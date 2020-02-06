Картина дня: открытие Минской книжной выставки, региональные драйверы роста и как использовать чеки "Жилье"

ВЧЕРА

Картина дня. 5 февраля

ХХVII Минская международная книжная выставка-ярмарка открылась в белорусской столице. Приветствие участникам и гостям форума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в Беларуси отношение к книге всегда было особым, бережным, уважительным, а вопросы сохранения и эффективного развития издательской отрасли остаются в числе важных государственных приоритетов.

Центральный экспонент выставки - Соединенные Штаты Америки

Книга способствует коммуникации, знакомству и дружбе, заявил министр информации Александр Карлюкевич на открытии XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что Минская книжная выставка - замечательная площадка для встреч литераторов и издателей.

Александр Карлюкевич

Книга "Герои партизанского края", созданная БЕЛТА при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, презентована на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке.

Книга "Герои партизанского края", созданная БЕЛТА при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, представлена на Минской книжной выставке

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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Бориса Луценко.

В турецкой провинции Ван в результате схода лавины погибли около 30 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными человеческими жертвами трагедии.

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова провела встречу с послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном, на которой были обсуждены вопросы межпарламентского, торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества.

Во время встречи

Задачу построения IT-страны нужно решить к 2025 году, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой на заседании итоговой коллегии Министерства связи и информатизации. Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС), которая позволит перейти на ID-карты, должна заработать не позже 2021 года.

Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в целом по Беларуси за 2019 год вырос на 21,4% (при задании 12%), сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган.

Проекты указов об ипотеке и стройсбережениях планируется внести на рассмотрение Президенту Беларуси в ближайшее время, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Более 10 тыс. квартир планируется построить в Беларуси для многодетных семей в 2020 году. В Беларуси разработку строительных норм и правил планируется завершить в 2020 году.

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Детсады, питание и платные услуги - заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко поручил решить проблемы в образовании.

Игорь Петришенко

В Беларуси нужно создавать условия для реализации в ведущих вузах модели "Университет 4.0", заявил министр образования Игорь Карпенко на заседании коллегии ведомства. Минобразования рассматривает возможность отмены нижних пороговых значений отметок ЦТ. Репетиционные работы по системе PISA пройдут в учреждениях общего среднего образования Беларуси в 2020 году. В Беларуси продолжается оснащение школ современным оборудованием. Минобразования видит резервы для уменьшения нагрузки на белорусских школьников. Роль психологов в школах будет пересмотрена. Этический кодекс педагога разработан в Беларуси.

Во время работы коллегии

В Беларуси после внедрения биометрических паспортов может заработать электронный регистр избирателей. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на встрече с учащимися средних школ Минска в Палате представителей.

Лидия Ермошина выступает перед школьниками

В Беларуси разработают мобильное приложение для общения с депутатами.

Минские школьники во время посещения парламента

Федерация профсоюзов Беларуси обращает внимание на дисбаланс с пенсиями работающих пенсионеров.

Участники очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА обсудили, каким в идеале должен быть город-драйвер регионального роста. Темой заседания в этот раз стало выполнение поручений главы государства об ускоренном развитии 11 городов и районов с численностью населения 80 тыс. человек и более - "11 центров притяжения. Региональные драйверы роста". Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров считает, что проект по ускоренному развитию городов и районов с населением от 80 тыс. человек призван стать историей успеха. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый высказался против гигантомании с созданием новых предприятий в регионах. Беларусь в региональной политике уходит от того, чтобы рассматривать каждый район как страну в миниатюре, отметил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Во время заседания

Беларусь отправила в Китай второй самолет гуманитарной помощи для профилактики и контроля эпидемии, вызванной новым типом коронавируса.

Отправка гуманитарной помощи

Белорусские медики настроены на эффективную, а не на эффектную работу по профилактике в стране коронавируса, заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

Великобритания намерена расширить торговое сотрудничество с Беларусью. Об этом сообщила посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Жаклин Перкинс. Великобритания приветствует развитие отношений Беларуси и США.

Нефтехимия, промкооперация, транспортные проекты - посол Беларуси в России Владимир Семашко посетил Татарстан.

Альберт Каримов и Владимир Семашко. Фото посольства Беларуси в России

Беларусь справедливо ожидает стабилизации подходов от российских поставщиков нефти и газа, заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. Беларусь в феврале передаст России полный пакет документов по компенсации из-за грязной нефти. Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы полностью обеспечивают внутренний рынок топливом.

Игорь Ляшенко

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2019 году вырос по сравнению с 2018-м на 4,5% до $5,519 млрд, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов. Беларусь планирует поставить 3,6 млн т молочной и 316 тыс. т мясной продукции на рынок России в 2020 году.

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В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в торжественной обстановке состоялся старт Эстафеты Победы, которая пройдет вдоль внешних границ стран - участниц СНГ.

Во время церемонии

Илья Ивашко вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Пуне.

В аэропорту Стамбула жестко приземлился и загорелся самолет, погибли три человека, 179 получили ранения.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 февраля

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Стоматологическая служба в Республике Беларусь: организация медицинской помощи, новые методики и технологии, медицинский туризм", приуроченная к Международному дню стоматолога. Начало в 11.00.

Крупнейший книжный форум - XХVII Минская международная книжная выставка-ярмарка - пройдет по 9 февраля в административном комплексе на пр.Победителей, 14. На ее полях состоится международный симпозиум "Писатель и время".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 февраля

95 лет назад родился Сторожева Людмила Ивановна (г.Киров, Россия), актриса, заслуженная артистка Беларуси (1966). В 1945 году окончила студию при Грозненском русском драматическом театре. С 1959 года работала в Брестском, с 1962-го в Гродненском, в 1968-1974 годах в Гомельском областных драматических театрах. Исполнительница драматических и характерных ролей. Среди лучших ролей: Анна Каренина ("Анна Каренина" Л.Толстого), Монахова ("Варвары" М.Горького), Клеопатра ("Антоний и Клеопатра" У.Шекспира) и др. Умерла в 2012 году.

75 лет назад родился Марцинюк Александр Иванович (г.Гродно), актер, заслуженный артист Беларуси (1991). В 1969 году окончил студию Белорусского театра им.Я.Купалы, в 1980-м Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Белорусском республиканском театре юного зрителя и Гродненском областном драматическом театре. Среди ролей: Куторга ("Пинская шляхта" В.Дунина-Марцинкевича), Олег Кошевой ("Молодая гвардия" А.Фадеева) и др.

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