Пекине.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 октября

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Торжественное собрание и городской праздничный вечер, посвященные профессиональному празднику педагогов - Дню учителя, пройдут в малом зале Дворца Республики.

Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2019 пройдет в Минске по 4 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 октября

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Всемирный день животных.

День начала космической эры человечества.

275 лет назад родился Карпович Михал Франтишек (г.Каменец Брестской обл.), политический и церковный деятель, богослов-просветитель. Образование получил в Брестском иезуитском коллегиуме. С 1767 года профессор философии Варшавской семинарии, с 1771-го преподавал богословие в Кракове, в 1772-1774 годах - богословие и церковную историю в епархиальной семинарии при костеле св.Казимира в Вильно. Занимался также проповеднической деятельностью, писал стихотворения по случаю разных событий жизни местных магнатов, пропагандировал идеи французских просветителей. Один из первых в Беларуси начал критиковать крепостное право и жестокое обращение феодалов с крестьянами. Собрал богатую библиотеку, в которой было много литературы на французском языке. Боролся за воплощение в жизнь принципов Конституции 3 мая 1791 года, которая была направлена на ликвидацию феодальной анархии и должна была содействовать политическому и экономическому укреплению Польши. Во время восстания 1794 года входил в состав повстанческого правительства. Умер в 1803 году.

100 лет назад родился Коннов Александр Андреевич (Россия), участник партизанского движения на территории Барановичской области в годы Великой Отечественной войны. После окончания в 1940 году Свердловского пехотного училища служил в г.п.Плещеницы Логойского района. В начале Великой Отечественной войны принимал участие в боях против немецко-фашистских захватчиков, попал в плен. После побега в сентябре 1942 года с группой из 15 человек участвовал в создании партизанского отряда. С ноября 1942 года командир партизанского отряда "Искра", действовавшего в Лидском районе. После освобождения Беларуси с июля 1944 года командир истребительного батальона при Лидском отделе МВД. Умер в 1973 году.

90 лет назад родился Терехин Станислав Федорович (г.Ярославль, Россия), белорусский этнограф, историк. В 1965 году окончил БГУ. Работал на Брестчине, на киностудии "Беларусьфильм", в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси. Исследовал материальную и духовную культуру белорусов. Автор разделов в коллективных сборниках и монографиях "Вопросы этнографии и фольклористики", "Памятники народной архитектуры и быта Беларуси", "Памятники этнографии" и др. Умер в 2009 году.

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