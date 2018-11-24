Картина дня: основные задачи в стройотрасли, рост средней зарплаты и древнее городище в Беловежской пуще

ВЧЕРА

Картина дня. 23 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси обозначил основные задачи в развитии строительной отрасли. За два года должна быть ликвидирована образовавшаяся очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий среди многодетных семей. Александр Лукашенко предостерегает от автоматического увеличения стоимости квадратного метра в связи с ростом зарплат. Президент также поручил пересмотреть программы жилищного строительства, максимально увеличив долю арендного жилья с привлечением финансов предприятий и организаций.

Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание на необходимости лучшего планирования территорий, чтобы малые населенные пункты были привлекательны для жизни людей. Президент раскритиковал типовое проектирование социальных объектов.

Президент Беларуси требует решить проблему взаиморасчетов и обеспечить строителей жильем. Дефицитным специалистам в стройотрасли предлагают повысить зарплаты на 35%, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Беларусь выстраивает равноценные отношения и с Западом, и с Востоком, заявил в ходе дискуссии XVI Минского форума начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Средняя зарплата в Беларуси в октябре увеличилась до Br999,7.

Совет Министров утвердил положение о расчете объема белорусских передач в телеэфире.

Европейский инвестиционный банк предоставит ОАО "АСБ Беларусбанк" кредитную линию в размере 25 млн евро для финансирования субъектов малого и среднего бизнеса.

Миноблисполком определил населенные пункты, ветхие дома в которых отчуждаются через аукцион.

РЕПОРТАЖ: Как служится одному из лучших срочников Вооруженных Сил

Для зрителей финала детского "Евровидения-2018" в "Минск-Арене" организуют развлекательные зоны.

Иллюминацию на главной елке Беларуси начнут монтировать 26 ноября. Засияют огни на елке к 15 декабря.

ГАИ проверит готовность водителей к зиме.

В национальном парке "Беловежская пуща" до конца текущего года откроют для туристов городище позднего бронзового - раннего железного веков.

Экскурсии в резиденцию Санта-Клауса в Лапландии отменяют из-за отсутствия снега.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24-25 ноября

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Генеральная репетиция детского конкурса песни "Евровидение-2018" состоится 24 ноября в "Минск-Арене". Финальное шоу детского "Евровидения-2018" пройдет 25 ноября.

Республиканский конгресс "МамаPro" пройдет 24 ноября в Минске.

Клубы для занятий спортом пап и детей ("ПапаЗалы") откроются 24 ноября в шести районах Минска - Советском, Партизанском, Фрунзенском, Центральном, Октябрьском и Первомайском.

XXXI Международный фестиваль современной хореографии проходит по 25 ноября.

Академия МВД 24-25 ноября проведет в Минске XIV Международный турнир по интеллектуальным играм "Щит и меч". Молодежный форум соберет 36 команд, а это более 200 участников из белорусских и российских вузов. Наряду со студентами за победу будут бороться курсанты, представляющие различные силовые ведомства.

Специализированная рыбная ярмарка пройдет 24-25 ноября в Минске на бульваре Тракторостроителей.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

25 ноября

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Объявлен решением Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1999 года, обратившейся к правительствам, международным учреждениям и неправительственным организациям с призывом проводить в этот день мероприятия, призванные привлечь внимание общества к этой проблеме.

110 лет назад родился Волков Анатолий Валентинович, белорусский график, живописец. Работал в области изобразительной сатиры (карикатура, плакат). Сотрудничал с изданиями "Раздавім фашысцкую гадзіну", "Вожык", "Агитплакат", в которых создавал сатирические рисунки и карикатуры на политические и бытовые темы. Внес значительный вклад в книжную графику. Оформил и иллюстрировал книги "Новая земля" Я.Коласа, "Избранные произведения" Н.Гоголя и др. Среди станковых работ: серии акварелей "Минск и его жители", "Юные минчане", "Дети 1920-х г.". Среди живописных полотен: "В родных местах", "Первое сентября", "Конец осени" и др. Умер в 1985 г.

26 ноября

Всемирный день информации. Проводится по инициативе участников Всемирного информациологического форума ВИФ-2000 и Международной академии информатизации (МАИ).

100 лет назад родился Шаховец Владимир Михайлович, писатель, заслуженный работник культуры Беларуси (1979). Работал в редакции газеты "Літаратура і мастацтва", журнале "Полымя", издательстве "Беларусь", в 1972-82 гг. работал заместителем главного редактора издательства "Мастацкая літаратура". Автор повестей "Крылатый день", "Черный снег", прозаических сборников "Письмо к другу", "На зимнем озере" и др. Перевел на белорусский язык произведения А.Пушкина, М.Лермонтова, В.Маяковского и др. Умер в 1991 г.

115 лет назад родился Пименов Юрий Иванович, российский живописец, театральный художник, график, народный художник СССР, действительный член АХ СССР. Автор произведений "Даешь тяжелую индустрию!", городских пейзажей, серии "Новые кварталы". Лауреат Ленинской премии (1967), Государственной премии СССР (1947, 1949). Умер в 1977 г.

80 лет назад родилась Шатилова Анна Николаевна, диктор телевидения, народная артистка РСФСР.

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