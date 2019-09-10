Картина дня: открытие матча Европа - США, новации в страховании и минчане года

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Картина дня. 9 сентября

На Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске прошла торжественная церемония открытия легкоатлетического матча Европа - США. Президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен в торжественной речи отметил опыт Беларуси в проведении крупных соревнований: совсем недавно прошли II Европейские игры, в программе которых были состязания по легкой атлетике, они собрали большое количество положительных отзывов у спортсменов и зрителей. Он выразил уверенность, что матчевая встреча Европа - США пройдет на самом высоком организационном уровне.

Спортивные состязания между крупнейшими государствами и глобальными игроками способны менять политическую ситуацию в мире к лучшему. Уверенность в этом выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа - США. Глава государства подчеркнул, что принимать эти масштабные состязания для Беларуси большая честь и возможность вспомнить прошлое стадиона "Динамо" - стадиона, где выступали легенды спорта минувшего столетия - советские и американские атлеты. Президент Беларуси предложил провести следующую встречу спортсменов, которая запланирована на 2021 год, снова в Минске.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяном Коэ и президентом Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свеном Арне Хансеном. Глава государства заявил, что для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа - США. Себастьян Коэ дал высокую оценку уровню подготовки к проведению в Минске матча между сборными командами Европы и США. Беларусь претендует на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году, сообщил Свен Арне Хансен. Региональный центр по легкой атлетике может быть создан в Беларуси.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси предложил провести следующую встречу спортсменов, которая запланирована на 2021 год, снова в Минске.

Легкоатлетический матч Европа - США в Минске: итоги первого дня соревнований.

На легкоатлетический матч Европа-США болельщикам нельзя будет приносить лазерные указки, термосы, фляги и ряд других предметов. Полный перечень размещен на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Внесены изменения в работу по формированию национальных и сборных команд Беларуси по видам спорта. Это предусмотрено указом №329 "О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта", который подписал глава государства Александр Лукашенко.

Новации в обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предусмотрены постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №575, которое вступило в силу с 1 сентября.

Проект технической помощи Беларуси в области демографии подписали Россия и ЮНФПА.

Фото из архива

Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов возлагает большие надежды на усиление сотрудничества предприятий малого и среднего бизнеса, что позволит значительно увеличить двусторонний товарооборот Беларуси и Узбекистана.

Республиканскому институту китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета присвоено звание "Образцовый институт Конфуция". Торжественная церемония состоялась во время Европейского форума институтов Конфуция. В БНТК может быть открыт факультет китайских технологий, вопрос обсуждается с Северо-восточным университетом Китая, сообщил министр образования Игорь Карпенко.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" недополучило $23 млн выручки из-за ситуации с грязной нефтью, рассказал генеральный директор предприятия Олег Борисенко в интервью порталу "Нефтехимия".

Фото из архива

Котел по сжиганию мусора будет установлен на Минской ТЭЦ-4. Данный вопрос прорабатывается Министерством энергетики. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

В столице совместно с "Минсктрансом" планируют реализовать проект по внедрению системы бронирования общественного транспорта для людей с инвалидностью, сообщил заместитель генерального директора ЗАО "БелХард Групп" Евгений Петрушин.

РЕПОРТАЖ: Настоящее чудо, или Как пациенты оценивают гирудотерапию

Звание "Минчанин года" присвоено 11 жителям столицы.

Рыцари, мотокаскадеры, кавер-группы и балет - как Минск отметит День города.

Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси.

Белорусские пятиборцы заняли первое место в медальном зачете на ЧМ в Будапеште.

Белоруски завоевали 7 наград на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.

Белорусские дзюдоисты выиграли две награды на Кубке Европы в Братиславе.

Белорусский саблист Сергей Кисель завоевал золото на престижном турнире в Амстердаме.

Вступил в силу закон об отсрочке Brexit.

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На минском стадионе "Динамо" проходит легкоатлетический матч Европа - США. Начало соревнований в 19.00.

Белорусская государственная академия музыки за счет средств гранта специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи по 10 сентября реализует творческий проект "Музыкальное наследие Родины". Гастрольный тур студенческого духового оркестра приурочен к Году малой родины и 90-летию со дня рождения народного артиста СССР и БССР, профессора и композитора Евгения Глебова. Концерт в рамках проекта состоится в Минске.

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Знаменательные даты 11 сентября

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125 лет назад родился Довженко Александр Петрович, украинский кинорежиссер и драматург, писатель, заслуженный деятель искусств Украины, народный артист России. Один из основоположников советской кинематографии, создатель киноэпопей, проникнутых поэзией, отразивших коренные сдвиги эпохи: "Арсенал", "Земля" и др. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР. Умер в 1956 году.

70 лет назад родилась Шикульска Эва, польская актриса театра и кино. Снималась в фильмах "Игра", "Потоп", "Звезда пленительного счастья" и др.

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