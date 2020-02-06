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06 февраля 2020, 07:00

Картина дня: открытие Минской книжной выставки, региональные драйверы роста и как использовать чеки "Жилье"

ВЧЕРА

Картина дня. 5 февраля

ХХVII Минская международная книжная выставка-ярмарка открылась в белорусской столице. Приветствие участникам и гостям форума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в Беларуси отношение к книге всегда было особым, бережным, уважительным, а вопросы сохранения и эффективного развития издательской отрасли остаются в числе важных государственных приоритетов.

Центральный экспонент выставки - Соединенные Штаты Америки
Центральный экспонент выставки - Соединенные Штаты Америки

Книга способствует коммуникации, знакомству и дружбе, заявил министр информации Александр Карлюкевич на открытии XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что Минская книжная выставка - замечательная площадка для встреч литераторов и издателей.

Александр Карлюкевич
Александр Карлюкевич

Книга "Герои партизанского края", созданная БЕЛТА при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, презентована на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке.

Книга "Герои партизанского края", созданная БЕЛТА при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, представлена на Минской книжной выставке
Книга "Герои партизанского края", созданная БЕЛТА при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, представлена на Минской книжной выставке

РЕПОРТАЖ: Праздник чтения, или Чем удивит посетителей книжная выставка в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Бориса Луценко.

В турецкой провинции Ван в результате схода лавины погибли около 30 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными человеческими жертвами трагедии.

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова провела встречу с послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном, на которой были обсуждены вопросы межпарламентского, торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества.

Во время встречи
Во время встречи

Задачу построения IT-страны нужно решить к 2025 году, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой на заседании итоговой коллегии Министерства связи и информатизации. Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС), которая позволит перейти на ID-карты, должна заработать не позже 2021 года.

Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в целом по Беларуси за 2019 год вырос на 21,4% (при задании 12%), сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган.

Проекты указов об ипотеке и стройсбережениях планируется внести на рассмотрение Президенту Беларуси в ближайшее время, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Более 10 тыс. квартир планируется построить в Беларуси для многодетных семей в 2020 году. В Беларуси разработку строительных норм и правил планируется завершить в 2020 году.

КОММЕНТАРИЙ: Как использовать чеки "Жилье"

Детсады, питание и платные услуги - заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко поручил решить проблемы в образовании.

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

В Беларуси нужно создавать условия для реализации в ведущих вузах модели "Университет 4.0", заявил министр образования Игорь Карпенко на заседании коллегии ведомства. Минобразования рассматривает возможность отмены нижних пороговых значений отметок ЦТ. Репетиционные работы по системе PISA пройдут в учреждениях общего среднего образования Беларуси в 2020 году. В Беларуси продолжается оснащение школ современным оборудованием. Минобразования видит резервы для уменьшения нагрузки на белорусских школьников. Роль психологов в школах будет пересмотрена. Этический кодекс педагога разработан в Беларуси.

Во время работы коллегии
Во время работы коллегии

В Беларуси после внедрения биометрических паспортов может заработать электронный регистр избирателей. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на встрече с учащимися средних школ Минска в Палате представителей.

Лидия Ермошина выступает перед школьниками
Лидия Ермошина выступает перед школьниками

В Беларуси разработают мобильное приложение для общения с депутатами.

Минские школьники во время посещения парламента
Минские школьники во время посещения парламента

Федерация профсоюзов Беларуси обращает внимание на дисбаланс с пенсиями работающих пенсионеров.

Участники очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА обсудили, каким в идеале должен быть город-драйвер регионального роста. Темой заседания в этот раз стало выполнение поручений главы государства об ускоренном развитии 11 городов и районов с численностью населения 80 тыс. человек и более - "11 центров притяжения. Региональные драйверы роста". Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров считает, что проект по ускоренному развитию городов и районов с населением от 80 тыс. человек призван стать историей успеха. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый высказался против гигантомании с созданием новых предприятий в регионах. Беларусь в региональной политике уходит от того, чтобы рассматривать каждый район как страну в миниатюре, отметил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Во время заседания
Во время заседания

Беларусь отправила в Китай второй самолет гуманитарной помощи для профилактики и контроля эпидемии, вызванной новым типом коронавируса.

Отправка гуманитарной помощи
Отправка гуманитарной помощи

Белорусские медики настроены на эффективную, а не на эффектную работу по профилактике в стране коронавируса, заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

Великобритания намерена расширить торговое сотрудничество с Беларусью. Об этом сообщила посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Жаклин Перкинс. Великобритания приветствует развитие отношений Беларуси и США.

Нефтехимия, промкооперация, транспортные проекты - посол Беларуси в России Владимир Семашко посетил Татарстан.

Альберт Каримов и Владимир Семашко. Фото посольства Беларуси в России
Альберт Каримов и Владимир Семашко. Фото посольства Беларуси в России

Беларусь справедливо ожидает стабилизации подходов от российских поставщиков нефти и газа, заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. Беларусь в феврале передаст России полный пакет документов по компенсации из-за грязной нефти. Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы полностью обеспечивают внутренний рынок топливом.

Игорь Ляшенко
Игорь Ляшенко

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2019 году вырос по сравнению с 2018-м на 4,5% до $5,519 млрд, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов. Беларусь планирует поставить 3,6 млн т молочной и 316 тыс. т мясной продукции на рынок России в 2020 году.

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В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в торжественной обстановке состоялся старт Эстафеты Победы, которая пройдет вдоль внешних границ стран - участниц СНГ.

Во время церемонии
Во время церемонии

Илья Ивашко вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Пуне.

В аэропорту Стамбула жестко приземлился и загорелся самолет, погибли три человека, 179 получили ранения.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 февраля

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Стоматологическая служба в Республике Беларусь: организация медицинской помощи, новые методики и технологии, медицинский туризм", приуроченная к Международному дню стоматолога. Начало в 11.00.

Крупнейший книжный форум - XХVII Минская международная книжная выставка-ярмарка - пройдет по 9 февраля в административном комплексе на пр.Победителей, 14. На ее полях состоится международный симпозиум "Писатель и время".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 февраля

95 лет назад родился Сторожева Людмила Ивановна (г.Киров, Россия), актриса, заслуженная артистка Беларуси (1966). В 1945 году окончила студию при Грозненском русском драматическом театре. С 1959 года работала в Брестском, с 1962-го в Гродненском, в 1968-1974 годах в Гомельском областных драматических театрах. Исполнительница драматических и характерных ролей. Среди лучших ролей: Анна Каренина ("Анна Каренина" Л.Толстого), Монахова ("Варвары" М.Горького), Клеопатра ("Антоний и Клеопатра" У.Шекспира) и др. Умерла в 2012 году.

75 лет назад родился Марцинюк Александр Иванович (г.Гродно), актер, заслуженный артист Беларуси (1991). В 1969 году окончил студию Белорусского театра им.Я.Купалы, в 1980-м Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Белорусском республиканском театре юного зрителя и Гродненском областном драматическом театре. Среди ролей: Куторга ("Пинская шляхта" В.Дунина-Марцинкевича), Олег Кошевой ("Молодая гвардия" А.Фадеева) и др.

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