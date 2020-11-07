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09:00 Картина дня: открытие 3-й линии метро, повышение пенсий и самые "мужские" города Беларуси Общество
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Общество
07 ноября 2020, 09:00

Картина дня: открытие 3-й линии метро, повышение пенсий и самые "мужские" города Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 6 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия третьей линии минского метро от станции "Ковальская Слобода" до "Юбилейной площади". Глава государства прибыл на станцию "Ковальская Слобода", где его встречали директор Минского метрополитена Владимир Сотников, генеральный директор "Минскметростроя" Леонид Стухальский, другие ответственные лица, а также представители трудовых коллективов названных организаций. Президент предложил проложить метро на север Минска, где будет построен умный город. Также глава государства поручил постепенно переводить Минск на электротранспорт.

Четыре новые станции минского метро откроют для пассажиров 7 ноября с 12.30.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 409, которым предусматривается перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 декабря 2020 года. Согласно документу, трудовые пенсии вырастут в среднем на 5,4%.

Строительство собственной атомной электростанции укрепит экономический суверенитет Беларуси, заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании Совета глав правительств СНГ.

Золотовалютные резервы Беларуси за октябрь выросли на 2,2% почти до $7,5 млрд.

Правительство Беларуси одобрило проект соглашения об информационном взаимодействии государств - участников СНГ в области цифрового развития общества.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия.

Фото МИД
Фото МИД

Минприроды будет жестко контролировать соблюдение всех нормативов на аккумуляторном заводе, который готовится к пуску в Брестском районе.

Кочанова: здоровье людей - приоритетное направление социальной политики нашей страны

На 1 ноября 2020 года в республике для многодетных семей открыто 91 007 депозитных счетов "Семейный капитал".

Беларусбанк продолжает возобновлять прием заявок на кредиты с использованием субсидии на их погашение согласно указу от 4 июля 2017 года №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений".

По инициативе Федерации профсоюзов Беларуси усовершенствован порядок предоставления кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего образования.

Научно-производственный центр электронно-лучевых технологий открылся в Национальной академии наук Беларуси.

Белорусская таможня одной из первых на территории Евразийского экономического союза разработала и внедрила электронный функционал по определению запретов и ограничений в отношении товаров.

В Беларуси на 6 ноября выздоровели и выписаны 89 555 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Только в двух городах Беларуси - Ивацевичах и Шклове - мужчин проживает больше, чем женщин. Такие данные приведены в статистическом обзоре к Всемирному дню мужчин (первая суббота ноября), опубликованном на сайте Белстата.

После масштабной реконструкции в Полоцке открыли мост через Западную Двину.

Российский писатель-сатирик, народный артист Украины, народный артист России Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7-8 ноября

7 ноября состоится открытие нового современного продовольственного рынка с участием председателя Миноблисполкома А.Г. Турчина. Начало в 11.00 в деревне Валерьяново (улица Логойская, дом 5А).

Четыре новые станции третьей линии минского метро "Ковальская Слобода", "Площадь Франтишка Богушевича", "Вокзальная" и "Юбилейная площадь" откроют для пассажиров 7 ноября в 12.30.

Чемпионат по фотобердингу пройдет 7 ноября в Беларуси.

В музейном комплексе "Дудутки" 7 ноября все желающие могут погрузиться в эпоху Средневековья и познакомиться с рыцарями Великого княжества Литовского.

В Театре эстрады 8 ноября покажут детский мюзикл "Мешок с сюрпризом".

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 ноября

Международный день КВН. В этот день (1961) в эфире состоялась первая игра Клуба веселых и находчивых (КВН).

125 лет назад немецкий физик-экспериментатор Вильгельм Конрад Рентген открыл излучение, названное им Х-лучами, и создал первые рентгеновские трубки, конструкция которых в основных чертах сохранилась до нашего времени.

120 лет назад родилась Маргарет Митчелл, американская писательница. Автор романа "Унесенные ветром" (1936), принесшего ей Пулитцеровскую премию, а также мировую славу. Умерла в 1949 году.

85 лет назад родился Ален Делон, французский киноактер, продюсер, режиссер. Снимался в фильмах "Рокко и его братья", "Затмение", "Тегеран-43" и других.

60 лет назад родился Меньшиков Олег Евгеньевич, российский актер театра и кино, режиссер, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Легенда N 17" и др. Художественный руководитель Московского драматического театра им.М.Н.Ермоловой. Лауреат Государственной премии РФ (1996, 1998, 2000).

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