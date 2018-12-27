Картина дня: открытие IT-роты, маркировка продуктов с ГМО и лучший город для зимних путешествий

ВЧЕРА

Картина дня. 26 декабря

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась поздравил воспитанников семейного детского дома с наступающими праздниками.

Фото Госсекретариата Совбеза

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре этого года составила Br994.

Зарплаты строителей в Беларуси вырастут с 1 января 2019 года. Соответствующее постановление Министерства архитектуры и строительства "Об установлении цены человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда" подписано и вступит в силу с 1 января 2019 года.

В Военной академии открылась компьютерная аудитория роты информационных технологий.

Рота информационных технологий

В странах ЕАЭС вводятся дополнительные требования к маркировке продуктов с ГМО.

Специалисты "Белоруснефти" пробурили в Эквадоре шестую скважину. Ожидается, что после ввода в промышленную эксплуатацию из нее будут добывать 64 т нефти в сутки.

ООО "Шкловское лесопильно-пеллетное предприятие" создано в Шклове Могилевской области.

Таможня "Минск-2" с 1 января 2019 года войдет в структуру Минской региональной таможни и станет таможенным постом "Национальный аэропорт Минск".

Фото из архива

Ученым 2018 года в Беларуси стал Николай Казак.

Факсимильное издание "Букваря" презентовано в Витебской областной библиотеке имени В.И.Ленина.

Определены победители республиканского конкурса инновационных проектов.

Системная работа специалистов Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов и родителей помогла в этом году десяти детям снять инвалидность. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на мероприятии акции "Наши дети" в центре.

Ирина Костевич во время акции "Наши дети" в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов

Минск возглавляет рейтинг самых популярных городов СНГ для новогодних и зимних путешествий российских туристов в декабре 2018 и январе 2019 года.

ФОТОФАКТ: Новогодняя иллюминация в Минске

Праздничная иллюминация

На БелАЗе с ветерком: мечта мальчика из Красноярска сбылась под Новый год.

Фото "Красноярск - БелАЗ сервис"

ГАИ изменит схему дорожного движения в праздничные дни.

В Беларуси на всех праздничных мероприятиях будут работать бригады скорой медицинской помощи.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взрыве на Скидельском сахарном комбинате в феврале 2017 года. Обвинения в служебной халатности предъявлены главному инженеру комбината, начальнику цеха готовой продукции и его заместителю.

Определены победители республиканского турнира по эстетической гимнастике с предметом "Принцесса спорта. Зимняя сказка".

Фото Белорусской федерации общеоздоровительной гимнастики

Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении действия правового режима военного положения в 10 областях Украины и подтвердил, что президентские выборы в стране состоятся 31 марта 2019 года. Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 декабря

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Пресс-конференция "Профилактика правонарушений в городе Минске в 2018 году. Предварительные итоги" состоится в пресс-центре БЕЛТА.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Организация досуга для детей и молодежи во время новогодних праздников и зимних каникул".

В пресс-центре Дома прессы состоится брифинг совместно с РИУ "Издательский дом "Звязда" на тему: "Участие детей и молодежи в экологическом движении в Год малой родины".

Всебелорусская пионерская елка пройдет в выставочном комплексе "Белэкспо" в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день кино. 28 декабря 1895 года в "Большом кафе" на бульваре Капуцинов в Париже состоялась первая публичная демонстрация "живой движущейся фотографии - синематографа", изобретенного братьями Люмьер.

130 лет назад родился Соколдинский Владислав Семенович (г.Минск), белорусский спортсмен и тренер (тяжелая атлетика, борьба). Один из основоположников первого в Беларуси отделения Всероссийского спортивного товарищества "Санитас". Выступал в цирке. Был тренером по тяжелой атлетике. Установил всероссийский рекорд в жиме для штангистов среднего веса. Первый чемпион Минска по французской (греко-римской) борьбе в средней весовой категории и первый чемпион Минска и Беларуси по гиревому спорту (пятиборье) в полутяжелой весовой категории. Умер в 1976 году.

90 лет назад родился Екельчик Михаил Емельянович (г.Минск), белорусский специалист в области производства вычислительной техники. Занимался разработкой и освоением серийного производства ЭВМ типа "Минск", ЕС ЭВМ и вычислительных комплексов специального назначения. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 1976 году.

115 лет назад родился Калатозов Михаил Константинович, российский кинорежиссер, народный артист СССР. Снял фильмы "Верные друзья", "Валерий Чкалов", "Летят журавли" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1973 году.

110 лет назад родился Вучетич Евгений Викторович, российский скульптор, народный художник СССР. Автор мемориальных ансамблей в Трептов-парке (Берлин) и на Мамаевом кургане в Волгограде, станковой композиции "Перекуем мечи на орала", мраморных портретов известных военачальников. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1974 году.

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